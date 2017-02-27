Yuri_61 написав:Но вот я не могу сейчас предугадать, будет ли курс снова 23 либо 28 и выше.
достаточно пустить слух что валюты в банках нет и курс улетит в небеса. Обычно финансово неграмотный инвестор покупает на пике а сливает на дне. если бы наоборот то и девальвации с 8 до 24 не было бы, без покупателей доллар быстро откатился бы на 12-16. Доллар тогда гребли по любому курсу, знакомая слила котлету по 30.
Всегда девальвации сопровождались слухами и паникой. Попробуйте паникёру рассказать про ЭОК. Любит наш народ паниковать поэтому девальвациям быть. На России это давно поняли и умело распускают слухи про крах доллара, чтоб отбить желание вложиться в валюту.
резервы в юане вообще улыбнули, под руководством компартии китая курс юаня может быть любым, сейчас считается что юань недооценен.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 09 тра, 2020 20:27, всього редагувалось 1 раз.
страх перед США – переход на другую резервную валюту это объявление войны Америке. И на конец, никто не заинтересован в крахе долларовой системы, так как значительная часть резервов у всех находится именно в долларах. И именно эти факторы мешают появлению новых резервных валют. Новым валютам не доверяют, мировая финансовая система с ними работать не очень хочет, и никто не хочет поссориться с США. Вы доверяете евро - я нет. особенно после выхода Великобритании из ЕС. и после того, как евро потеряло по отношентию к доллару 35% своей стоимости(!!!) с 2011 года
Yuri_61 написав:страх перед США – переход на другую резервную валюту это объявление войны Америке. И на конец, никто не заинтересован в крахе долларовой системы, так как значительная часть резервов у всех находится именно в долларах. И именно эти факторы мешают появлению новых резервных валют. Новым валютам не доверяют, мировая финансовая система с ними работать не очень хочет, и никто не хочет поссориться с США.