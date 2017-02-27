proftpd66 написав:Можно хранить деньги в компании в Сейшельских островах, в год 2к$ . Там даётся документ что надёжность гарантирует лично премьер министр и руководство этой страны . Там можно так же держать бабки.
Сдается мне что Вы там даже не отдыхали, не то чтобы хранить там бабки, а пишете про премьера и руководство ? кто источник ? Охри, Кухар, Найман ?
а их премьер и правителство, что вечное? или все забыли про кипрские оффшоры, когда государство Кипр конфисковало все вклады, оставив по 100 тыс евро на человека. Забыли про это?
о чем Вы говорите ? какие 100 тыс. евро на человека, какие оффшоры ? каким Вы боком к этим басням ? Сколько Вам лично не отдали ?
proftpd66 написав:Можно хранить деньги в компании в Сейшельских островах, в год 2к$ . Там даётся документ что надёжность гарантирует лично премьер министр и руководство этой страны . Там можно так же держать бабки.
Сдается мне что Вы там даже не отдыхали, не то чтобы хранить там бабки, а пишете про премьера и руководство ? кто источник ? Охри, Кухар, Найман ?
причем тут отдыхать? если я говорю про открытие компании.
Вы еще скажите, что у меня гражданство этих островов должно быть, чтобы про это говорить.
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proftpd66 написав:Можно хранить деньги в компании в Сейшельских островах, в год 2к$ . Там даётся документ что надёжность гарантирует лично премьер министр и руководство этой страны . Там можно так же держать бабки.
Сдается мне что Вы там даже не отдыхали, не то чтобы хранить там бабки, а пишете про премьера и руководство ? кто источник ? Охри, Кухар, Найман ?
причем тут отдыхать? если я говорю про открытие компании.
Вы еще скажите, что у меня гражданство этих островов должно быть, чтобы про это говорить.
Уважаемый, вы можете говорить о чем угодно, но кроме Pornohub'a Вы вряд ли что сможете открыть.
За последние 3 недели основным драйвером ступенчатого укрепления гривны исключительно на межбанке явились продажи от Нафтогаза.Драйвер роста в лице нерезидентов пока притаился.Других весомых экономических причин не видно (ЭОК не предлагать).Наличный рынок медленно полз за межбанком.Если бы не это,курс был бы 27,5 -27,9. Имхо