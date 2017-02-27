Переглянув форум за кілька днів. Панове модератори та власники ресурсу, прохання до вас задуматись над функціоналом який дозволить не бачити пости заблокованих людей на які відповідають не заблоковані. Я думаю ми нічого не втратимо яко не побачимо навіть мудру відповідь, але на дурний коментар чи дурне запитання. Ресурс не всі читають постійно. Не всі знають дописувачів. Постійно хтось відповість на коментар Yuri_61 або ще когось. І тоді ця відповідь видна всім. Бувають дні, таких відповідей чи коментарів маса. Дякую за розуміння.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
varlo написав:Да, в долларе всего 2-3% годовых - не имеет смысла держать в банке. Может лучше квартиру в Польше купить и сдавать в аренду, например, во Вроцлаве? Или в Болгарии на берегу моря где-нибудь возле Бургаса?
Бг- однозначно нет, Польша?-почему не Варшава тогда.
У Варшаві низька рентабельність оренди.
Чому низька, забагато лендлордів?
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
Zebra написав:В каком профите? Он по 25 налил "инсайдерам", а теперь по 27 выкупает - это расстрельная статья в советское время за госизмену и разворовывание госсобственности в особо крупных.
Доброго дня. Щиро вітаю всіх Мам зі святом Матері! Трішки офтопу. Ви вже дістали "ліпити" із НБУ Баригу! Так не роби - бо одним не подобається. По іншому не роби - бо іншим не подобається. Функція (одна із них, що стосується валюти) НБУ - тримати ринок в межах комфортних для всіх нас. З чим він успішно справляється. Маєте свою думку. Чудово! Можете нею ділитись, але не потрібно робити це у формі ультиматумів чи якихось страшилок! Бо це МАНІПУЛЯЦІЯ!!! Почитайте краще короткий зміст діалогу пана Якова Смолія із профільним комітетом під керуванням Гетьманцева. Так би мовити репетиція перед виступом під Куполом. Там кожен хто задає питання має свій вузький інтерес по кожному питанню. А на все решта їм наплювати.
Ми бачимо які кадри зараз керують СБУ, Прокуратурою, Медичною системою, Енергетикою. Фактично НБУ залишився чи не єдиним відомством яке діє більше правильно та логічно, а не керуючись певними меркантильними інтересами конкретних осіб.
А вот действительно интересно, каким будет курс, когда сальдо покупки-продажи за этот год выйдет в 0. По идее, если существенно выше 24 - это как минимум неэффективное расходование государственных средств, и ничего правильного и логичного я здесь не вижу.
jump написав:У січні-квітні 2020 року Україна імпортувала 169,17 тис. тонн картоплі на суму $32,83 млн. Про це свідчать дані Державної митної служби України. Експорт картоплі за чотири місяці 2020 року склав 374 тонн на суму $ 178 тис. Основними країнами, з яких Україна імпортувала картоплю в січні 2020 року такі: Білорусь - 95,23 тис. тонн на $18,48 млн (59,26%); Росія - 33,89 тис. тонн на $6,57 млн (20,03%); Нідерланди - 20,1 тис. тонн на $3,9 тис. (11,88%); інші -20 тис. тонн на $3,87 тис. (11,8%). https://glavcom.ua/economics/finances/v ... 78938.html
Стоп! Я чего-то не понял. Не сходятся циферки. Импорт картошки в 2020 - 169тыс. тонн на сумму $32.83млн. Так? Экспорт примерно такой же картошки за тот же период времени - 374тыс. тонн (в 2,2 раза больше) на сумму $0,178млн. Так? Я ничего не попутал
Попутал. Где вы увидели 374тыс. тонн ?
О! Точно! Щиро дякую, таки я прощёлкал! А то у меня уже зрада начала закипать А так хоть порядок цифр начал соответствовать.
Realist написав:НБУ залишився чи не єдиним відомством яке діє більше правильно та логічно, а не керуючись певними меркантильними інтересами конкретних осіб.
Посмотрим сколько в очередной раз нальют невозвратных рефинансов. Будем считать, что почти $2 млрд слитых по курсу 25.хх и откупаемые по 27 - это сглаживание колебаний, а не спасение крупных капиталов.
ОлегВМ написав:А вот действительно интересно, каким будет курс, когда сальдо покупки-продажи за этот год выйдет в 0. По идее, если существенно выше 24 - это как минимум неэффективное расходование государственных средств, и ничего правильного и логичного я здесь не вижу.
Якщо відбудеться так як ви пишете, то третина цього форуму почне писати про іншу зраду. А саме, яким чином наповнювати бюджет при курсі біля 25 якщо в бюджеті закладено 29? Ви подивіться на картину в цілому, а не чіпляйтесь за якийсь один фактор. Тут методи оцінки продуктивності взяті із бізнесу годяться тільки частково. На те НБУ і регулятор. І і плюс, при коливанні курсу в будь яку сторону завжди буде хтось незадоволений. Або імпортер або експортер. Ви чию сторону більше підтримуєте написавши такий коментар?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist написав:НБУ залишився чи не єдиним відомством яке діє більше правильно та логічно, а не керуючись певними меркантильними інтересами конкретних осіб.
Посмотрим сколько в очередной раз нальют невозвратных рефинансов. Будем считать, что почти $2 млрд слитых по курсу 25.хх и откупаемые по 27 - это сглаживание колебаний, а не спасение крупных капиталов.
Ок. Тобто ви і ще дехто тут на форумі пропонуєте (пропонували) наступне. Щоб НБУ перестав продавати долар на МБ по 25 і дочекався коли ринок вийде в рівновагу. Відповідно НБУ потім продав би дорожче і заробив би більше. Вірно я вас зрозумів? В такому випадку дайте мені відповідь на запитання. 1) Який на вашу думку був би рівноважний курс на якому НБУ слід би було виходити із продажем? Або уточню. До якого курсу ми би дійшли перш ніж відбулась би рівновага? До 30, 35? 40? 2) На якого .... тоді НБУ, коли при таких подіях він не використовує свої інструменти? Нащо нам та інституція на валютному ринку? 3) Як би ви пояснили бізнесмену, експортеру, імпортеру чи пересічному працівнику із гривневою зарплатою, що сьогодні курс 35-40 (бо НБУ треба заробити), а через 3-4 місяці буде знову 27-29? Чекатиму на відповіді.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!