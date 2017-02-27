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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5373537453755376

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 319
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
19
26.51-27.0
9%
28
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
13%
42
28.01-28.5
10%
31
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
66
Всього голосів : 319
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 14:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Будем считать, что почти $2 млрд слитых по курсу 25.хх и откупаемые по 27 - это сглаживание колебаний, а не спасение крупных капиталов.
А звідки Ви взяли що зливали по 25.. ?
З 17 березня 2020 - курс вищий 27
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 14:37

  greenozon написав:
  proftpd66 написав:форум:
https://forum.kyiv-x.club/

первичное размещение акций. Можете купить акции компании


однако (звідти)
http://prntscr.com/se12s2



rammstein новый клип записали:

https://forum.kyiv-x.club/view/68/linde ... stein-1821
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 16:02

  Realist написав:
  ОлегВМ написав:А вот действительно интересно, каким будет курс, когда сальдо покупки-продажи за этот год выйдет в 0. По идее, если существенно выше 24 - это как минимум неэффективное расходование государственных средств, и ничего правильного и логичного я здесь не вижу.

Якщо відбудеться так як ви пишете, то третина цього форуму почне писати про іншу зраду. А саме, яким чином наповнювати бюджет при курсі біля 25 якщо в бюджеті закладено 29?
Ви подивіться на картину в цілому, а не чіпляйтесь за якийсь один фактор.
Тут методи оцінки продуктивності взяті із бізнесу годяться тільки частково. На те НБУ і регулятор.
І і плюс, при коливанні курсу в будь яку сторону завжди буде хтось незадоволений. Або імпортер або експортер. Ви чию сторону більше підтримуєте написавши такий коментар?

А что не так? Если сальдо покупки-продажи нулевое, с чего вдруг курс должен быть 27? Есть для этого экономические основания здесь и сейчас? Получается, если у меня доход в гривнах, я из-за НБУ на ровном месте потерял больше 10% в долларовом эквиваленте.
Как наполнять бюджет при таком курсе - проблемы тех, кто закладывал в него 29. Раз они заложили именно такой курс, должны были хоть как-то его обосновать, а не брать цифру от фонаря и презентовать апчественности как результат глубокого анализа.
А задача НБУ - сглаживание колебаний, о чем он не устает вещать снова и снова. Но по факту сглаживания никакого нет - есть удерживание 27-ми вот уже больше месяца, причем сильно подозреваю, что по договорняку с "Нафтогазом". Правильнее и логичнее было бы постепенно снижать курс выкупа, но не на 1-2, а на 5-10 копеек, чтобы тратить меньше государственных денег на откуп доллара, что и делал бы в такой ситуации любой нормальный Центробанк.
ОлегВМ
 
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