Додано: Пон 11 тра, 2020 12:07

vitaliian написав: Proofy написав: Дожились. В сельскохозяйственной стране закупать картошку. Дожились. В сельскохозяйственной стране закупать картошку. причём тут с/х? хранилища под неё есть? наша картошка как вода, до 80% урожая в хранилищах сгнивает. Себестоимость такой картошки космическая. Вот и везут импорт, чтоб сразу его продать а не хранить. Нет хранилищ значит картошка не ваш бизнес. Яблоко и томат хоть на соки пустить можно. А картошку только на крахмал и чипсы (и то не любую).



Конечно, если учесть тот факт, что овощехранилища и базы превратились в ЖК.

Как и многие заводы.

Зачем производить что-то? Если можно привезти и накрутить цену.

Да еще и в командировочку съездить для подписания контракта. Конечно, если учесть тот факт, что овощехранилища и базы превратились в ЖК.Как и многие заводы.Зачем производить что-то? Если можно привезти и накрутить цену.Да еще и в командировочку съездить для подписания контракта.

