varlo написав:Да, в долларе всего 2-3% годовых - не имеет смысла держать в банке. Может лучше квартиру в Польше купить и сдавать в аренду, например, во Вроцлаве? Или в Болгарии на берегу моря где-нибудь возле Бургаса?
карантин прекрасный пример. Закроет ваш Вроцлав границы а квартирант перестанет платить, что делать будете?
Є на форумі гілка, вже багато з ким списи поточили з цього приводу: Інвестуємо в нерухомість закордоном Заходьте, обговорити завжди є що ps. Йо, я якось давно на першу сторінку на заходив, а там таке Моє перше повідомлення на гілці на сторінці 24, а до того якісь невідомі мені люди з 2009 року обговорюють нерухомість закордоном і Вашу Болгарію дуже активно
Востаннє редагувалось change_pm в Суб 09 тра, 2020 15:33, всього редагувалось 1 раз.
jump написав:Кількість готівки в українській економіці скоротилась майже вдвічі За підсумками 2020 року очікується, що частка готівки у ВВП України знизиться ще більше
З 2015 по 2019 рік частка готівки відносно валового внутрішнього продукту (ВВП) знизилася з 17,8% до 9,7% станом на початок 2020 року. Про це йдеться у річному звіті Національного банку України.
Такі зміни Нацбанк пояснює поширенням безготівкових операцій та зростанням частки безготівкових розрахунків в Україні.
«Українці дедалі частіше розраховуються картками у магазинах, роблять перекази з картки на картку. Безготівкові операції становлять половину – 50,3% – усіх операцій з платіжними картками», — повідомляють у Нацбанку.
За підсумками 2020 року там очікують, що частка готівки у ВВП України знизиться ще більше — до менш ніж 9,5%. Рівень безготівкових розрахунків, відповідно до прогнозів Нацбанку, зросте з 50,3% на початку 2020 року до 55% на початку 2021 року.
Цьому сприятиме розвиток інфраструктури, необхідної для безготівкових розрахунків. Зокрема, кількість платіжних терміналів на 1 мільйон осіб має зрости за 8,3 до 11.
а может это вызвано тем, что просто вырос номинальный ВВП существенно?;) Рост безнальных расчетов конечно снижает тенизацию экономики, но не настолько
Yuri_61 написав:Депозит даже по 12% годовых перекрывает девальвацию гривны. Допустим в 2013 году было у вас 81000 грн (эквивалент 10 тыс дол.) положили на депозит со сложным процентом. Пусть под 12% (хотя % был выше!) Первоначальный взнос: 81000 Процентная ставка: 12% годовых Срок депозита: 6 лет
Результат Итоговая сумма выплат: 159879.64 в том числе %: 78879.64 т.е. даже перекрывает "профит", если бы вы в 2013 году конвертировали гривну в доллары по курсу 8,1 и продали эти 10 тыс. дол. через шесть лет. зачем много у нас таких тупней, что связываются с долларом, который могут США отменить, чтобы свой долг аннулировать.
Зачем? Если есть гривнедепо со сложными процентами? (исключая ситуацию, что Пуйло нападёт). Имхо, надо немедлить и продавать все до одного доллара и на такой депозит (по нескольким госбанкам)и на 5 лет их мариновать там под сложные проценты.
Я написал туда сравнение недвижимости и депозита до восстребования