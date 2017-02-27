ОлегВМ написав:А вот действительно интересно, каким будет курс, когда сальдо покупки-продажи за этот год выйдет в 0. По идее, если существенно выше 24 - это как минимум неэффективное расходование государственных средств, и ничего правильного и логичного я здесь не вижу.
Якщо відбудеться так як ви пишете, то третина цього форуму почне писати про іншу зраду. А саме, яким чином наповнювати бюджет при курсі біля 25 якщо в бюджеті закладено 29? Ви подивіться на картину в цілому, а не чіпляйтесь за якийсь один фактор. Тут методи оцінки продуктивності взяті із бізнесу годяться тільки частково. На те НБУ і регулятор. І і плюс, при коливанні курсу в будь яку сторону завжди буде хтось незадоволений. Або імпортер або експортер. Ви чию сторону більше підтримуєте написавши такий коментар?
А что не так? Если сальдо покупки-продажи нулевое, с чего вдруг курс должен быть 27? Есть для этого экономические основания здесь и сейчас? Получается, если у меня доход в гривнах, я из-за НБУ на ровном месте потерял больше 10% в долларовом эквиваленте. Как наполнять бюджет при таком курсе - проблемы тех, кто закладывал в него 29. Раз они заложили именно такой курс, должны были хоть как-то его обосновать, а не брать цифру от фонаря и презентовать апчественности как результат глубокого анализа. А задача НБУ - сглаживание колебаний, о чем он не устает вещать снова и снова. Но по факту сглаживания никакого нет - есть удерживание 27-ми вот уже больше месяца, причем сильно подозреваю, что по договорняку с "Нафтогазом". Правильнее и логичнее было бы постепенно снижать курс выкупа, но не на 1-2, а на 5-10 копеек, чтобы тратить меньше государственных денег на откуп доллара, что и делал бы в такой ситуации любой нормальный Центробанк.
Игорь написав:Я тут один лох среди оффшорщиков ? Ребята, вы на столько просвещенные, что аж страшно.
в 2000 году, мне шо бы получить деньги от клиентов не через вестерн или мониграм, пришлось иметь дело с хронопеем. там було 10% комисса, но офицмально. моно было с частником через палку, но не официально. поначалу всё гуд, а потом хроники отказались переводить бабло на прямую, токо офшор и не кипр и т.п. а шось круте. пробил варианты, все хотели немерено. через инет нашёл фирмочку на гибралтаре и всё оформил. главная фишка була в том, шоб здесь получить бабло банк должен был соответствовать. пивденный тода имел 90% прибалтийского банка, через который работал токо с юрлицам, но бабло всё решает. вообщем лет 5 поработал и хроники вооще выставили за дверь, но долг в 1,5т. баксов с траблами вернули. потом на одесском форуме нашёл чела по кличке "сержант", те же %, но через палку - клиенты шли охотнее. пару лет назад он помер в 45 от инфаркта и остался должен пачти штуку баксов. понятно, шо никто её возвращать не собирается, хотя фамилия известная - это был потомок семьи тодикамп, за них якобы и кабзон когда то вписывался и т.п. погуглите, если интересно. ни жена, ни папаша насчёт моих денех молчат уже пару лет - *г**** короче... стоко напечатал, шо устал, если потрут - абижусь игорь, ничего крутого в офшоре нет, будет желание или необходимость всё сами сделаете...
Realist написав:Переглянув форум за кілька днів. Панове модератори та власники ресурсу, прохання до вас задуматись над функціоналом який дозволить не бачити пости заблокованих людей на які відповідають не заблоковані. Я думаю ми нічого не втратимо яко не побачимо навіть мудру відповідь, але на дурний коментар чи дурне запитання. Ресурс не всі читають постійно. Не всі знають дописувачів. Постійно хтось відповість на коментар Yuri_61 або ще когось. І тоді ця відповідь видна всім. Бувають дні, таких відповідей чи коментарів маса. Дякую за розуміння.
уже просив модерів відповідь - на даний момент буде лише такий функціонал, це була відповідь у пп, певно рік або два тому.
на жаль доведеться і надалі читати деяких маразматиків...
холява написав:Добрый Вечер . Ехал с дачи где то в 19 часов . Металлургов 27.01-27.15 Украина (ломбард ) 27.01 -27.13 Всем Спокойного Вечера и завтрашней УДАЧИ ! Спокойной ночи .
Без Юрчика сегодня не было кому настрочить десятки сообщений естественно с прямопротивоположным смыслом ,интересно что ему помешало? отходил от победоносия или сачок ремонтировал?)
По теме,вчера катался на окружной столицы,обменки светили 26.90(95) на 27.05(10),количество заявок на миняйле имеет значительный перекос в сторону куплю,вот и котировки потихоньку поднимаются. Странно,обычно в эту пору года обычно доминируют продажи. Ваши котировки немного шокировали,всё таки отрываемся от межбанка на добрые 30 копеек по продаже,обычно ныряли под МБ на 20 копеек,а тут высоко стоим,далеко глядим(с).
Всех кто мама с праздником,пусть вас всегда ценят и любят,никогда не расстраивают,ну и всегда оставайтесь здоровые и крепкие духом!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Стоп! Я чего-то не понял. Не сходятся циферки. Импорт картошки в 2020 - 169тыс. тонн на сумму $32.83млн. Так? Экспорт примерно такой же картошки за тот же период времени - 374тыс. тонн (в 2,2 раза больше) на сумму $0,178млн. Так? Я ничего не попутал - экспортировано в 2,2 раза товара больше на сумму в 184 с хвостиком раз меньшую? Т.е. единица экспортируемого товара стоила примерно в 400 раз меньше, чем единица такого же импортированного? Это типа белорусская и русская картошка уже стала настолько предметом роскоши, что ценится в 400 раз выше нашей? Тут либо журналюги главкома в очередной раз спутали миллионы и тысячи (что им два пальца обмочить), либо таможенники мутят, либо импортёры химичат, таможенники на всё смотрят, но нихрена не хотят видеть.
Я вообще в цифры вникать не хочу. Сам факт, что свою картошку вырастить не можем - позор!
"The quieter you become, the more you are able to hear"