proftpd66 написав:Можно хранить деньги в компании в Сейшельских островах, в год 2к$ . Там даётся документ что надёжность гарантирует лично премьер министр и руководство этой страны . Там можно так же держать бабки.
Слухай, якщо в тебе є бабки можеш тримати на моєму рахунку в Катарі під мої гарантії. Візьму лише 1.5 кує в рік + послуги SWIFT. Видача по першій вимозі.
jump написав:У січні-квітні 2020 року Україна імпортувала 169,17 тис. тонн картоплі на суму $32,83 млн. Про це свідчать дані Державної митної служби України. Експорт картоплі за чотири місяці 2020 року склав 374 тонн на суму $ 178 тис. Основними країнами, з яких Україна імпортувала картоплю в січні 2020 року такі: Білорусь - 95,23 тис. тонн на $18,48 млн (59,26%); Росія - 33,89 тис. тонн на $6,57 млн (20,03%); Нідерланди - 20,1 тис. тонн на $3,9 тис. (11,88%); інші -20 тис. тонн на $3,87 тис. (11,8%). https://glavcom.ua/economics/finances/v ... 78938.html
"Курс будет 56" (с)
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
jump написав:У січні-квітні 2020 року Україна імпортувала 169,17 тис. тонн картоплі на суму $32,83 млн. Про це свідчать дані Державної митної служби України. Експорт картоплі за чотири місяці 2020 року склав 374 тонн на суму $ 178 тис. Основними країнами, з яких Україна імпортувала картоплю в січні 2020 року такі: Білорусь - 95,23 тис. тонн на $18,48 млн (59,26%); Росія - 33,89 тис. тонн на $6,57 млн (20,03%); Нідерланди - 20,1 тис. тонн на $3,9 тис. (11,88%); інші -20 тис. тонн на $3,87 тис. (11,8%). https://glavcom.ua/economics/finances/v ... 78938.html
тобто, якщо викупить ще цих 524.7 млн, то вийде що по доларах вийшов в ноль, а курс з 24 став 27? НБУ в профіті.
В каком профите? Он по 25 налил "инсайдерам", а теперь по 27 выкупает - это расстрельная статья в советское время за госизмену и разворовывание госсобственности в особо крупных.
Доброго дня. Щиро вітаю всіх Мам зі святом Матері! Трішки офтопу. Ви вже дістали "ліпити" із НБУ Баригу! Так не роби - бо одним не подобається. По іншому не роби - бо іншим не подобається. Функція (одна із них, що стосується валюти) НБУ - тримати ринок в межах комфортних для всіх нас. З чим він успішно справляється. Маєте свою думку. Чудово! Можете нею ділитись, але не потрібно робити це у формі ультиматумів чи якихось страшилок! Бо це МАНІПУЛЯЦІЯ!!! Почитайте краще короткий зміст діалогу пана Якова Смолія із профільним комітетом під керуванням Гетьманцева. Так би мовити репетиція перед виступом під Куполом. Там кожен хто задає питання має свій вузький інтерес по кожному питанню. А на все решта їм наплювати.
Ми бачимо які кадри зараз керують СБУ, Прокуратурою, Медичною системою, Енергетикою. Фактично НБУ залишився чи не єдиним відомством яке діє більше правильно та логічно, а не керуючись певними меркантильними інтересами конкретних осіб.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Стоп! Я чего-то не понял. Не сходятся циферки. Импорт картошки в 2020 - 169тыс. тонн на сумму $32.83млн. Так? Экспорт примерно такой же картошки за тот же период времени - 374тыс. тонн (в 2,2 раза больше) на сумму $0,178млн. Так? Я ничего не попутал - экспортировано в 2,2 раза товара больше на сумму в 184 с хвостиком раз меньшую? Т.е. единица экспортируемого товара стоила примерно в 400 раз меньше, чем единица такого же импортированного? Это типа белорусская и русская картошка уже стала настолько предметом роскоши, что ценится в 400 раз выше нашей? Тут либо журналюги главкома в очередной раз спутали миллионы и тысячи (что им два пальца обмочить), либо таможенники мутят, либо импортёры химичат, таможенники на всё смотрят, но нихрена не хотят видеть.
varlo написав:Да, в долларе всего 2-3% годовых - не имеет смысла держать в банке. Может лучше квартиру в Польше купить и сдавать в аренду, например, во Вроцлаве? Или в Болгарии на берегу моря где-нибудь возле Бургаса?
Бг- однозначно нет, Польша?-почему не Варшава тогда.
У Варшаві низька рентабельність оренди.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
jump написав:У січні-квітні 2020 року Україна імпортувала 169,17 тис. тонн картоплі на суму $32,83 млн. Про це свідчать дані Державної митної служби України. Експорт картоплі за чотири місяці 2020 року склав 374 тонн на суму $ 178 тис. Основними країнами, з яких Україна імпортувала картоплю в січні 2020 року такі: Білорусь - 95,23 тис. тонн на $18,48 млн (59,26%); Росія - 33,89 тис. тонн на $6,57 млн (20,03%); Нідерланди - 20,1 тис. тонн на $3,9 тис. (11,88%); інші -20 тис. тонн на $3,87 тис. (11,8%). https://glavcom.ua/economics/finances/v ... 78938.html
Стоп! Я чего-то не понял. Не сходятся циферки. Импорт картошки в 2020 - 169тыс. тонн на сумму $32.83млн. Так? Экспорт примерно такой же картошки за тот же период времени - 374тыс. тонн (в 2,2 раза больше) на сумму $0,178млн. Так? Я ничего не попутал
Попутал. Где вы увидели 374тыс. тонн ?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Создали петицию, чтоб юльку в премьеры. Если так, то будет капец. Сходу напечатает 115 ярдов и раздаст пенсии в Крым и на Донбасс (плевать на Женевскую конвенцию, уже голосовала за это), с антибениным законом и контролем над банками можно будет попрощаться, в итоге, прощай, МВФ и остальные кредиторы и привет, курс 100 и ограбление банками всех вкладчиков и уходом бабла в оффшоры, к тому же, "ни один танк не выйдет" в случае даже широкомасштабного путлеровского наступления, тоже уже слышали. Это будет какой-то забег по граблям и премия Дарвина. Год назад казалось, что хуже Зели может быть токо цылька (бойка или вилкула скинули бы, никто б его тут не терпел, даже если б каким-то "чудом" "выбрали"). Уманский ее чувак направил, только пришел, как началась жеппа в экономике. Все как прошлый раз. Но на этот раз быстро свалил. И гривна сразу устаканилась. Правда, ахметкины ставленники ненамного лучше. Вобщем, все очень печально.