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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 тра, 2020 22:38
Yuri_61 написав: Игорь написав: proftpd66 написав:
Можно хранить деньги в компании в Сейшельских островах, в год 2к$ . Там даётся документ что надёжность гарантирует лично премьер министр и руководство этой страны . Там можно так же держать бабки.
Сдается мне что Вы там даже не отдыхали, не то чтобы хранить там бабки, а пишете про премьера и руководство ? кто источник ? Охри, Кухар, Найман ?
а их премьер и правителство, что вечное?
или все забыли про кипрские оффшоры, когда государство Кипр конфисковало все вклады, оставив по 100 тыс евро на человека. Забыли про это?
о чем Вы говорите ? какие 100 тыс. евро на человека, какие оффшоры ? каким Вы боком к этим басням ? Сколько Вам лично не отдали ?
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Додано: Суб 09 тра, 2020 22:42
Я тут один лох среди оффшорщиков ? Ребята, вы на столько просвещенные, что аж страшно.
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Игорь
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Додано: Суб 09 тра, 2020 23:04
Игорь написав: proftpd66 написав:
Можно хранить деньги в компании в Сейшельских островах, в год 2к$ . Там даётся документ что надёжность гарантирует лично премьер министр и руководство этой страны . Там можно так же держать бабки.
Сдается мне что Вы там даже не отдыхали, не то чтобы хранить там бабки, а пишете про премьера и руководство ? кто источник ? Охри, Кухар, Найман ?
причем тут отдыхать? если я говорю про открытие компании.
Вы еще скажите, что у меня гражданство этих островов должно быть, чтобы про это говорить.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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