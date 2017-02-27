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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 тра, 2020 14:18
Zebra написав:
Будем считать, что почти $2 млрд слитых по курсу 25.хх и откупаемые по 27 - это сглаживание колебаний, а не спасение крупных капиталов.
А звідки Ви взяли що зливали по 25.. ?
З 17 березня 2020 - курс вищий 27
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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