proftpd66 написав:Можно хранить деньги в компании в Сейшельских островах, в год 2к$ . Там даётся документ что надёжность гарантирует лично премьер министр и руководство этой страны . Там можно так же держать бабки.
Слухай, якщо в тебе є бабки можеш тримати на моєму рахунку в Катарі під мої гарантії. Візьму лише 1.5 кує в рік + послуги SWIFT. Видача по першій вимозі.
jump написав:У січні-квітні 2020 року Україна імпортувала 169,17 тис. тонн картоплі на суму $32,83 млн. Про це свідчать дані Державної митної служби України. Експорт картоплі за чотири місяці 2020 року склав 374 тонн на суму $ 178 тис. Основними країнами, з яких Україна імпортувала картоплю в січні 2020 року такі: Білорусь - 95,23 тис. тонн на $18,48 млн (59,26%); Росія - 33,89 тис. тонн на $6,57 млн (20,03%); Нідерланди - 20,1 тис. тонн на $3,9 тис. (11,88%); інші -20 тис. тонн на $3,87 тис. (11,8%). https://glavcom.ua/economics/finances/v ... 78938.html
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