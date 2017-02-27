Додано: Нед 10 тра, 2020 12:11

Переглянув форум за кілька днів.

Панове модератори та власники ресурсу, прохання до вас задуматись над функціоналом який дозволить не бачити пости заблокованих людей на які відповідають не заблоковані. Я думаю ми нічого не втратимо яко не побачимо навіть мудру відповідь, але на дурний коментар чи дурне запитання.

Ресурс не всі читають постійно. Не всі знають дописувачів. Постійно хтось відповість на коментар Yuri_61 або ще когось. І тоді ця відповідь видна всім. Бувають дні, таких відповідей чи коментарів маса.

Дякую за розуміння.

Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!