Yuri_61 написав:Но вот я не могу сейчас предугадать, будет ли курс снова 23 либо 28 и выше.
достаточно пустить слух что валюты в банках нет и курс улетит в небеса. Обычно финансово неграмотный инвестор покупает на пике а сливает на дне. если бы наоборот то и девальвации с 8 до 24 не было бы, без покупателей доллар быстро откатился бы на 12-16. Доллар тогда гребли по любому курсу, знакомая слила котлету по 30.
Всегда девальвации сопровождались слухами и паникой. Попробуйте паникёру рассказать про ЭОК. Любит наш народ паниковать поэтому девальвациям быть. На России это давно поняли и умело распускают слухи про крах доллара, чтоб отбить желание вложиться в валюту.
резервы в юане вообще улыбнули, под руководством компартии китая курс юаня может быть любым, сейчас считается что юань недооценен.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 09 тра, 2020 20:27, всього редагувалось 1 раз.
холява написав:[ Сначала надо ссылаться на ресурс . А если скопировали то в конце надо ставить (с) и все поймут что это чужая фраза ..... Как сегодня Ваша охота с сачком ? Результат есть ?
хорошо, исправлюсь и что Вы на меня взъелись?
Это не правда . Я Вас всегда читаю ! Вы очень искренни и убежденны . В этом и есть Ваш огромный плюс ,по которому определяется умственные способности. Не люблю на этом форуме только одного человека , но это не ВЫ !
varlo написав:Да, в долларе всего 2-3% годовых - не имеет смысла держать в банке. Может лучше квартиру в Польше купить и сдавать в аренду, например, во Вроцлаве? Или в Болгарии на берегу моря где-нибудь возле Бургаса?
Бг- однозначно нет, Польша?-почему не Варшава тогда.
proftpd66 написав:Можно хранить деньги в компании в Сейшельских островах, в год 2к$ . Там даётся документ что надёжность гарантирует лично премьер министр и руководство этой страны . Там можно так же держать бабки.
Сдается мне что Вы там даже не отдыхали, не то чтобы хранить там бабки, а пишете про премьера и руководство ? кто источник ? Охри, Кухар, Найман ?
proftpd66 написав:Можно хранить деньги в компании в Сейшельских островах, в год 2к$ . Там даётся документ что надёжность гарантирует лично премьер министр и руководство этой страны . Там можно так же держать бабки.
Сдается мне что Вы там даже не отдыхали, не то чтобы хранить там бабки, а пишете про премьера и руководство ? кто источник ? Охри, Кухар, Найман ?
а их премьер и правителство, что вечное? или все забыли про кипрские оффшоры, когда государство Кипр конфисковало все вклады, оставив по 100 тыс евро на человека. Забыли про это?
холява написав:Это не правда . Я Вас всегда читаю ! Вы очень искренни и убежденны . В этом и есть Ваш огромный плюс ,по которому определяется умственные способности. Не люблю на этом форуме только одного человека , но это не ВЫ !
и тут ирония... очень искреннеми и убеждёнными могут быть не очень умные люди