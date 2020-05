Додано: Пон 11 тра, 2020 00:15

p_vovk74 написав: jump написав: У січні-квітні 2020 року Україна імпортувала 169,17 тис. тонн картоплі на суму $32,83 млн.



Про це свідчать дані Державної митної служби України.



Експорт картоплі за чотири місяці 2020 року склав 374 тонн на суму $ 178 тис.



Основними країнами, з яких Україна імпортувала картоплю в січні 2020 року такі:



Білорусь - 95,23 тис. тонн на $18,48 млн (59,26%);

Росія - 33,89 тис. тонн на $6,57 млн (20,03%);

Нідерланди - 20,1 тис. тонн на $3,9 тис. (11,88%);

інші -20 тис. тонн на $3,87 тис. (11,8%).

Стоп! Я чего-то не понял. Не сходятся циферки.

Импорт картошки в 2020 - 169тыс. тонн на сумму $32.83млн. Так?

Экспорт примерно такой же картошки за тот же период времени - 374тыс. тонн (в 2,2 раза больше) на сумму $0,178млн. Так? Я ничего не попутал - экспортировано в 2,2 раза товара больше на сумму в 184 с хвостиком раз меньшую? Т.е. единица экспортируемого товара стоила примерно в 400 раз меньше, чем единица такого же импортированного?

Это типа белорусская и русская картошка уже стала настолько предметом роскоши, что ценится в 400 раз выше нашей?

Я вообще в цифры вникать не хочу.

