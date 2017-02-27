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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5375537653775378

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 319
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
19
26.51-27.0
9%
28
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
13%
42
28.01-28.5
10%
31
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
66
Всього голосів : 319
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 09:43

Импорт кокса в Украину в апреле сократился на 47%

https://gmk.center/news/import-koksa-iz ... sya-na-47/
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 09:51

  Искатель написав:
  Realist написав:Ок. Тобто ви і ще дехто тут на форумі пропонуєте (пропонували) наступне.
Щоб НБУ перестав продавати долар на МБ по 25 і дочекався коли ринок вийде в рівновагу. Відповідно НБУ потім продав би дорожче і заробив би більше. Вірно я вас зрозумів?
В такому випадку дайте мені відповідь на запитання.
1) Який на вашу думку був би рівноважний курс на якому НБУ слід би було виходити із продажем? Або уточню. До якого курсу ми би дійшли перш ніж відбулась би рівновага? До 30, 35? 40?
2) На якого .... тоді НБУ, коли при таких подіях він не використовує свої інструменти? Нащо нам та інституція на валютному ринку?
3) Як би ви пояснили бізнесмену, експортеру, імпортеру чи пересічному працівнику із гривневою зарплатою, що сьогодні курс 35-40 (бо НБУ треба заробити), а через 3-4 місяці буде знову 27-29?
Чекатиму на відповіді.


Ответ на Ваш вопрос уже есть в истории. 5 февраля 2015 года Гонтарева (тогда ещ глава НБУ) заявила, что "Национальный банк перестает вмешиваться в курсообразование". Всего за 3 недели безналичный курс взлетел до 30-32, а наличный - до 40. Ответ принимается? :)

Дякую, шановний Искатель.
Звичайно ви праві. Тільки до цієї відповіді мав(ла) допетрати Зебра і подібні дописувачі. Щоб в майбутньому не писати дурниць.
Я навіть не уявляю яку витримку потрібно мати на певних високих державних посадах, щоб кожний день сприймати в свою адресу потік дурості від наших зацікавлених законотворців і при цьому кваліфіковано виконувати свою роботу.
Хорошого дня!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 09:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Proofy написав:Дожились. В сельскохозяйственной стране закупать картошку.
причём тут с/х? хранилища под неё есть? наша картошка как вода, до 80% урожая в хранилищах сгнивает. Себестоимость такой картошки космическая. Вот и везут импорт, чтоб сразу его продать а не хранить. Нет хранилищ значит картошка не ваш бизнес. Яблоко и томат хоть на соки пустить можно. А картошку только на крахмал и чипсы (и то не любую).
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 09:59

  vitaliian написав:Яблоко и томат хоть на соки пустить можно. А картошку только на крахмал и чипсы (и то не любую).


Картофельный сок - одна из любимых тем ЗОЖевцев, и от гастрита, и от всего :D Лучше только листья подорожника.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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