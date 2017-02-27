Додано: Нед 10 тра, 2020 17:44

Игорь написав: Я тут один лох среди оффшорщиков ? Ребята, вы на столько просвещенные, что аж страшно. Я тут один лох среди оффшорщиков ? Ребята, вы на столько просвещенные, что аж страшно.

в 2000 году, мне шо бы получить деньги от клиентов не через вестерн или мониграм, пришлось иметь дело с хронопеем. там було 10% комисса, но офицмально. моно было с частником через палку, но не официально. поначалу всё гуд, а потом хроники отказались переводить бабло на прямую, токо офшор и не кипр и т.п. а шось круте. пробил варианты, все хотели немерено. через инет нашёл фирмочку на гибралтаре и всё оформил. главная фишка була в том, шоб здесь получить бабло банк должен был соответствовать. пивденный тода имел 90% прибалтийского банка, через который работал токо с юрлицам, но бабло всё решает. вообщем лет 5 поработал и хроники вооще выставили за дверь, но долг в 1,5т. баксов с траблами вернули. потом на одесском форуме нашёл чела по кличке "сержант", те же %, но через палку - клиенты шли охотнее. пару лет назад он помер в 45 от инфаркта и остался должен пачти штуку баксов. понятно, шо никто её возвращать не собирается, хотя фамилия известная - это был потомок семьи тодикамп, за них якобы и кабзон когда то вписывался и т.п. погуглите, если интересно. ни жена, ни папаша насчёт моих денех молчат уже пару лет - *г**** короче...стоко напечатал, шо устал, если потрут - абижусьигорь, ничего крутого в офшоре нет, будет желание или необходимость всё сами сделаете...