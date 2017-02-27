Yuri_61 написав:Депозит даже по 12% годовых перекрывает девальвацию гривны. Допустим в 2013 году было у вас 81000 грн (эквивалент 10 тыс дол.) положили на депозит со сложным процентом. Пусть под 12% (хотя % был выше!) Первоначальный взнос: 81000 Процентная ставка: 12% годовых Срок депозита: 6 лет
Результат Итоговая сумма выплат: 159879.64 в том числе %: 78879.64 т.е. даже перекрывает "профит", если бы вы в 2013 году конвертировали гривну в доллары по курсу 8,1 и продали эти 10 тыс. дол. через шесть лет. зачем много у нас таких тупней, что связываются с долларом, который могут США отменить, чтобы свой долг аннулировать.
Зачем? Если есть гривнедепо со сложными процентами? (исключая ситуацию, что Пуйло нападёт). Имхо, надо немедлить и продавать все до одного доллара и на такой депозит (по нескольким госбанкам)и на 5 лет их мариновать там под сложные проценты.
Я написал туда сравнение недвижимости и депозита до восстребования
При грн: 3+% + 1% в месяц до востребования. 4% за за 1 месяц. Буду выходить . Задача квартиру будет 2-8% в год .
один мой знакомый накупил квартир под сдачу в Ирпене, и бизнес шел успешно пока а) не настроили тысячи никому не нужных квартир часть из которых уже предлагается к аренде б) безвиз открыл новые возможности и многие арендаторы ринулись за ними в) снизился порог входа в собственную недвижимость г) и начался карантин . В итоге одним снизил цену до 3500/мес, другая квартира стоит пустая. 2-3% годовых на недвижимости ничем не лучше валютных депозитов а возни на порядок больше. Ну разве что в Киеве на Хрещатике, там может быть получше, а вообще этот рынок как одеяло, если стало мало арендаторов в Ирпене то потенциально их стало меньше везде. Рынок аренды сильно зависит от рынка труда, а он в коме.
Я тоже, самое упоротым пытаюсь объяснить
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Yuri_61 написав:Допустим в 2013 году было у вас 81000 грн (эквивалент 10 тыс дол.) положили на депозит со сложным процентом. Пусть под 12% (хотя % был выше!) Первоначальный взнос: 81000 Процентная ставка: 12% годовых Срок депозита: 6 лет Результат Итоговая сумма выплат: 159879.64 в том числе %: 78879.64 т.е. даже перекрывает "профит", если бы вы в 2013 году конвертировали гривну в доллары по курсу 8,1 и продали эти 10 тыс. дол. через шесть лет.
160 тис. грн. перекриває 10 тис. дол. у 2019? Інша справа, що % дійсно можна було мати вищий і десь якраз вийти в 0.
Yuri_61 написав:Депозит даже по 12% годовых перекрывает девальвацию гривны. Допустим в 2013 году было у вас 81000 грн (эквивалент 10 тыс дол.) положили на депозит со сложным процентом. Пусть под 12% (хотя % был выше!) Первоначальный взнос: 81000 Процентная ставка: 12% годовых Срок депозита: 6 лет
Результат Итоговая сумма выплат: 159879.64 в том числе %: 78879.64 т.е. даже перекрывает "профит", если бы вы в 2013 году конвертировали гривну в доллары по курсу 8,1 и продали эти 10 тыс. дол. через шесть лет. зачем много у нас таких тупней, что связываются с долларом, который могут США отменить, чтобы свой долг аннулировать.
Зачем? Если есть гривнедепо со сложными процентами? (исключая ситуацию, что Пуйло нападёт). Имхо, надо немедлить и продавать все до одного доллара и на такой депозит (по нескольким госбанкам)и на 5 лет их мариновать там под сложные проценты.
Було в мене 10 000$ в 2013 - зараз пішов здав їх і отримав 270 000 грн. В чім сіль Вашого допису?
соль в том, что я считал приём па23,4
Та хоч па 20 = 200 000грн, проти Ваших 159 879грн Де профіт в гривнедепо? =-===
12% в гнр, це тільки от зараз якщо відкривати депо, а тре брати 2 роки по 24%, 2 роки по 20%, 2 роки по 16%
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/