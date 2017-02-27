Yuri_61 написав:Депозит даже по 12% годовых перекрывает девальвацию гривны. Допустим в 2013 году было у вас 81000 грн (эквивалент 10 тыс дол.) положили на депозит со сложным процентом. Пусть под 12% (хотя % был выше!) Первоначальный взнос: 81000 Процентная ставка: 12% годовых Срок депозита: 6 лет
Результат Итоговая сумма выплат: 159879.64 в том числе %: 78879.64 т.е. даже перекрывает "профит", если бы вы в 2013 году конвертировали гривну в доллары по курсу 8,1 и продали эти 10 тыс. дол. через шесть лет. зачем много у нас таких тупней, что связываются с долларом, который могут США отменить, чтобы свой долг аннулировать.
Зачем? Если есть гривнедепо со сложными процентами? (исключая ситуацию, что Пуйло нападёт). Имхо, надо немедлить и продавать все до одного доллара и на такой депозит (по нескольким госбанкам)и на 5 лет их мариновать там под сложные проценты.
Я написал туда сравнение недвижимости и депозита до восстребования
При грн: 3+% + 1% в месяц до востребования. 4% за за 1 месяц. Буду выходить . Задача квартиру будет 2-8% в год .
один мой знакомый накупил квартир под сдачу в Ирпене, и бизнес шел успешно пока а) не настроили тысячи никому не нужных квартир часть из которых уже предлагается к аренде б) безвиз открыл новые возможности и многие арендаторы ринулись за ними в) снизился порог входа в собственную недвижимость г) и начался карантин . В итоге одним снизил цену до 3500/мес, другая квартира стоит пустая. 2-3% годовых на недвижимости ничем не лучше валютных депозитов а возни на порядок больше. Ну разве что в Киеве на Хрещатике, там может быть получше, а вообще этот рынок как одеяло, если стало мало арендаторов в Ирпене то потенциально их стало меньше везде. Рынок аренды сильно зависит от рынка труда, а он в коме.
квартира всегда останется за вами. ни девальвации, ни дефолт, ни пирамиды овгз, ни идиот во главе НБУ, ни даже утрата государственности на нее особо не повлияют. на депо влияет ВСЕ. просто нужно разумно выбирать квартиру, конечно ирпени и прочая область это неудачные вложения (под сдачу). всегда в киеве будет интереснее и ликвиднее. ставьте себя на место съемщика. им интереснее подешевле и поближе к метро.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Yuri_61 написав:Депозит даже по 12% годовых перекрывает девальвацию гривны. Допустим в 2013 году было у вас 81000 грн (эквивалент 10 тыс дол.) положили на депозит со сложным процентом. Пусть под 12% (хотя % был выше!) Первоначальный взнос: 81000 Процентная ставка: 12% годовых Срок депозита: 6 лет
Результат Итоговая сумма выплат: 159879.64 в том числе %: 78879.64 т.е. даже перекрывает "профит", если бы вы в 2013 году конвертировали гривну в доллары по курсу 8,1 и продали эти 10 тыс. дол. через шесть лет. зачем много у нас таких тупней, что связываются с долларом, который могут США отменить, чтобы свой долг аннулировать.
Зачем? Если есть гривнедепо со сложными процентами? (исключая ситуацию, что Пуйло нападёт). Имхо, надо немедлить и продавать все до одного доллара и на такой депозит (по нескольким госбанкам)и на 5 лет их мариновать там под сложные проценты.
Було в мене 10 000$ в 2013 - зараз пішов здав їх і отримав 270 000 грн. В чім сіль Вашого допису?
соль в том, что я считал приём па23,4
Та хоч па 20 = 200 000грн, проти Ваших 159 879грн Де профіт в гривнедепо?
Востаннє редагувалось 1472580369 в Суб 09 тра, 2020 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61 написав:Депозит даже по 12% годовых перекрывает девальвацию гривны. Допустим в 2013 году было у вас 81000 грн (эквивалент 10 тыс дол.) положили на депозит со сложным процентом. Пусть под 12% (хотя % был выше!) Первоначальный взнос: 81000 Процентная ставка: 12% годовых Срок депозита: 6 лет
Результат Итоговая сумма выплат: 159879.64 в том числе %: 78879.64 т.е. даже перекрывает "профит", если бы вы в 2013 году конвертировали гривну в доллары по курсу 8,1 и продали эти 10 тыс. дол. через шесть лет. зачем много у нас таких тупней, что связываются с долларом, который могут США отменить, чтобы свой долг аннулировать.
Зачем? Если есть гривнедепо со сложными процентами? (исключая ситуацию, что Пуйло нападёт). Имхо, надо немедлить и продавать все до одного доллара и на такой депозит (по нескольким госбанкам)и на 5 лет их мариновать там под сложные проценты.
Я написал туда сравнение недвижимости и депозита до восстребования
При грн: 3+% + 1% в месяц до востребования. 4% за за 1 месяц. Буду выходить . Задача квартиру будет 2-8% в год .
один мой знакомый накупил квартир под сдачу в Ирпене, и бизнес шел успешно пока а) не настроили тысячи никому не нужных квартир часть из которых уже предлагается к аренде б) безвиз открыл новые возможности и многие арендаторы ринулись за ними в) снизился порог входа в собственную недвижимость г) и начался карантин . В итоге одним снизил цену до 3500/мес, другая квартира стоит пустая. 2-3% годовых на недвижимости ничем не лучше валютных депозитов а возни на порядок больше. Ну разве что в Киеве на Хрещатике, там может быть получше, а вообще этот рынок как одеяло, если стало мало арендаторов в Ирпене то потенциально их стало меньше везде. Рынок аренды сильно зависит от рынка труда, а он в коме.
Я тоже, самое упоротым пытаюсь объяснить
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Yuri_61 написав:Допустим в 2013 году было у вас 81000 грн (эквивалент 10 тыс дол.) положили на депозит со сложным процентом. Пусть под 12% (хотя % был выше!) Первоначальный взнос: 81000 Процентная ставка: 12% годовых Срок депозита: 6 лет Результат Итоговая сумма выплат: 159879.64 в том числе %: 78879.64 т.е. даже перекрывает "профит", если бы вы в 2013 году конвертировали гривну в доллары по курсу 8,1 и продали эти 10 тыс. дол. через шесть лет.
160 тис. грн. перекриває 10 тис. дол. у 2019? Інша справа, що % дійсно можна було мати вищий і десь якраз вийти в 0.
Yuri_61 написав:Депозит даже по 12% годовых перекрывает девальвацию гривны. Допустим в 2013 году было у вас 81000 грн (эквивалент 10 тыс дол.) положили на депозит со сложным процентом. Пусть под 12% (хотя % был выше!) Первоначальный взнос: 81000 Процентная ставка: 12% годовых Срок депозита: 6 лет
Результат Итоговая сумма выплат: 159879.64 в том числе %: 78879.64 т.е. даже перекрывает "профит", если бы вы в 2013 году конвертировали гривну в доллары по курсу 8,1 и продали эти 10 тыс. дол. через шесть лет. зачем много у нас таких тупней, что связываются с долларом, который могут США отменить, чтобы свой долг аннулировать.
Зачем? Если есть гривнедепо со сложными процентами? (исключая ситуацию, что Пуйло нападёт). Имхо, надо немедлить и продавать все до одного доллара и на такой депозит (по нескольким госбанкам)и на 5 лет их мариновать там под сложные проценты.
Було в мене 10 000$ в 2013 - зараз пішов здав їх і отримав 270 000 грн. В чім сіль Вашого допису?
соль в том, что я считал приём па23,4
Та хоч па 20 = 200 000грн, проти Ваших 159 879грн Де профіт в гривнедепо? =-===
12% в гнр, це тільки от зараз якщо відкривати депо, а тре брати 2 роки по 24%, 2 роки по 20%, 2 роки по 16%
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
proftpd66 написав:Yuri_61 Депозит даже по 12% годовых перекрывает девальвацию гривны. Допустим в 2013 году было у вас 81000 грн (эквивалент 10 тыс дол.) положили на депозит со сложным процентом. Пусть под 12% (хотя % был выше!) Первоначальный взнос: 81000 Процентная ставка: 12% годовых Срок депозита: 6 лет
Результат Итоговая сумма выплат: 159879.64 в том числе %: 78879.64 т.е. даже перекрывает "профит", если бы вы в 2013 году конвертировали гривну в доллары по курсу 8,1 и продали эти 10 тыс. дол. через шесть лет. зачем много у нас таких тупней, что связываются с долларом, который могут США отменить, чтобы свой долг аннулировать.
Зачем? Если есть гривнедепо со сложными процентами? (исключая ситуацию, что Пуйло нападёт). Имхо, надо немедлить и продавать все до одного доллара и на такой депозит (по нескольким госбанкам)и на 5 лет их мариновать там под сложные проценты. ====≠=============
Я написал туда сравнение недвижимости и депозита до восстребования
При грн: 3+% + 1% в месяц до востребования. 4% за за 1 месяц. Буду выходить . Задача квартиру будет 2-8% в год .
один мой знакомый накупил квартир под сдачу в Ирпене, и бизнес шел успешно пока а) не настроили тысячи никому не нужных квартир часть из которых уже предлагается к аренде б) безвиз открыл новые возможности и многие арендаторы ринулись за ними в) снизился порог входа в собственную недвижимость г) и начался карантин . В итоге одним снизил цену до 3500/мес, другая квартира стоит пустая. 2-3% годовых на недвижимости ничем не лучше валютных депозитов а возни на порядок больше. Ну разве что в Киеве на Хрещатике, там может быть получше, а вообще этот рынок как одеяло, если стало мало арендаторов в Ирпене то потенциально их стало меньше везде. Рынок аренды сильно зависит от рынка труда, а он в коме.
квартира всегда останется за вами. ни девальвации, ни дефолт, ни пирамиды овгз, ни идиот во главе НБУ, ни даже утрата государственности на нее особо не повлияют. на депо влияет ВСЕ. просто нужно разумно выбирать квартиру, конечно ирпени и прочая область это неудачные вложения (под сдачу). всегда в киеве будет интереснее и ликвиднее. ставьте себя на место съемщика. им интереснее подешевле и поближе к метро.
Абсолютный бред . Недалековидность. 1) если арендатор спалит ее и убежит, документы липовые . У меня друг два года ездит на чужих документах на доверенность на авто . 2) если затопит , если вода потечёт через панели и затопит всех . 3) недострой. Не правильное подключения снабжения к дому. 4) арендатор может убить квартиры, не причинить вред, в убить. 5) нынешний закон , может у вас отобрать квартиру за 1 день. Сутенеры в погонах , могут сделать липовые уголовные статьи. До восстребования хоть можно снять из банкомата с карт, такие банки как Алла. 6) в голову клоунам прийдёт идея , сделать налог на недвижимость большую . Если купит 10 квартир , то в цене они упадут. В Германии так сделали, но потом отменили . У нас могут принять, и не отменить.
Можно хранить деньги в компании в Сейшельских островах, в год 2к$ . Там даётся документ что надёжность гарантирует лично премьер министр и руководство этой страны . Там можно так же держать бабки.
Далековидность: Бетон она же недвижимость , драг камни, золото , платина могут иметь смысл на 100лет. Через 100 лет гривны не будет . Или бумага перетрухнут. Испортится. Золото можно переплавить. Есть у них конкурент Dow Jones уже почти 100 лет или больше . Можно использовать индексы на 100лет.
75stasstas75 написав:orest Не, ну мечтать то оно не вредно, но то что курс пойдет к 28 и выше - очевидно совершенно.
А чому не 30-56-100+? Адже з оголошення карантину ви тут з кількома друзяками саме про такі рівні писали щодня і десятки дописів кожен. А курс під 27 опустився. Нагадаю, що писав 19 березня viewtopic.php?p=4907755#p4907755 Бажаючі можуть почитати і глянути що маємо і що виглядає найімовірнішим за кілька днів-тижнів.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Moneta написав:им интереснее подешевле и поближе к метро
кроме милых хотелок есть математика, понаехав стало меньше не только в ирпене но и в киеве, была инфа по 70 тыс непроданных квартир в новостроях и судя по темпам застройки района теремки и других районов скорее всего это лютая правда. когда на одного арендатора будет три квартиры потенциально это обернется проседанием цены ниже уровня рентабельности Даже с минимальной ценой длительными простоями помещения. В этом плане Ирпень просто опередил Киев, поверьте еще 5 лет назад арендовать приличную квартиру в Ирпене было непросто, а сейчас сотни НОВЫХ квартир с ремонтами и техникой ждут арендаторов. Столицу ждёт тоже самое хоть и с некоторым лагом во времени, процессы то одинаковые квартир каждый год больше а понаехов меньше, потому что среднему пересичному уже лет 5 нечего здесь ловить.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 09 тра, 2020 20:04, всього редагувалось 1 раз.
Вера в ЭОК может здорово подвести. А что если 30 лет было простым совпадением, что фактический курс где-то больше, когда меньше, но коррелировался с ЭОК. Но если критически подумать,то это совпадение, или желание видеть то, что хочешь видеть. Есть, имхо, много других, истинных факторов, влияющих на валютный курс (как объективных так и субъективных). Но вот я не могу сейчас предугадать, будет ли курс снова 23 либо 28 и выше.