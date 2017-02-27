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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5371537253735374

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 319
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
19
26.51-27.0
9%
28
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
13%
42
28.01-28.5
10%
31
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
66
Всього голосів : 319
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 11:15

  proftpd66 написав:Можно хранить деньги в компании в Сейшельских островах, в год 2к$ . Там даётся документ что надёжность гарантирует лично премьер министр и руководство этой страны . Там можно так же держать бабки.

Слухай, якщо в тебе є бабки можеш тримати на моєму рахунку в Катарі під мої гарантії. Візьму лише 1.5 кує в рік + послуги SWIFT. Видача по першій вимозі.

Ти так само, як і мене не знаєш
лично премьер министр и руководство этой страны
так навіщо платити більше :?: меценат ти чи що :?:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 11:28

  jump написав:У січні-квітні 2020 року Україна імпортувала 169,17 тис. тонн картоплі на суму $32,83 млн.
Про це свідчать дані Державної митної служби України.
Експорт картоплі за чотири місяці 2020 року склав 374 тонн на суму $ 178 тис.
Основними країнами, з яких Україна імпортувала картоплю в січні 2020 року такі:
Білорусь - 95,23 тис. тонн на $18,48 млн (59,26%);
Росія - 33,89 тис. тонн на $6,57 млн (20,03%);
Нідерланди - 20,1 тис. тонн на $3,9 тис. (11,88%);
інші -20 тис. тонн на $3,87 тис. (11,8%).
https://glavcom.ua/economics/finances/v ... 78938.html

"Курс будет 56" (с)
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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  #<1 ... 5371537253735374
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