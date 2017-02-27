|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 тра, 2020 13:23
varlo написав:
Да, в долларе всего 2-3% годовых - не имеет смысла держать в банке. Может лучше квартиру в Польше купить и сдавать в аренду, например, во Вроцлаве? Или в Болгарии на берегу моря где-нибудь возле Бургаса?
карантин прекрасный пример. Закроет ваш Вроцлав границы а квартирант перестанет платить, что делать будете?
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 3116
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 761 раз.
- Подякували: 937 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 тра, 2020 14:00
vitaliian написав: varlo написав:
Да, в долларе всего 2-3% годовых - не имеет смысла держать в банке. Может лучше квартиру в Польше купить и сдавать в аренду, например, во Вроцлаве? Или в Болгарии на берегу моря где-нибудь возле Бургаса?
карантин прекрасный пример. Закроет ваш Вроцлав границы а квартирант перестанет платить, что делать будете?
тот ошибается, кто думает, что недвижимость - это актив.
недвижимость - это геморрой.
не завидуйте, у кого в декларации па10 квартир. Ну нравится им этот гемор. Мазохисты не переведутся.
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 1971
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 344 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 09 тра, 2020 14:14
Депозит даже по 12% годовых перекрывает девальвацию гривны.
Допустим в 2013 году было у вас 81000 грн (эквивалент 10 тыс дол.)
положили на депозит со сложным процентом. Пусть под 12% (хотя % был выше!)
Первоначальный взнос: 81000
Процентная ставка: 12% годовых
Срок депозита: 6 лет
Результат
Итоговая сумма выплат: 159879.64
в том числе %: 78879.64
т.е. даже перекрывает "профит", если бы вы в 2013 году конвертировали гривну в доллары по курсу 8,1 и продали эти 10 тыс. дол. через шесть лет.
зачем много у нас таких тупней, что связываются с долларом, который могут США отменить, чтобы свой долг аннулировать.
Зачем? Если есть гривнедепо со сложными процентами? (исключая ситуацию, что Пуйло нападёт).
Имхо, надо немедлить и продавать все до одного доллара и на такой депозит (по нескольким госбанкам)и на 5 лет их мариновать там под сложные проценты.
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 1971
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 344 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 09 тра, 2020 14:35
vitaliian написав: varlo написав:
Да, в долларе всего 2-3% годовых - не имеет смысла держать в банке. Может лучше квартиру в Польше купить и сдавать в аренду, например, во Вроцлаве? Или в Болгарии на берегу моря где-нибудь возле Бургаса?
карантин прекрасный пример. Закроет ваш Вроцлав границы а квартирант перестанет платить, что делать будете?
якщо взяти зараз після карантина, поки долар ПА4.2 до злотого, а продати через років так 5, коли злотий зміцниться до ПА3.5, а нерхумості подорожчає на 50%, а ВВП Польщі буде рости кожного року по 3...4% , то пара місяців без оплати квартирантів майже не буде замітна.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 19085
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1070 раз.
- Подякували: 1287 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 09 тра, 2020 14:37
Replay написав:Yuri_61
Что по мне, так гривне ничего не угрожает.
Ну да, многие доедают последние "баксы", потом просто будут дохнуть, притом гривне - ничего не угрожает.
Кризис 2020 года выявился липовым,это была коррекция рынков с последующим отыграшем почти всего потерянного.
Та не, Кризис ещё не закончился, всё впереди.
Цели любого Кризиса - перераспределение "собственности"(средств производства и пр.), так что...подождём ещё.
2й вопрос: с 2019 года не вижу смысла копить доллары (не надёжный доллар оказался как средство накопления).
Солидарен! И доллар ненадёжен и гривна и золото. АК-47, получше работает.
А если серьёзно, то пару месяцеа назад, ещё были призрачные шансы на спасение, сечас - уже всё предрешено на 90%.
Жду коллапса "верхов" с последующим "сокращением...."
Увы, увы...это как больному раком на последней стадии втирать о будущей счастливой жизни.
Всем пока.
Тоже считаю, что кризис пока не начался (в явной фазе). Но все условия были созданы ещё до короны.
Сейчас пока пересидели на старых заначках и займах, для бюджетников собрали налоги наперёд, и профинансировали из расходов будущих периодов.
Но уже сейчас в мире идёт движ, и (как всегда)до Украины он доходит с запозданием. Движ с нефтью, авиаотраслью, сырьевыми и "туристическими" валютами, и т.д.
До нас дойдёт, когда станет понятно, что там с урожаем, что там с ценами на него, что там с металлом, что с долгами. Когда навес необеспеченной бумаги невозможно будет сдерживать. Когда уже нельзя будет собрать налоги наперёд, и взять финансирование из
будущих периодов.
Ну а пока - гуляем!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 11290
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6794 раз.
- Подякували: 3031 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Суб 09 тра, 2020 14:41
Yuri_61 написав:
Депозит даже по 12% годовых перекрывает девальвацию гривны.
Допустим в 2013 году было у вас 81000 грн (эквивалент 10 тыс дол.)
положили на депозит со сложным процентом. Пусть под 12% (хотя % был выше!)
Первоначальный взнос: 81000
Процентная ставка: 12% годовых
Срок депозита: 6 лет
Результат
Итоговая сумма выплат: 159879.64
в том числе %: 78879.64
т.е. даже перекрывает "профит", если бы вы в 2013 году конвертировали гривну в доллары по курсу 8,1 и продали эти 10 тыс. дол. через шесть лет.
зачем много у нас таких тупней, что связываются с долларом, который могут США отменить, чтобы свой долг аннулировать.
Зачем? Если есть гривнедепо со сложными процентами? (исключая ситуацию, что Пуйло нападёт).
Имхо, надо немедлить и продавать все до одного доллара и на такой депозит (по нескольким госбанкам)и на 5 лет их мариновать там под сложные проценты.
Було в мене 10 000$ в 2013 - зараз пішов здав їх і отримав 270 000 грн.
В чім сіль Вашого допису?
-
1472580369
-
-
- Повідомлень: 27
- З нами з: 15.03.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 тра, 2020 14:56
1472580369 написав:
Було в мене 10 000$ в 2013 - зараз пішов здав їх і отримав 270 000 грн.
В чім сіль Вашого допису?
а ще в ПриватБанку (і багатьох інших) можна було спокійно "вирощувати" валютний депозит по 10% річних!
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 8319
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 522 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 09 тра, 2020 14:59
1472580369 написав:
Yuri_61 написав:
Депозит даже по 12% годовых перекрывает девальвацию гривны.
Допустим в 2013 году было у вас 81000 грн (эквивалент 10 тыс дол.)
положили на депозит со сложным процентом. Пусть под 12% (хотя % был выше!)
Первоначальный взнос: 81000
Процентная ставка: 12% годовых
Срок депозита: 6 лет
Результат
Итоговая сумма выплат: 159879.64
в том числе %: 78879.64
т.е. даже перекрывает "профит", если бы вы в 2013 году конвертировали гривну в доллары по курсу 8,1 и продали эти 10 тыс. дол. через шесть лет.
зачем много у нас таких тупней, что связываются с долларом, который могут США отменить, чтобы свой долг аннулировать.
Зачем? Если есть гривнедепо со сложными процентами? (исключая ситуацию, что Пуйло нападёт).
Имхо, надо немедлить и продавать все до одного доллара и на такой депозит (по нескольким госбанкам)и на 5 лет их мариновать там под сложные проценты.
Було в мене 10 000$ в 2013 - зараз пішов здав їх і отримав 270 000 грн.
В чім сіль Вашого допису?
В том что держать $ не правильно ! И его скоро отменят, то ли дело держать гривну в укр банках 5лет и терять по 20000грнв год!
-
lejko_vit
-
-
- Повідомлень: 39
- З нами з: 07.10.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 тра, 2020 15:00
vitaliian написав: varlo написав:
Да, в долларе всего 2-3% годовых - не имеет смысла держать в банке. Может лучше квартиру в Польше купить и сдавать в аренду, например, во Вроцлаве? Или в Болгарии на берегу моря где-нибудь возле Бургаса?
карантин прекрасный пример. Закроет ваш Вроцлав границы а квартирант перестанет платить, что делать будете?
зачем Польша, лучше сразу LA, NY
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 6020
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2525 раз.
- Подякували: 1765 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 09 тра, 2020 15:04
1472580369 написав:
Yuri_61 написав:
Депозит даже по 12% годовых перекрывает девальвацию гривны.
Допустим в 2013 году было у вас 81000 грн (эквивалент 10 тыс дол.)
положили на депозит со сложным процентом. Пусть под 12% (хотя % был выше!)
Первоначальный взнос: 81000
Процентная ставка: 12% годовых
Срок депозита: 6 лет
Результат
Итоговая сумма выплат: 159879.64
в том числе %: 78879.64
т.е. даже перекрывает "профит", если бы вы в 2013 году конвертировали гривну в доллары по курсу 8,1 и продали эти 10 тыс. дол. через шесть лет.
зачем много у нас таких тупней, что связываются с долларом, который могут США отменить, чтобы свой долг аннулировать.
Зачем? Если есть гривнедепо со сложными процентами? (исключая ситуацию, что Пуйло нападёт).
Имхо, надо немедлить и продавать все до одного доллара и на такой депозит (по нескольким госбанкам)и на 5 лет их мариновать там под сложные проценты.
Було в мене 10 000$ в 2013 - зараз пішов здав їх і отримав 270 000 грн.
В чім сіль Вашого допису?
соль в том, что я считал приём па23,4
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 1971
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 344 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18467
|2277892
|
Суб 09 тра, 2020 15:58
Zebra
|
|6941
|1553603
|
П'ят 08 тра, 2020 14:08
ЛОБ
|
|399
|84642
|
|