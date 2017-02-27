Додано: Суб 09 тра, 2020 20:08

Yuri_61 написав: Но вот я не могу сейчас предугадать, будет ли курс снова 23 либо 28 и выше.

Но вот я не могу сейчас предугадать, будет ли курс снова 23 либо 28 и выше.

достаточно пустить слух что валюты в банках нет и курс улетит в небеса. Обычно финансово неграмотный инвестор покупает на пике а сливает на дне. если бы наоборот то и девальвации с 8 до 24 не было бы, без покупателей доллар быстро откатился бы на 12-16. Доллар тогда гребли по любому курсу, знакомая слила котлету по 30.Всегда девальвации сопровождались слухами и паникой. Попробуйте паникёру рассказать про ЭОК. Любит наш народ паниковать поэтому девальвациям быть. На России это давно поняли и умело распускают слухи про крах доллара, чтоб отбить желание вложиться в валюту.резервы в юане вообще улыбнули, под руководством компартии китая курс юаня может быть любым, сейчас считается что юань недооценен.