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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5370537153725373

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 319
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
19
26.51-27.0
9%
28
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
13%
42
28.01-28.5
10%
31
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
66
Всього голосів : 319
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:38

  Yuri_61 написав:
  Игорь написав:
  proftpd66 написав:Можно хранить деньги в компании в Сейшельских островах, в год 2к$ . Там даётся документ что надёжность гарантирует лично премьер министр и руководство этой страны . Там можно так же держать бабки.

Сдается мне что Вы там даже не отдыхали, не то чтобы хранить там бабки, а пишете про премьера и руководство ? кто источник ? Охри, Кухар, Найман ?


а их премьер и правителство, что вечное?
или все забыли про кипрские оффшоры, когда государство Кипр конфисковало все вклады, оставив по 100 тыс евро на человека. Забыли про это?

о чем Вы говорите ? какие 100 тыс. евро на человека, какие оффшоры ? каким Вы боком к этим басням ? Сколько Вам лично не отдали ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я тут один лох среди оффшорщиков ? Ребята, вы на столько просвещенные, что аж страшно.
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:54

  Игорь написав:Я тут один лох среди оффшорщиков ? Ребята, вы на столько просвещенные, что аж страшно.


Здесь люди с 1000 - 1500$ считаются серьезными спекулянтами. А Вы им про Кипр. Это другие уровни, они про эту историю не в курсе)))
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 23:04

  Игорь написав:
  proftpd66 написав:Можно хранить деньги в компании в Сейшельских островах, в год 2к$ . Там даётся документ что надёжность гарантирует лично премьер министр и руководство этой страны . Там можно так же держать бабки.

Сдается мне что Вы там даже не отдыхали, не то чтобы хранить там бабки, а пишете про премьера и руководство ? кто источник ? Охри, Кухар, Найман ?


причем тут отдыхать? если я говорю про открытие компании.

Вы еще скажите, что у меня гражданство этих островов должно быть, чтобы про это говорить. :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 23:11

  proftpd66 написав:
  Игорь написав:
  proftpd66 написав:Можно хранить деньги в компании в Сейшельских островах, в год 2к$ . Там даётся документ что надёжность гарантирует лично премьер министр и руководство этой страны . Там можно так же держать бабки.

Сдается мне что Вы там даже не отдыхали, не то чтобы хранить там бабки, а пишете про премьера и руководство ? кто источник ? Охри, Кухар, Найман ?


причем тут отдыхать? если я говорю про открытие компании.

Вы еще скажите, что у меня гражданство этих островов должно быть, чтобы про это говорить. :lol:

Уважаемый, вы можете говорить о чем угодно, но кроме Pornohub'a Вы вряд ли что сможете открыть.
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 23:16

  Игорь написав:
  proftpd66 написав:
  Игорь написав:Сдается мне что Вы там даже не отдыхали, не то чтобы хранить там бабки, а пишете про премьера и руководство ? кто источник ? Охри, Кухар, Найман ?


причем тут отдыхать? если я говорю про открытие компании.

Вы еще скажите, что у меня гражданство этих островов должно быть, чтобы про это говорить. :lol:

Уважаемый, вы можете говорить о чем угодно, но кроме Pornohub'a Вы вряд ли что сможете открыть.



я не открывал, вот открыли одну и еще одну мы хотим открыть. Но коррекция фонды началась.

https://kyiv-x.club/

первичное размещение акций. Можете купить акции компании :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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