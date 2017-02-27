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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5370537153725373>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 319
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
19
26.51-27.0
9%
28
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
13%
42
28.01-28.5
10%
31
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
66
Всього голосів : 319
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 20:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:Но вот я не могу сейчас предугадать, будет ли курс снова 23 либо 28 и выше.

достаточно пустить слух что валюты в банках нет и курс улетит в небеса. Обычно финансово неграмотный инвестор покупает на пике а сливает на дне. если бы наоборот то и девальвации с 8 до 24 не было бы, без покупателей доллар быстро откатился бы на 12-16. Доллар тогда гребли по любому курсу, знакомая слила котлету по 30.

Всегда девальвации сопровождались слухами и паникой. Попробуйте паникёру рассказать про ЭОК. Любит наш народ паниковать поэтому девальвациям быть. На России это давно поняли и умело распускают слухи про крах доллара, чтоб отбить желание вложиться в валюту.

резервы в юане вообще улыбнули, под руководством компартии китая курс юаня может быть любым, сейчас считается что юань недооценен.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 09 тра, 2020 20:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 20:46

  pesikot написав:Зображення


Сьогодні 100 років звільнення Київа від більшовиків.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:17

  холява написав:Это цитата с этого ресурса .

а я и не кнопал, что сам придумал

а вчём неправда?
с новыми валютами стрёмно работать
и я не дессертацию пишу, чтоб меня проверять на копипасту
и даже в их дурдоме нашёлся один здравомыслящий финасовый аналитик
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 09 тра, 2020 21:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:24

  Yuri_61 написав:
  холява написав:Это цитата с этого ресурса .

а я и не кнопал, что сам придумал

а вчём неправда?
с новыми валютами стрёмно работать


Сначала надо ссылаться на ресурс .
А если скопировали то в конце надо ставить (с) и все поймут что это чужая фраза .....
Как сегодня Ваша охота с сачком ?
Результат есть ?
холява
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:28

  холява написав:[
Сначала надо ссылаться на ресурс .
А если скопировали то в конце надо ставить (с) и все поймут что это чужая фраза .....
Как сегодня Ваша охота с сачком ?
Результат есть ?


хорошо, исправлюсь :)
и что Вы на меня взъелись?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:39

  Yuri_61 написав:
  холява написав:[
Сначала надо ссылаться на ресурс .
А если скопировали то в конце надо ставить (с) и все поймут что это чужая фраза .....
Как сегодня Ваша охота с сачком ?
Результат есть ?


хорошо, исправлюсь :)
и что Вы на меня взъелись?



Это не правда .
Я Вас всегда читаю !
Вы очень искренни и убежденны .
В этом и есть Ваш огромный плюс ,по которому определяется умственные способности.
Не люблю на этом форуме только одного человека , но это не ВЫ !
холява
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:42

  varlo написав:Да, в долларе всего 2-3% годовых - не имеет смысла держать в банке. Может лучше квартиру в Польше купить и сдавать в аренду, например, во Вроцлаве? Или в Болгарии на берегу моря где-нибудь возле Бургаса?

Бг- однозначно нет, Польша?-почему не Варшава тогда.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:20

  proftpd66 написав:Можно хранить деньги в компании в Сейшельских островах, в год 2к$ . Там даётся документ что надёжность гарантирует лично премьер министр и руководство этой страны . Там можно так же держать бабки.

Сдается мне что Вы там даже не отдыхали, не то чтобы хранить там бабки, а пишете про премьера и руководство ? кто источник ? Охри, Кухар, Найман ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:31

  Игорь написав:
  proftpd66 написав:Можно хранить деньги в компании в Сейшельских островах, в год 2к$ . Там даётся документ что надёжность гарантирует лично премьер министр и руководство этой страны . Там можно так же держать бабки.

Сдается мне что Вы там даже не отдыхали, не то чтобы хранить там бабки, а пишете про премьера и руководство ? кто источник ? Охри, Кухар, Найман ?


а их премьер и правителство, что вечное?
или все забыли про кипрские оффшоры, когда государство Кипр конфисковало все вклады, оставив по 100 тыс евро на человека. Забыли про это?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:33

  холява написав:Это не правда .
Я Вас всегда читаю !
Вы очень искренни и убежденны .
В этом и есть Ваш огромный плюс ,по которому определяется умственные способности.
Не люблю на этом форуме только одного человека , но это не ВЫ !


и тут ирония...
очень искреннеми и убеждёнными могут быть не очень умные люди
Yuri_61
 
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