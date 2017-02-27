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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5368536953705371>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 318
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
19
26.51-27.0
9%
28
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
13%
42
28.01-28.5
9%
30
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
66
Всього голосів : 318
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:соль в том, что я считал приём па23,4

не сыпь мне соль на сахар :D
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:14

  vitaliian написав:
  varlo написав:Да, в долларе всего 2-3% годовых - не имеет смысла держать в банке. Может лучше квартиру в Польше купить и сдавать в аренду, например, во Вроцлаве? Или в Болгарии на берегу моря где-нибудь возле Бургаса?
карантин прекрасный пример. Закроет ваш Вроцлав границы а квартирант перестанет платить, что делать будете?

Є на форумі гілка, вже багато з ким списи поточили з цього приводу:
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Заходьте, обговорити завжди є що :!:
ps. Йо, я якось давно на першу сторінку на заходив, а там таке :shock:
Моє перше повідомлення на гілці на сторінці 24, а до того якісь невідомі мені люди з 2009 року обговорюють нерухомість закордоном і Вашу Болгарію дуже активно :!:
Востаннє редагувалось change_pm в Суб 09 тра, 2020 15:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:22

  1472580369 написав:Було в мене 10 000$ в 2013 - зараз пішов здав їх і отримав 270 000 грн.
В чім сіль Вашого допису?

Дописи того громадянина нема сенсу обговорювати. Одне і те саме.

Прикол в тому, що ви по українському податковому законодавству повинні були би заплатити податок на курсову різницю :) так знавці?

ps. Гіпотетична ситуація, було 800 тис грн, стало 100 куе = 2013 рік.
В 2018 = 100 куе стало ... кв.метрів вартістю 2.5 млн гривень.

pps. Шкода, що в нас не уе національна валюта, стільки б головняка знялося :!:
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:32

  jump написав:Кількість готівки в українській економіці скоротилась майже вдвічі
За підсумками 2020 року очікується, що частка готівки у ВВП України знизиться ще більше

З 2015 по 2019 рік частка готівки відносно валового внутрішнього продукту (ВВП) знизилася з 17,8% до 9,7% станом на початок 2020 року. Про це йдеться у річному звіті Національного банку України.

Такі зміни Нацбанк пояснює поширенням безготівкових операцій та зростанням частки безготівкових розрахунків в Україні.

«Українці дедалі частіше розраховуються картками у магазинах, роблять перекази з картки на картку. Безготівкові операції становлять половину – 50,3% – усіх операцій з платіжними картками», — повідомляють у Нацбанку.

За підсумками 2020 року там очікують, що частка готівки у ВВП України знизиться ще більше — до менш ніж 9,5%. Рівень безготівкових розрахунків, відповідно до прогнозів Нацбанку, зросте з 50,3% на початку 2020 року до 55% на початку 2021 року.

Цьому сприятиме розвиток інфраструктури, необхідної для безготівкових розрахунків. Зокрема, кількість платіжних терміналів на 1 мільйон осіб має зрости за 8,3 до 11.


а может это вызвано тем, что просто вырос номинальный ВВП существенно?;) Рост безнальных расчетов конечно снижает тенизацию экономики, но не настолько
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:33

  Yuri_61 написав:Депозит даже по 12% годовых перекрывает девальвацию гривны.
Допустим в 2013 году было у вас 81000 грн (эквивалент 10 тыс дол.)
положили на депозит со сложным процентом. Пусть под 12% (хотя % был выше!)
Первоначальный взнос: 81000
Процентная ставка: 12% годовых
Срок депозита: 6 лет

Результат
Итоговая сумма выплат: 159879.64
в том числе %: 78879.64
т.е. даже перекрывает "профит", если бы вы в 2013 году конвертировали гривну в доллары по курсу 8,1 и продали эти 10 тыс. дол. через шесть лет.
зачем много у нас таких тупней, что связываются с долларом, который могут США отменить, чтобы свой долг аннулировать.

Зачем? Если есть гривнедепо со сложными процентами? (исключая ситуацию, что Пуйло нападёт).
Имхо, надо немедлить и продавать все до одного доллара и на такой депозит (по нескольким госбанкам)и на 5 лет их мариновать там под сложные проценты.



Я написал туда сравнение недвижимости и депозита до восстребования

https://searchengines.guru/showthread.p ... 372&page=4

Тут модератор все поудалял.

При грн:
3+% + 1% в месяц до востребования. 4% за за 1 месяц. Буду выходить . Задача квартиру будет 2-8% в год .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  change_pm написав:Прикол в тому, що ви по українському податковому законодавству повинні були би заплатити податок на курсову різницю :) так знавці?

не так. физлиц это не касается
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 16:00

  greenozon написав:
  1472580369 написав:Було в мене 10 000$ в 2013 - зараз пішов здав їх і отримав 270 000 грн.
В чім сіль Вашого допису?


а ще в ПриватБанку (і багатьох інших) можна було спокійно "вирощувати" валютний депозит по 10% річних!

Петя и Лера не могли на это смотреть.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 16:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:зачем Польша, лучше сразу LA, NY

Там в разы дороже, плюс в США так просто не попадешь, как в Польшу. Да Польша и ближе.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 16:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

нарыл сейчас в интернете сенсационную статью о том, что коронокризис выдуман США, чтобы заувалировать страшные изменения (для простых людей) в финасовой сфере), о смерти доллара как петродоллара и как резервной валюте в этот коронокризис
обязательно к ознакомлению
Что с баксами то делать теперь?
А ваше мнение? Это подпевалы кремля? (Хоть сайт азербайджанский)
К стати: РФ уменьшила в своих ЗВР количество долларов до 25% (!!!), заменив их юанем и золотом.
Всем прочесть статью! Это сенсация (версия о коронокризисе, как прикрытие и обоснование последующего краха доллара в 2020 - 201 годах)
https://1news.az/news/koronavirus-stal- ... et-pozicii
и ещё
https://finance.liga.net/ekonomika/opin ... voi-plyusy

у меня сердце разболелось от этих двух статей
это всёпропальшики?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 09 тра, 2020 16:41, всього редагувалось 7 разів.
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