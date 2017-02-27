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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 тра, 2020 00:26
rasmus написав:
Сам факт, что свою картошку вырастить не можем - позор!
умные люди понимают, что на подсолнечнике и пшенице можно заработать столько, что хватит и на картошку, и на мотоцикл с коляской. А все остальные страдают, что приходится импортировать картоху.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 01:17
juristkostya написав:
умные люди понимают, что на подсолнечнике и пшенице можно заработать столько, что хватит и на картошку, и на мотоцикл с коляской. А все остальные страдают, что приходится импортировать картоху.
А Вы на своих полях подсолнечник и пшеницу выращиваете? Какой доход с гектара в среднем получается?
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Додано: Пон 11 тра, 2020 01:25
Амвросий написав: juristkostya написав:
умные люди понимают, что на подсолнечнике и пшенице можно заработать столько, что хватит и на картошку, и на мотоцикл с коляской. А все остальные страдают, что приходится импортировать картоху.
А Вы на своих полях подсолнечник и пшеницу выращиваете? Какой доход с гектара в среднем получается?
биржевая цена на сельхозкультуры доступна не только собственникам крупных наделов.
Вам, правда, недоступна, но это не проблема.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 02:47
remark написав: flyman написав: Wisznia написав:
Бг- однозначно нет, Польша?-почему не Варшава тогда.
У Варшаві низька рентабельність оренди.
Чому низька, забагато лендлордів?
Но там и спрос више- трудовие мигранти+ студенти
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Додано: Пон 11 тра, 2020 05:20
somilitark написав:
По теме,вчера катался на окружной столицы,обменки светили 26.90(95) на 27.05(10),количество заявок на миняйле имеет значительный перекос в сторону куплю,вот и котировки потихоньку поднимаются.
Странно,обычно в эту пору года обычно доминируют продажи.
Ваши котировки немного шокировали,всё таки отрываемся от межбанка на добрые 30 копеек по продаже,обычно ныряли под МБ на 20 копеек,а тут высоко стоим,далеко глядим(с).
Зачем только на обменки ориентироваться?
Таскомбанк в онлайн выставил на все выходные 26,95, а в пятницу и 26,92 было.
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