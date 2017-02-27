Додано: Суб 09 тра, 2020 19:51

Moneta написав: vitaliian написав: proftpd66 написав: Yuri_61

Депозит даже по 12% годовых перекрывает девальвацию гривны.

Допустим в 2013 году было у вас 81000 грн (эквивалент 10 тыс дол.)

положили на депозит со сложным процентом. Пусть под 12% (хотя % был выше!)

Первоначальный взнос: 81000

Процентная ставка: 12% годовых

Срок депозита: 6 лет



Результат

Итоговая сумма выплат: 159879.64

в том числе %: 78879.64

т.е. даже перекрывает "профит", если бы вы в 2013 году конвертировали гривну в доллары по курсу 8,1 и продали эти 10 тыс. дол. через шесть лет.

зачем много у нас таких тупней, что связываются с долларом, который могут США отменить, чтобы свой долг аннулировать.



Зачем? Если есть гривнедепо со сложными процентами? (исключая ситуацию, что Пуйло нападёт).

Имхо, надо немедлить и продавать все до одного доллара и на такой депозит (по нескольким госбанкам)и на 5 лет их мариновать там под сложные проценты.

====≠=============





Я написал туда сравнение недвижимости и депозита до восстребования



https://searchengines.guru/showthread.p ... 372&page=4



Тут модератор все поудалял.



При грн:

3+% + 1% в месяц до востребования. 4% за за 1 месяц. Буду выходить . Задача квартиру будет 2-8% в год . Yuri_61Депозит даже по 12% годовых перекрывает девальвацию гривны.Допустим в 2013 году было у вас 81000 грн (эквивалент 10 тыс дол.)положили на депозит со сложным процентом. Пусть под 12% (хотя % был выше!)Первоначальный взнос: 81000Процентная ставка: 12% годовыхСрок депозита: 6 летРезультатИтоговая сумма выплат: 159879.64в том числе %: 78879.64т.е. даже перекрывает "профит", если бы вы в 2013 году конвертировали гривну в доллары по курсу 8,1 и продали эти 10 тыс. дол. через шесть лет.зачем много у нас таких тупней, что связываются с долларом, который могут США отменить, чтобы свой долг аннулировать.Зачем? Если есть гривнедепо со сложными процентами? (исключая ситуацию, что Пуйло нападёт).Имхо, надо немедлить и продавать все до одного доллара и на такой депозит (по нескольким госбанкам)и на 5 лет их мариновать там под сложные проценты.====≠=============Я написал туда сравнение недвижимости и депозита до восстребованияТут модератор все поудалял.При грн:3+% + 1% в месяц до востребования. 4% за за 1 месяц. Буду выходить . Задача квартиру будет 2-8% в год .



один мой знакомый накупил квартир под сдачу в Ирпене, и бизнес шел успешно пока а) не настроили тысячи никому не нужных квартир часть из которых уже предлагается к аренде б) безвиз открыл новые возможности и многие арендаторы ринулись за ними в) снизился порог входа в собственную недвижимость г) и начался карантин . В итоге одним снизил цену до 3500/мес, другая квартира стоит пустая. 2-3% годовых на недвижимости ничем не лучше валютных депозитов а возни на порядок больше. Ну разве что в Киеве на Хрещатике, там может быть получше, а вообще этот рынок как одеяло, если стало мало арендаторов в Ирпене то потенциально их стало меньше везде. Рынок аренды сильно зависит от рынка труда, а он в коме. один мой знакомый накупил квартир под сдачу в Ирпене, и бизнес шел успешно пока а) не настроили тысячи никому не нужных квартир часть из которых уже предлагается к аренде б) безвиз открыл новые возможности и многие арендаторы ринулись за ними в) снизился порог входа в собственную недвижимость г) и начался карантин . В итоге одним снизил цену до 3500/мес, другая квартира стоит пустая. 2-3% годовых на недвижимости ничем не лучше валютных депозитов а возни на порядок больше. Ну разве что в Киеве на Хрещатике, там может быть получше, а вообще этот рынок как одеяло, если стало мало арендаторов в Ирпене то потенциально их стало меньше везде. Рынок аренды сильно зависит от рынка труда, а он в коме.



квартира всегда останется за вами. ни девальвации, ни дефолт, ни пирамиды овгз, ни идиот во главе НБУ, ни даже утрата государственности на нее особо не повлияют.

на депо влияет ВСЕ. просто нужно разумно выбирать квартиру, конечно ирпени и прочая область это неудачные вложения (под сдачу). всегда в киеве будет интереснее и ликвиднее. ставьте себя на место съемщика. им интереснее подешевле и поближе к метро. квартира всегда останется за вами. ни девальвации, ни дефолт, ни пирамиды овгз, ни идиот во главе НБУ, ни даже утрата государственности на нее особо не повлияют.на депо влияет. просто нужно разумно выбирать квартиру, конечно ирпени и прочая область это неудачные вложения (под сдачу). всегда в киеве будет интереснее и ликвиднее. ставьте себя на место съемщика. им интереснее подешевле и поближе к метро.

Абсолютный бред . Недалековидность.1) если арендатор спалит ее и убежит, документы липовые . У меня друг два года ездит на чужих документах на доверенность на авто .2) если затопит , если вода потечёт через панели и затопит всех .3) недострой. Не правильное подключения снабжения к дому.4) арендатор может убить квартиры, не причинить вред, в убить.5) нынешний закон , может у вас отобрать квартиру за 1 день. Сутенеры в погонах , могут сделать липовые уголовные статьи. До восстребования хоть можно снять из банкомата с карт, такие банки как Алла.6) в голову клоунам прийдёт идея , сделать налог на недвижимость большую . Если купит 10 квартир , то в цене они упадут. В Германии так сделали, но потом отменили . У нас могут принять, и не отменить.Можно хранить деньги в компании в Сейшельских островах, в год 2к$ . Там даётся документ что надёжность гарантирует лично премьер министр и руководство этой страны . Там можно так же держать бабки.Далековидность:Бетон она же недвижимость , драг камни, золото , платина могут иметь смысл на 100лет. Через 100 лет гривны не будет . Или бумага перетрухнут. Испортится. Золото можно переплавить.Есть у них конкурент Dow Jones уже почти 100 лет или больше . Можно использовать индексы на 100лет.