Yuri_61 написав:Депозит даже по 12% годовых перекрывает девальвацию гривны. Допустим в 2013 году было у вас 81000 грн (эквивалент 10 тыс дол.) положили на депозит со сложным процентом. Пусть под 12% (хотя % был выше!) Первоначальный взнос: 81000 Процентная ставка: 12% годовых Срок депозита: 6 лет
Результат Итоговая сумма выплат: 159879.64 в том числе %: 78879.64 т.е. даже перекрывает "профит", если бы вы в 2013 году конвертировали гривну в доллары по курсу 8,1 и продали эти 10 тыс. дол. через шесть лет. зачем много у нас таких тупней, что связываются с долларом, который могут США отменить, чтобы свой долг аннулировать.
Зачем? Если есть гривнедепо со сложными процентами? (исключая ситуацию, что Пуйло нападёт). Имхо, надо немедлить и продавать все до одного доллара и на такой депозит (по нескольким госбанкам)и на 5 лет их мариновать там под сложные проценты.
Я написал туда сравнение недвижимости и депозита до восстребования
При грн: 3+% + 1% в месяц до востребования. 4% за за 1 месяц. Буду выходить . Задача квартиру будет 2-8% в год .
один мой знакомый накупил квартир под сдачу в Ирпене, и бизнес шел успешно пока а) не настроили тысячи никому не нужных квартир часть из которых уже предлагается к аренде б) безвиз открыл новые возможности и многие арендаторы ринулись за ними в) снизился порог входа в собственную недвижимость г) и начался карантин . В итоге одним снизил цену до 3500/мес, другая квартира стоит пустая. 2-3% годовых на недвижимости ничем не лучше валютных депозитов а возни на порядок больше. Ну разве что в Киеве на Хрещатике, там может быть получше, а вообще этот рынок как одеяло, если стало мало арендаторов в Ирпене то потенциально их стало меньше везде. Рынок аренды сильно зависит от рынка труда, а он в коме.
varlo написав:Да, в долларе всего 2-3% годовых - не имеет смысла держать в банке. Может лучше квартиру в Польше купить и сдавать в аренду, например, во Вроцлаве? Или в Болгарии на берегу моря где-нибудь возле Бургаса?
Kvartira na more vozle Burgasa Vam dast te zhe 2-3% godovih -- rabotaet vsego 3 mesiaca, Luchshe v samom Burgase ili Varne, i sdavat bolraram vse 12 mesiacev...
Також є тенденція на збільшення витрат на утримання (зі слів знайомих, орієнтовно на 75 відсотків за п'ять років, при незмінних цінах на оренду квартири).
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vitaliian написав:один мой знакомый накупил квартир под сдачу в Ирпене, и бизнес шел успешно пока а) не настроили тысячи никому не нужных квартир часть из которых уже предлагается к аренде б) безвиз открыл новые возможности и многие арендаторы ринулись за ними в) снизился порог входа в собственную недвижимость г) и начался карантин . В итоге одним снизил цену до 3500/мес, другая квартира стоит пустая. 2-3% годовых на недвижимости ничем не лучше валютных депозитов а возни на порядок больше. Ну разве что в Киеве на Хрещатике, там может быть получше, а вообще этот рынок как одеяло, если стало мало арендаторов в Ирпене то потенциально их стало меньше везде. Рынок аренды сильно зависит от рынка труда, а он в коме.