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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5373537453755376

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 319
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
19
26.51-27.0
9%
28
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
13%
42
28.01-28.5
10%
31
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
66
Всього голосів : 319
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 14:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Будем считать, что почти $2 млрд слитых по курсу 25.хх и откупаемые по 27 - это сглаживание колебаний, а не спасение крупных капиталов.
А звідки Ви взяли що зливали по 25.. ?
З 17 березня 2020 - курс вищий 27
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 14:37

  greenozon написав:
  proftpd66 написав:форум:
https://forum.kyiv-x.club/

первичное размещение акций. Можете купить акции компании


однако (звідти)
http://prntscr.com/se12s2



rammstein новый клип записали:

https://forum.kyiv-x.club/view/68/linde ... stein-1821
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 16:02

  Realist написав:
  ОлегВМ написав:А вот действительно интересно, каким будет курс, когда сальдо покупки-продажи за этот год выйдет в 0. По идее, если существенно выше 24 - это как минимум неэффективное расходование государственных средств, и ничего правильного и логичного я здесь не вижу.

Якщо відбудеться так як ви пишете, то третина цього форуму почне писати про іншу зраду. А саме, яким чином наповнювати бюджет при курсі біля 25 якщо в бюджеті закладено 29?
Ви подивіться на картину в цілому, а не чіпляйтесь за якийсь один фактор.
Тут методи оцінки продуктивності взяті із бізнесу годяться тільки частково. На те НБУ і регулятор.
І і плюс, при коливанні курсу в будь яку сторону завжди буде хтось незадоволений. Або імпортер або експортер. Ви чию сторону більше підтримуєте написавши такий коментар?

А что не так? Если сальдо покупки-продажи нулевое, с чего вдруг курс должен быть 27? Есть для этого экономические основания здесь и сейчас? Получается, если у меня доход в гривнах, я из-за НБУ на ровном месте потерял больше 10% в долларовом эквиваленте.
Как наполнять бюджет при таком курсе - проблемы тех, кто закладывал в него 29. Раз они заложили именно такой курс, должны были хоть как-то его обосновать, а не брать цифру от фонаря и презентовать апчественности как результат глубокого анализа.
А задача НБУ - сглаживание колебаний, о чем он не устает вещать снова и снова. Но по факту сглаживания никакого нет - есть удерживание 27-ми вот уже больше месяца, причем сильно подозреваю, что по договорняку с "Нафтогазом". Правильнее и логичнее было бы постепенно снижать курс выкупа, но не на 1-2, а на 5-10 копеек, чтобы тратить меньше государственных денег на откуп доллара, что и делал бы в такой ситуации любой нормальный Центробанк.
ОлегВМ
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 17:33

  jump написав:У січні-квітні 2020 року Україна імпортувала 169,17 тис. тонн картоплі на суму $32,83 млн.

Про це свідчать дані Державної митної служби України.

Експорт картоплі за чотири місяці 2020 року склав 374 тонн на суму $ 178 тис.

Основними країнами, з яких Україна імпортувала картоплю в січні 2020 року такі:

Білорусь - 95,23 тис. тонн на $18,48 млн (59,26%);
Росія - 33,89 тис. тонн на $6,57 млн (20,03%);
Нідерланди - 20,1 тис. тонн на $3,9 тис. (11,88%);
інші -20 тис. тонн на $3,87 тис. (11,8%).
https://glavcom.ua/economics/finances/v ... 78938.html


свою продали по 0,47 бакса (12 грн)
купили по 0,19 бакса (5 грн)

интересно наша картошка это был ЭКО продукт или схемы по НДС?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 17:44

  Игорь написав:Я тут один лох среди оффшорщиков ? Ребята, вы на столько просвещенные, что аж страшно.

в 2000 году, мне шо бы получить деньги от клиентов не через вестерн или мониграм, пришлось иметь дело с хронопеем. там було 10% комисса, но офицмально. моно было с частником через палку, но не официально. поначалу всё гуд, а потом хроники отказались переводить бабло на прямую, токо офшор и не кипр и т.п. а шось круте. пробил варианты, все хотели немерено. через инет нашёл фирмочку на гибралтаре и всё оформил. главная фишка була в том, шоб здесь получить бабло банк должен был соответствовать. пивденный тода имел 90% прибалтийского банка, через который работал токо с юрлицам, но бабло всё решает. вообщем лет 5 поработал и хроники вооще выставили за дверь, но долг в 1,5т. баксов с траблами вернули. потом на одесском форуме нашёл чела по кличке "сержант", те же %, но через палку - клиенты шли охотнее. пару лет назад он помер в 45 от инфаркта и остался должен пачти штуку баксов. понятно, шо никто её возвращать не собирается, хотя фамилия известная - это был потомок семьи тодикамп, за них якобы и кабзон когда то вписывался и т.п. погуглите, если интересно. ни жена, ни папаша насчёт моих денех молчат уже пару лет - *г**** короче...
стоко напечатал, шо устал, если потрут - абижусь :mrgreen:
игорь, ничего крутого в офшоре нет, будет желание или необходимость всё сами сделаете...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 20:46

  Realist написав:Переглянув форум за кілька днів.
Панове модератори та власники ресурсу, прохання до вас задуматись над функціоналом який дозволить не бачити пости заблокованих людей на які відповідають не заблоковані. Я думаю ми нічого не втратимо яко не побачимо навіть мудру відповідь, але на дурний коментар чи дурне запитання.
Ресурс не всі читають постійно. Не всі знають дописувачів. Постійно хтось відповість на коментар Yuri_61 або ще когось. І тоді ця відповідь видна всім. Бувають дні, таких відповідей чи коментарів маса.
Дякую за розуміння.


уже просив модерів
відповідь - на даний момент буде лише такий функціонал, це була відповідь у пп, певно рік або два тому.

на жаль доведеться і надалі читати деяких маразматиків...
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый Вечер .
Ехал с дачи где то в 19 часов .
Металлургов 27.01-27.15
Украина (ломбард ) 27.01 -27.13
Всем Спокойного Вечера и завтрашней УДАЧИ !
Спокойной ночи .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 22:15

  холява написав:Добрый Вечер .
Ехал с дачи где то в 19 часов .
Металлургов 27.01-27.15
Украина (ломбард ) 27.01 -27.13
Всем Спокойного Вечера и завтрашней УДАЧИ !
Спокойной ночи .

Без Юрчика сегодня не было ком настрочить десятки сообщений с прямопротивоположным смыслом ,отходил от победоносия или сачок ремонтировал?)

По теме,вчера катался на окружной столицы,обменки светили 26.90(95) на 27.05(10),количество заявок на миняйле имеет значительный перекос в сторону куплю,вот и котировки потихоньку поднимаются.
Странно,обычно в эту пору года обычно доминируют продажи.
Ваши котировки немного шокировали,всё таки отрываемся от межбанка на добрые 30 копеек по продаже,обычно ныряли под МБ на 20 копеек,а тут высоко стоим,далеко глядим(с).

Все кто мама с праздником,пусть вас всегда ценят и любят,никогда не расстраивают.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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