А звідки Ви взяли що зливали по 25.. ?
З 17 березня 2020 - курс вищий 27
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 тра, 2020 14:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А звідки Ви взяли що зливали по 25.. ?
З 17 березня 2020 - курс вищий 27
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 10 тра, 2020 14:37
rammstein новый клип записали:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Нед 10 тра, 2020 16:02
А что не так? Если сальдо покупки-продажи нулевое, с чего вдруг курс должен быть 27? Есть для этого экономические основания здесь и сейчас? Получается, если у меня доход в гривнах, я из-за НБУ на ровном месте потерял больше 10% в долларовом эквиваленте.
Как наполнять бюджет при таком курсе - проблемы тех, кто закладывал в него 29. Раз они заложили именно такой курс, должны были хоть как-то его обосновать, а не брать цифру от фонаря и презентовать апчественности как результат глубокого анализа.
А задача НБУ - сглаживание колебаний, о чем он не устает вещать снова и снова. Но по факту сглаживания никакого нет - есть удерживание 27-ми вот уже больше месяца, причем сильно подозреваю, что по договорняку с "Нафтогазом". Правильнее и логичнее было бы постепенно снижать курс выкупа, но не на 1-2, а на 5-10 копеек, чтобы тратить меньше государственных денег на откуп доллара, что и делал бы в такой ситуации любой нормальный Центробанк.
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