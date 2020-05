Додано: Суб 09 тра, 2020 19:39



Yuri_61 написав: 1472580369 написав: Yuri_61 написав: Депозит даже по 12% годовых перекрывает девальвацию гривны.

Допустим в 2013 году было у вас 81000 грн (эквивалент 10 тыс дол.)

положили на депозит со сложным процентом. Пусть под 12% (хотя % был выше!)

Первоначальный взнос: 81000

Процентная ставка: 12% годовых

Срок депозита: 6 лет



Результат

Итоговая сумма выплат: 159879.64

в том числе %: 78879.64

т.е. даже перекрывает "профит", если бы вы в 2013 году конвертировали гривну в доллары по курсу 8,1 и продали эти 10 тыс. дол. через шесть лет.

зачем много у нас таких тупней, что связываются с долларом, который могут США отменить, чтобы свой долг аннулировать.



Зачем? Если есть гривнедепо со сложными процентами? (исключая ситуацию, что Пуйло нападёт).

Було в мене 10 000$ в 2013 - зараз пішов здав їх і отримав 270 000 грн.

Та хоч па 20 = 200 000грн, проти Ваших 159 879грн

Де профіт в гривнедепо?

=-===



12% в гнр, це тільки от зараз якщо відкривати депо, а тре брати 2 роки по 24%, 2 роки по 20%, 2 роки по 16% quote="4959844:1472580369"Та хоч па 20 = 200 000грн, проти Ваших 159 879грнДе профіт в гривнедепо?=-===12% в гнр, це тільки от зараз якщо відкривати депо, а тре брати 2 роки по 24%, 2 роки по 20%, 2 роки по 16%

