juristkostya написав:умные люди понимают, что на подсолнечнике и пшенице можно заработать столько, что хватит и на картошку, и на мотоцикл с коляской. А все остальные страдают, что приходится импортировать картоху.
А Вы на своих полях подсолнечник и пшеницу выращиваете? Какой доход с гектара в среднем получается?
juristkostya написав:умные люди понимают, что на подсолнечнике и пшенице можно заработать столько, что хватит и на картошку, и на мотоцикл с коляской. А все остальные страдают, что приходится импортировать картоху.
А Вы на своих полях подсолнечник и пшеницу выращиваете? Какой доход с гектара в среднем получается?
биржевая цена на сельхозкультуры доступна не только собственникам крупных наделов. Вам, правда, недоступна, но это не проблема.
somilitark написав:По теме,вчера катался на окружной столицы,обменки светили 26.90(95) на 27.05(10),количество заявок на миняйле имеет значительный перекос в сторону куплю,вот и котировки потихоньку поднимаются. Странно,обычно в эту пору года обычно доминируют продажи. Ваши котировки немного шокировали,всё таки отрываемся от межбанка на добрые 30 копеек по продаже,обычно ныряли под МБ на 20 копеек,а тут высоко стоим,далеко глядим(с).
Зачем только на обменки ориентироваться? Таскомбанк в онлайн выставил на все выходные 26,95, а в пятницу и 26,92 было.
rasmus написав:Сам факт, что свою картошку вырастить не можем - позор!
умные люди понимают, что на подсолнечнике и пшенице можно заработать столько, что хватит и на картошку, и на мотоцикл с коляской. А все остальные страдают, что приходится импортировать картоху.
странный посыл, что все надо выращивать самим... картошку лучше всего выращивать в климате, как в Беларуси(или север Украины), что мы собственно и видим по импорту насчет рентабельности не скажу, но выращивать то, что наиболее рентабельно - это логично. У нас это зерновые и подсолнечник. и вообще, у нас более 90% картофеля выращивают частники))) и еще не хватает инфо,когда такие вбросы делают - мы производим 20 млн т, потребляем 5-6 млн . Куда разница, не знаю, может в крахмал. так что цифры импорта 164 тыс т за квартал - ни о чем, но тренд - год назад их не было. так может из-за курса 24 в конце 2019??? опять же молодую картошку зимой нам могут обеспечить только Египет или Турция - климат селяви)))
Realist написав:Ок. Тобто ви і ще дехто тут на форумі пропонуєте (пропонували) наступне. Щоб НБУ перестав продавати долар на МБ по 25 і дочекався коли ринок вийде в рівновагу. Відповідно НБУ потім продав би дорожче і заробив би більше. Вірно я вас зрозумів? В такому випадку дайте мені відповідь на запитання. 1) Який на вашу думку був би рівноважний курс на якому НБУ слід би було виходити із продажем? Або уточню. До якого курсу ми би дійшли перш ніж відбулась би рівновага? До 30, 35? 40? 2) На якого .... тоді НБУ, коли при таких подіях він не використовує свої інструменти? Нащо нам та інституція на валютному ринку? 3) Як би ви пояснили бізнесмену, експортеру, імпортеру чи пересічному працівнику із гривневою зарплатою, що сьогодні курс 35-40 (бо НБУ треба заробити), а через 3-4 місяці буде знову 27-29? Чекатиму на відповіді.
Ответ на Ваш вопрос уже есть в истории. 5 февраля 2015 года Гонтарева (тогда ещ глава НБУ) заявила, что "Национальный банк перестает вмешиваться в курсообразование". Всего за 3 недели безналичный курс взлетел до 30-32, а наличный - до 40. Ответ принимается?
Согласно последнему прогнозу аналитиков JP Morgan, курс гривны в конце второго квартала может девальвировать до 29,5 грн\долл. В третьем-четвертом квартале гривна, возможно, укрепится до 29 грн\долл, однако в январе-марте 2021 года опять вернется на уровень 29,5.
При этом в прогнозе сказано, что в 2020 году экономика Украины упадет на 5,1%, инфляция составит 3,7%, а дефицит текущего счета платежного баланса будет небольшим — 0,2% ВВП.
В следующем году ВВП может вырасти на 6,3%, инфляция — ускориться до 6%, а текущий счет платежного баланса будет выполнен с профицитом в 0,1% ВВП.
В конце марта банк считал, что в этом году экономика страны обвалится на 2,6%, а в следующем — восстановится на 5,1%. Курс ожидался на уровне 28,5 грн\долл к концу этого года, а в конце 2021 года мог составить 29,5 грн\долл.
ricardo написав:Согласно последнему прогнозу аналитиков JP Morgan, курс гривны в конце второго квартала может девальвировать до 29,5 грн\долл. В третьем-четвертом квартале гривна, возможно, укрепится до 29 грн\долл, однако в январе-марте 2021 года опять вернется на уровень 29,5.
на мировой кризис 2008 Украина отреагировала с лагом в полгода. Думаю лето будет спокойным, не было еще летних девальваций - из-за сезона отпусков, некому создавать давление на гривну. Цена на газ минимальная, можно сэкономить на импорте. Из-за карантина сократились продажи импортного ширпотреба, импортёры сокращают закупки (реализация одного топлива упала на 30%)
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 11 тра, 2020 10:03, всього редагувалось 1 раз.