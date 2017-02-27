А звідки Ви взяли що зливали по 25.. ?
З 17 березня 2020 - курс вищий 27
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 тра, 2020 14:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А звідки Ви взяли що зливали по 25.. ?
З 17 березня 2020 - курс вищий 27
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 10 тра, 2020 14:37
rammstein новый клип записали:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Нед 10 тра, 2020 16:02
А что не так? Если сальдо покупки-продажи нулевое, с чего вдруг курс должен быть 27? Есть для этого экономические основания здесь и сейчас? Получается, если у меня доход в гривнах, я из-за НБУ на ровном месте потерял больше 10% в долларовом эквиваленте.
Как наполнять бюджет при таком курсе - проблемы тех, кто закладывал в него 29. Раз они заложили именно такой курс, должны были хоть как-то его обосновать, а не брать цифру от фонаря и презентовать апчественности как результат глубокого анализа.
А задача НБУ - сглаживание колебаний, о чем он не устает вещать снова и снова. Но по факту сглаживания никакого нет - есть удерживание 27-ми вот уже больше месяца, причем сильно подозреваю, что по договорняку с "Нафтогазом". Правильнее и логичнее было бы постепенно снижать курс выкупа, но не на 1-2, а на 5-10 копеек, чтобы тратить меньше государственных денег на откуп доллара, что и делал бы в такой ситуации любой нормальный Центробанк.
Додано: Нед 10 тра, 2020 17:33
свою продали по 0,47 бакса (12 грн)
купили по 0,19 бакса (5 грн)
интересно наша картошка это был ЭКО продукт или схемы по НДС?
Додано: Нед 10 тра, 2020 17:44
в 2000 году, мне шо бы получить деньги от клиентов не через вестерн или мониграм, пришлось иметь дело с хронопеем. там було 10% комисса, но офицмально. моно было с частником через палку, но не официально. поначалу всё гуд, а потом хроники отказались переводить бабло на прямую, токо офшор и не кипр и т.п. а шось круте. пробил варианты, все хотели немерено. через инет нашёл фирмочку на гибралтаре и всё оформил. главная фишка була в том, шоб здесь получить бабло банк должен был соответствовать. пивденный тода имел 90% прибалтийского банка, через который работал токо с юрлицам, но бабло всё решает. вообщем лет 5 поработал и хроники вооще выставили за дверь, но долг в 1,5т. баксов с траблами вернули. потом на одесском форуме нашёл чела по кличке "сержант", те же %, но через палку - клиенты шли охотнее. пару лет назад он помер в 45 от инфаркта и остался должен пачти штуку баксов. понятно, шо никто её возвращать не собирается, хотя фамилия известная - это был потомок семьи тодикамп, за них якобы и кабзон когда то вписывался и т.п. погуглите, если интересно. ни жена, ни папаша насчёт моих денех молчат уже пару лет - *г**** короче...
стоко напечатал, шо устал, если потрут - абижусь
игорь, ничего крутого в офшоре нет, будет желание или необходимость всё сами сделаете...
а шо делать?
Додано: Нед 10 тра, 2020 20:46
уже просив модерів
відповідь - на даний момент буде лише такий функціонал, це була відповідь у пп, певно рік або два тому.
на жаль доведеться і надалі читати деяких маразматиків...
Додано: Нед 10 тра, 2020 21:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Добрый Вечер .
Ехал с дачи где то в 19 часов .
Металлургов 27.01-27.15
Украина (ломбард ) 27.01 -27.13
Всем Спокойного Вечера и завтрашней УДАЧИ !
Спокойной ночи .
Додано: Нед 10 тра, 2020 22:15
Без Юрчика сегодня не было ком настрочить десятки сообщений с прямопротивоположным смыслом ,отходил от победоносия или сачок ремонтировал?)
По теме,вчера катался на окружной столицы,обменки светили 26.90(95) на 27.05(10),количество заявок на миняйле имеет значительный перекос в сторону куплю,вот и котировки потихоньку поднимаются.
Странно,обычно в эту пору года обычно доминируют продажи.
Ваши котировки немного шокировали,всё таки отрываемся от межбанка на добрые 30 копеек по продаже,обычно ныряли под МБ на 20 копеек,а тут высоко стоим,далеко глядим(с).
Все кто мама с праздником,пусть вас всегда ценят и любят,никогда не расстраивают.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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