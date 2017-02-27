Додано: Нед 10 тра, 2020 16:02

Realist написав: ОлегВМ написав: А вот действительно интересно, каким будет курс, когда сальдо покупки-продажи за этот год выйдет в 0. По идее, если существенно выше 24 - это как минимум неэффективное расходование государственных средств, и ничего правильного и логичного я здесь не вижу. А вот действительно интересно, каким будет курс, когда сальдо покупки-продажи за этот год выйдет в 0. По идее, если существенно выше 24 - это как минимум неэффективное расходование государственных средств, и ничего правильного и логичного я здесь не вижу.

Якщо відбудеться так як ви пишете, то третина цього форуму почне писати про іншу зраду. А саме, яким чином наповнювати бюджет при курсі біля 25 якщо в бюджеті закладено 29?

Ви подивіться на картину в цілому, а не чіпляйтесь за якийсь один фактор.

Тут методи оцінки продуктивності взяті із бізнесу годяться тільки частково. На те НБУ і регулятор.

І і плюс, при коливанні курсу в будь яку сторону завжди буде хтось незадоволений. Або імпортер або експортер. Ви чию сторону більше підтримуєте написавши такий коментар? Якщо відбудеться так як ви пишете, то третина цього форуму почне писати про іншу зраду. А саме, яким чином наповнювати бюджет при курсі біля 25 якщо в бюджеті закладено 29?Ви подивіться на картину в цілому, а не чіпляйтесь за якийсь один фактор.Тут методи оцінки продуктивності взяті із бізнесу годяться тільки частково. На те НБУ і регулятор.І і плюс, при коливанні курсу в будь яку сторону завжди буде хтось незадоволений. Або імпортер або експортер. Ви чию сторону більше підтримуєте написавши такий коментар?

А что не так? Если сальдо покупки-продажи нулевое, с чего вдруг курс должен быть 27? Есть для этого экономические основания здесь и сейчас? Получается, если у меня доход в гривнах, я из-за НБУ на ровном месте потерял больше 10% в долларовом эквиваленте.Как наполнять бюджет при таком курсе - проблемы тех, кто закладывал в него 29. Раз они заложили именно такой курс, должны были хоть как-то его обосновать, а не брать цифру от фонаря и презентовать апчественности как результат глубокого анализа.А задача НБУ - сглаживание колебаний, о чем он не устает вещать снова и снова. Но по факту сглаживания никакого нет - есть удерживание 27-ми вот уже больше месяца, причем сильно подозреваю, что по договорняку с "Нафтогазом". Правильнее и логичнее было бы постепенно снижать курс выкупа, но не на 1-2, а на 5-10 копеек, чтобы тратить меньше государственных денег на откуп доллара, что и делал бы в такой ситуации любой нормальный Центробанк.