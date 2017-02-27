Додано: Пон 11 тра, 2020 06:47

juristkostya написав: rasmus написав: Сам факт, что свою картошку вырастить не можем - позор! Сам факт, что свою картошку вырастить не можем - позор! умные люди понимают, что на подсолнечнике и пшенице можно заработать столько, что хватит и на картошку, и на мотоцикл с коляской. А все остальные страдают, что приходится импортировать картоху. умные люди понимают, что на подсолнечнике и пшенице можно заработать столько, что хватит и на картошку, и на мотоцикл с коляской. А все остальные страдают, что приходится импортировать картоху.

странный посыл, что все надо выращивать самим...картошку лучше всего выращивать в климате, как в Беларуси(или север Украины), что мы собственно и видим по импортунасчет рентабельности не скажу, но выращивать то, что наиболее рентабельно - это логично. У нас это зерновые и подсолнечник.и вообще, у нас более 90% картофеля выращивают частники)))и еще не хватает инфо,когда такие вбросы делают - мы производим 20 млн т, потребляем 5-6 млн . Куда разница, не знаю, может в крахмал.так что цифры импорта 164 тыс т за квартал - ни о чем, но тренд - год назад их не было. так может из-за курса 24 в конце 2019??? опять же молодую картошку зимой нам могут обеспечить только Египет или Турция - климат селяви)))