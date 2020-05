Додано: Нед 10 тра, 2020 11:55

Wisznia написав: varlo написав: Да, в долларе всего 2-3% годовых - не имеет смысла держать в банке. Может лучше квартиру в Польше купить и сдавать в аренду, например, во Вроцлаве? Или в Болгарии на берегу моря где-нибудь возле Бургаса? Да, в долларе всего 2-3% годовых - не имеет смысла держать в банке. Может лучше квартиру в Польше купить и сдавать в аренду, например, во Вроцлаве? Или в Болгарии на берегу моря где-нибудь возле Бургаса?

Бг- однозначно нет, Польша?-почему не Варшава тогда. Бг- однозначно нет, Польша?-почему не Варшава тогда.

У Варшаві низька рентабельність оренди. У Варшаві низька рентабельність оренди.

