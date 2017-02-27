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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 тра, 2020 12:11
Переглянув форум за кілька днів.
Панове модератори та власники ресурсу, прохання до вас задуматись над функціоналом який дозволить не бачити пости заблокованих людей на які відповідають не заблоковані. Я думаю ми нічого не втратимо яко не побачимо навіть мудру відповідь, але на дурний коментар чи дурне запитання.
Ресурс не всі читають постійно. Не всі знають дописувачів. Постійно хтось відповість на коментар Yuri_61 або ще когось. І тоді ця відповідь видна всім. Бувають дні, таких відповідей чи коментарів маса.
Дякую за розуміння.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Realist
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Додано: Нед 10 тра, 2020 12:14
hxbbgaf написав:
Создали петицию, чтоб юльку в премьеры.
Если так, то будет капец.
...
Вобщем, все очень печально.
Создайте петицию кого бы вы хотели выдвинуть в премьеры. Это сейчас не проблема.
Будет веселее.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Нед 10 тра, 2020 12:23
freeze написав: hxbbgaf написав:
Создали петицию, чтоб юльку в премьеры.
Если так, то будет капец.
...
Вобщем, все очень печально.
Создайте петицию кого бы вы хотели выдвинуть в премьеры. Это сейчас не проблема.
Будет веселее.
Не допускают у нас до верха таких людей. Одни подонки там. Но капительманша, по-моему, наихудший вариант.
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hxbbgaf
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Додано: Нед 10 тра, 2020 12:27
flyman написав: Wisznia написав: varlo написав:
Да, в долларе всего 2-3% годовых - не имеет смысла держать в банке. Может лучше квартиру в Польше купить и сдавать в аренду, например, во Вроцлаве? Или в Болгарии на берегу моря где-нибудь возле Бургаса?
Бг- однозначно нет, Польша?-почему не Варшава тогда.
У Варшаві низька рентабельність оренди.
Чому низька, забагато лендлордів?
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 12:50
Realist написав: Zebra написав:
В каком профите? Он по 25 налил "инсайдерам", а теперь по 27 выкупает - это расстрельная статья в советское время за госизмену и разворовывание госсобственности в особо крупных.
Доброго дня. Щиро вітаю всіх Мам зі святом Матері!
Трішки офтопу.
Ви вже дістали "ліпити" із НБУ Баригу!
Так не роби - бо одним не подобається. По іншому не роби - бо іншим не подобається.
Функція (одна із них, що стосується валюти) НБУ - тримати ринок в межах комфортних для всіх нас. З чим він успішно справляється.
Маєте свою думку. Чудово! Можете нею ділитись, але не потрібно робити це у формі ультиматумів чи якихось страшилок! Бо це МАНІПУЛЯЦІЯ!!!
Почитайте краще короткий зміст діалогу пана Якова Смолія із профільним комітетом під керуванням Гетьманцева. Так би мовити репетиція перед виступом під Куполом. Там кожен хто задає питання має свій вузький інтерес по кожному питанню. А на все решта їм наплювати.
Ми бачимо які кадри зараз керують СБУ, Прокуратурою, Медичною системою, Енергетикою. Фактично НБУ
залишився чи не єдиним відомством яке діє більше правильно та логічно
, а не керуючись певними меркантильними інтересами конкретних осіб.
А вот действительно интересно, каким будет курс, когда сальдо покупки-продажи за этот год выйдет в 0. По идее, если существенно выше 24 - это как минимум неэффективное расходование государственных средств, и ничего правильного и логичного я здесь не вижу.
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ОлегВМ
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