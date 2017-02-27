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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5369537053715372>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 318
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
19
26.51-27.0
9%
28
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
13%
42
28.01-28.5
9%
30
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
66
Всього голосів : 318
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 16:28

  Zebra написав:
  greenozon написав:
  1472580369 написав:Було в мене 10 000$ в 2013 - зараз пішов здав їх і отримав 270 000 грн.
В чім сіль Вашого допису?
а ще в ПриватБанку (і багатьох інших) можна було спокійно "вирощувати" валютний депозит по 10% річних!
Петя и Лера не могли на это смотреть.

Были бы вы на их месте - тоже не могли бы смотреть :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 17:07

  proftpd66 написав:
  Yuri_61 написав:Депозит даже по 12% годовых перекрывает девальвацию гривны.
Допустим в 2013 году было у вас 81000 грн (эквивалент 10 тыс дол.)
положили на депозит со сложным процентом. Пусть под 12% (хотя % был выше!)
Первоначальный взнос: 81000
Процентная ставка: 12% годовых
Срок депозита: 6 лет

Результат
Итоговая сумма выплат: 159879.64
в том числе %: 78879.64
т.е. даже перекрывает "профит", если бы вы в 2013 году конвертировали гривну в доллары по курсу 8,1 и продали эти 10 тыс. дол. через шесть лет.
зачем много у нас таких тупней, что связываются с долларом, который могут США отменить, чтобы свой долг аннулировать.

Зачем? Если есть гривнедепо со сложными процентами? (исключая ситуацию, что Пуйло нападёт).
Имхо, надо немедлить и продавать все до одного доллара и на такой депозит (по нескольким госбанкам)и на 5 лет их мариновать там под сложные проценты.



Я написал туда сравнение недвижимости и депозита до восстребования

https://searchengines.guru/showthread.p ... 372&page=4

Тут модератор все поудалял.

При грн:
3+% + 1% в месяц до востребования. 4% за за 1 месяц. Буду выходить . Задача квартиру будет 2-8% в год .


один мой знакомый накупил квартир под сдачу в Ирпене, и бизнес шел успешно пока а) не настроили тысячи никому не нужных квартир часть из которых уже предлагается к аренде б) безвиз открыл новые возможности и многие арендаторы ринулись за ними в) снизился порог входа в собственную недвижимость г) и начался карантин . В итоге одним снизил цену до 3500/мес, другая квартира стоит пустая. 2-3% годовых на недвижимости ничем не лучше валютных депозитов а возни на порядок больше. Ну разве что в Киеве на Хрещатике, там может быть получше, а вообще этот рынок как одеяло, если стало мало арендаторов в Ирпене то потенциально их стало меньше везде. Рынок аренды сильно зависит от рынка труда, а он в коме.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 17:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А существует рынок, который не зависит от рынка труда?
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 17:42

  Ne moskal написав:
  varlo написав:Да, в долларе всего 2-3% годовых - не имеет смысла держать в банке. Может лучше квартиру в Польше купить и сдавать в аренду, например, во Вроцлаве? Или в Болгарии на берегу моря где-нибудь возле Бургаса?

Kvartira na more vozle Burgasa Vam dast te zhe 2-3% godovih -- rabotaet vsego 3 mesiaca, Luchshe v samom Burgase ili Varne, i sdavat bolraram vse 12 mesiacev...

Також є тенденція на збільшення витрат на утримання (зі слів знайомих, орієнтовно на 75 відсотків за п'ять років, при незмінних цінах на оренду квартири).
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 17:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:один мой знакомый накупил квартир под сдачу в Ирпене, и бизнес шел успешно пока а) не настроили тысячи никому не нужных квартир часть из которых уже предлагается к аренде б) безвиз открыл новые возможности и многие арендаторы ринулись за ними в) снизился порог входа в собственную недвижимость г) и начался карантин . В итоге одним снизил цену до 3500/мес, другая квартира стоит пустая. 2-3% годовых на недвижимости ничем не лучше валютных депозитов а возни на порядок больше. Ну разве что в Киеве на Хрещатике, там может быть получше, а вообще этот рынок как одеяло, если стало мало арендаторов в Ирпене то потенциально их стало меньше везде. Рынок аренды сильно зависит от рынка труда, а он в коме.

По Киеву та же ерунда?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:19

  varlo написав:
  Ne moskal написав:
  varlo написав:Да, в долларе всего 2-3% годовых - не имеет смысла держать в банке. Может лучше квартиру в Польше купить и сдавать в аренду, например, во Вроцлаве? Или в Болгарии на берегу моря где-нибудь возле Бургаса?

Kvartira na more vozle Burgasa Vam dast te zhe 2-3% godovih -- rabotaet vsego 3 mesiaca, Luchshe v samom Burgase ili Varne, i sdavat bolraram vse 12 mesiacev...

Да, как раз думал про Бургас.
Как вариант
https://bolgariadom.com/kvartiry/dvuhkomnatniye/kvartira-s-vidom-na-more-v-kvartale-burgasa-sarafovo
Просто же хотели и сами приезжать летом на несколько недель.

Tak i delaem teper, ezdim sami...Dohoda s arendi ne budet. V Sarafovo , pomoemu, plohoi piazh -- kamni. Pered pokupkoi obiazateno nuzhno s"ezdit , posmotret obiekt.
Ne moskal
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:35

Yuri_61
Да ватный бред это все, на рассее про смерть доллара уже хз сколько лет запевают, это из той же серии, только nbngbgaf или как его там в подобную чушь может поверить
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:46

  75stasstas75 написав:Yuri_61
Да ватный бред это все, на рассее про смерть доллара уже хз сколько лет запевают, это из той же серии, только nbngbgaf или как его там в подобную чушь может поверить


не путайте влажные мечты Рассеи и реальность того, что доллар печатают без остановки, причем все это на наших глазах, года так с 2000 - см денежную базу США и их госдолг.

да - доллар мировые резервы - 60%, да международные расчеты - 40%. собственно это и держит, НО нельзя печатать любую валюту до бесконечности. Если не остановятся, рано или поздно будет БУМ. хотя сейчас это еще маргинальная точка зрения, а не мейнстрим :D

возможно, это есть цель - печатать, пока не лопнет - одна из возможных стратегий ФРС

что будет и когда произойдет - никто сказать не может :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 19:00

  vitaliian написав:
  proftpd66 написав:
  Yuri_61 написав:Депозит даже по 12% годовых перекрывает девальвацию гривны.
Допустим в 2013 году было у вас 81000 грн (эквивалент 10 тыс дол.)
положили на депозит со сложным процентом. Пусть под 12% (хотя % был выше!)
Первоначальный взнос: 81000
Процентная ставка: 12% годовых
Срок депозита: 6 лет

Результат
Итоговая сумма выплат: 159879.64
в том числе %: 78879.64
т.е. даже перекрывает "профит", если бы вы в 2013 году конвертировали гривну в доллары по курсу 8,1 и продали эти 10 тыс. дол. через шесть лет.
зачем много у нас таких тупней, что связываются с долларом, который могут США отменить, чтобы свой долг аннулировать.

Зачем? Если есть гривнедепо со сложными процентами? (исключая ситуацию, что Пуйло нападёт).
Имхо, надо немедлить и продавать все до одного доллара и на такой депозит (по нескольким госбанкам)и на 5 лет их мариновать там под сложные проценты.



Я написал туда сравнение недвижимости и депозита до восстребования

https://searchengines.guru/showthread.p ... 372&page=4

Тут модератор все поудалял.

При грн:
3+% + 1% в месяц до востребования. 4% за за 1 месяц. Буду выходить . Задача квартиру будет 2-8% в год .


один мой знакомый накупил квартир под сдачу в Ирпене, и бизнес шел успешно пока а) не настроили тысячи никому не нужных квартир часть из которых уже предлагается к аренде б) безвиз открыл новые возможности и многие арендаторы ринулись за ними в) снизился порог входа в собственную недвижимость г) и начался карантин . В итоге одним снизил цену до 3500/мес, другая квартира стоит пустая. 2-3% годовых на недвижимости ничем не лучше валютных депозитов а возни на порядок больше. Ну разве что в Киеве на Хрещатике, там может быть получше, а вообще этот рынок как одеяло, если стало мало арендаторов в Ирпене то потенциально их стало меньше везде. Рынок аренды сильно зависит от рынка труда, а он в коме.


квартира всегда останется за вами. ни девальвации, ни дефолт, ни пирамиды овгз, ни идиот во главе НБУ, ни даже утрата государственности на нее особо не повлияют.
на депо влияет ВСЕ. просто нужно разумно выбирать квартиру, конечно ирпени и прочая область это неудачные вложения (под сдачу). всегда в киеве будет интереснее и ликвиднее. ставьте себя на место съемщика. им интереснее подешевле и поближе к метро.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 19:20

  Yuri_61 написав:
  1472580369 написав:
  Yuri_61 написав:Депозит даже по 12% годовых перекрывает девальвацию гривны.
Допустим в 2013 году было у вас 81000 грн (эквивалент 10 тыс дол.)
положили на депозит со сложным процентом. Пусть под 12% (хотя % был выше!)
Первоначальный взнос: 81000
Процентная ставка: 12% годовых
Срок депозита: 6 лет

Результат
Итоговая сумма выплат: 159879.64
в том числе %: 78879.64
т.е. даже перекрывает "профит", если бы вы в 2013 году конвертировали гривну в доллары по курсу 8,1 и продали эти 10 тыс. дол. через шесть лет.
зачем много у нас таких тупней, что связываются с долларом, который могут США отменить, чтобы свой долг аннулировать.

Зачем? Если есть гривнедепо со сложными процентами? (исключая ситуацию, что Пуйло нападёт).
Имхо, надо немедлить и продавать все до одного доллара и на такой депозит (по нескольким госбанкам)и на 5 лет их мариновать там под сложные проценты.

:?: :?: :?:
Було в мене 10 000$ в 2013 - зараз пішов здав їх і отримав 270 000 грн.
В чім сіль Вашого допису?


соль в том, что я считал приём па23,4

Та хоч па 20 = 200 000грн, проти Ваших 159 879грн
Де профіт в гривнедепо?
Востаннє редагувалось 1472580369 в Суб 09 тра, 2020 19:26, всього редагувалось 1 раз.
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