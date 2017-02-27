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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5374537553765377

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 319
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
19
26.51-27.0
9%
28
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
13%
42
28.01-28.5
10%
31
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
66
Всього голосів : 319
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 00:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  rasmus написав:Сам факт, что свою картошку вырастить не можем - позор!
умные люди понимают, что на подсолнечнике и пшенице можно заработать столько, что хватит и на картошку, и на мотоцикл с коляской. А все остальные страдают, что приходится импортировать картоху.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 01:17

  juristkostya написав:умные люди понимают, что на подсолнечнике и пшенице можно заработать столько, что хватит и на картошку, и на мотоцикл с коляской. А все остальные страдают, что приходится импортировать картоху.

А Вы на своих полях подсолнечник и пшеницу выращиваете? Какой доход с гектара в среднем получается?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 01:25

  Амвросий написав:
  juristkostya написав:умные люди понимают, что на подсолнечнике и пшенице можно заработать столько, что хватит и на картошку, и на мотоцикл с коляской. А все остальные страдают, что приходится импортировать картоху.

А Вы на своих полях подсолнечник и пшеницу выращиваете? Какой доход с гектара в среднем получается?

биржевая цена на сельхозкультуры доступна не только собственникам крупных наделов.
Вам, правда, недоступна, но это не проблема.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 02:47

  remark написав:
  flyman написав:
  Wisznia написав:Бг- однозначно нет, Польша?-почему не Варшава тогда.

У Варшаві низька рентабельність оренди.


Чому низька, забагато лендлордів?

Но там и спрос више- трудовие мигранти+ студенти
Wisznia
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 05:20

  somilitark написав:По теме,вчера катался на окружной столицы,обменки светили 26.90(95) на 27.05(10),количество заявок на миняйле имеет значительный перекос в сторону куплю,вот и котировки потихоньку поднимаются.
Странно,обычно в эту пору года обычно доминируют продажи.
Ваши котировки немного шокировали,всё таки отрываемся от межбанка на добрые 30 копеек по продаже,обычно ныряли под МБ на 20 копеек,а тут высоко стоим,далеко глядим(с).

Зачем только на обменки ориентироваться?
Таскомбанк в онлайн выставил на все выходные 26,95, а в пятницу и 26,92 было.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 06:47

  juristkostya написав:
  rasmus написав:Сам факт, что свою картошку вырастить не можем - позор!
умные люди понимают, что на подсолнечнике и пшенице можно заработать столько, что хватит и на картошку, и на мотоцикл с коляской. А все остальные страдают, что приходится импортировать картоху.


странный посыл, что все надо выращивать самим...
картошку лучше всего выращивать в климате, как в Беларуси(или север Украины), что мы собственно и видим по импорту
насчет рентабельности не скажу, но выращивать то, что наиболее рентабельно - это логично. У нас это зерновые и подсолнечник.
и вообще, у нас более 90% картофеля выращивают частники)))
и еще не хватает инфо,когда такие вбросы делают - мы производим 20 млн т, потребляем 5-6 млн . Куда разница, не знаю, может в крахмал.
так что цифры импорта 164 тыс т за квартал - ни о чем, но тренд - год назад их не было. так может из-за курса 24 в конце 2019??? опять же молодую картошку зимой нам могут обеспечить только Египет или Турция - климат селяви)))
Shaman
 
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  #<1 ... 5374537553765377
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