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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 тра, 2020 00:26
rasmus написав:
Сам факт, что свою картошку вырастить не можем - позор!
умные люди понимают, что на подсолнечнике и пшенице можно заработать столько, что хватит и на картошку, и на мотоцикл с коляской. А все остальные страдают, что приходится импортировать картоху.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 01:17
juristkostya написав:
умные люди понимают, что на подсолнечнике и пшенице можно заработать столько, что хватит и на картошку, и на мотоцикл с коляской. А все остальные страдают, что приходится импортировать картоху.
А Вы на своих полях подсолнечник и пшеницу выращиваете? Какой доход с гектара в среднем получается?
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Додано: Пон 11 тра, 2020 01:25
Амвросий написав: juristkostya написав:
умные люди понимают, что на подсолнечнике и пшенице можно заработать столько, что хватит и на картошку, и на мотоцикл с коляской. А все остальные страдают, что приходится импортировать картоху.
А Вы на своих полях подсолнечник и пшеницу выращиваете? Какой доход с гектара в среднем получается?
биржевая цена на сельхозкультуры доступна не только собственникам крупных наделов.
Вам, правда, недоступна, но это не проблема.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 02:47
remark написав: flyman написав: Wisznia написав:
Бг- однозначно нет, Польша?-почему не Варшава тогда.
У Варшаві низька рентабельність оренди.
Чому низька, забагато лендлордів?
Но там и спрос више- трудовие мигранти+ студенти
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