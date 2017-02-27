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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 тра, 2020 12:18
juristkostya написав: rasmus написав:
Сам факт, что свою картошку вырастить не можем - позор!
умные люди понимают, что на подсолнечнике и пшенице можно заработать столько, что хватит и на картошку, и на мотоцикл с коляской. А все остальные страдают, что приходится импортировать картоху.
Правильно, зачем производить автомобили, если можно вырастить пшеницу. Впринципе с такой философией и стремимся в сторону Кот-д'Ивуара. Вроде умные люди тут собрались, а никто не подумал, что пшеницей и кукурузой можно обеспечить нормальный уровень жизни только 5% украинцев. Что собственно и есть сейчас.
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BIGor
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Додано: Пон 11 тра, 2020 12:30
BIGor написав: juristkostya написав: rasmus написав:
Сам факт, что свою картошку вырастить не можем - позор!
умные люди понимают, что на подсолнечнике и пшенице можно заработать столько, что хватит и на картошку, и на мотоцикл с коляской. А все остальные страдают, что приходится импортировать картоху.
Правильно, зачем производить автомобили, если можно вырастить пшеницу. Впринципе с такой философией и стремимся в сторону Кот-д'Ивуара. Вроде умные люди тут собрались, а никто не подумал, что пшеницей и кукурузой можно обеспечить нормальный уровень жизни только 5% украинцев. Что собственно и есть сейчас.
Вы передергиваете;)
речь идет не о машинах, а о картошке. разумней нам выращивать пшеницу, а беларусам - картошку - а потом торговать - суммарный эффект будет намного выше.
а машины конечно лучше делать - а только кто будет? здесь народ предпочитает валютой торговать а не собирать машины, или тем более чертить - с этим вообще проблема(((
наша задача сейчас искать свою нишу в международном разделении труда, и затягивать сюда инвесторов - а для этого нужна слабая валюта страны, а тут половина форума за то, что грн должна быть крепкой - противоречие, не находите?;)
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Shaman
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Додано: Пон 11 тра, 2020 12:48
Shaman написав:
или тем более чертить - с этим вообще проблема(((
Чертить многие бы хотели, и с удовольствием, полно грамотных молодых ребят, которые до сих пор выбирают машиностроение. Вот только платить им хотят меньше, чем торгашам, которым не то что ВУЗ, школу можно не оканчивать. Вот такая х.ня.
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qay
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Додано: Пон 11 тра, 2020 12:56
qay написав: Shaman написав:
или тем более чертить - с этим вообще проблема(((
Чертить многие бы хотели, и с удовольствием, полно грамотных молодых ребят, которые до сих пор выбирают машиностроение. Вот только платить им хотят меньше, чем торгашам, которым не то что ВУЗ, школу можно не оканчивать. Вот такая х.ня.
у меня другая инфо - в харьковском политехе конкурса нет, там недобор. зп дают, по крайне мере начинающие экономисты идут на такую зп. на рынке заработаешь столько же поначалу, но работа на рынке тоже не сахар - и без перспектив.
те, кто могут потенциально работать конструкторами, сейчас идут в ИТ, после того же политеха - вот там зп пока выше среднего,
а второй момент, а что чертить - то, что мы делаем устарело морально не знаю насколько лет, нового - у нас нет соответствующих производств.
есть вакансии конструкторов, но толковая молодежь хочет зп как в ИТ
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Shaman
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Додано: Пон 11 тра, 2020 12:58
Igneus написав: somilitark написав:
По теме,вчера катался на окружной столицы,обменки светили 26.90(95) на 27.05(10),количество заявок на миняйле имеет значительный перекос в сторону куплю,вот и котировки потихоньку поднимаются.
Странно,обычно в эту пору года обычно доминируют продажи.
Ваши котировки немного шокировали,всё таки отрываемся от межбанка на добрые 30 копеек по продаже,обычно ныряли под МБ на 20 копеек,а тут высоко стоим,далеко глядим(с).
Зачем только на обменки ориентироваться?
Таскомбанк в онлайн выставил на все выходные 26,95, а в пятницу и 26,92 было.
Я просто обозначил котировки,обычно на окружной душат низким приёмом,а тут у людей подгорает,вот и выставили можно сказать дикий приём.
Плюс эти ваши таси онлайн это ещё тот гемор,иметь кучу счетов,гривневый,валютные,платить за них,платить за переводы,а потом прийти в кассу и получить полт,валюты нету,приходите вчера.
А так отлистал купончики,купил и взял в руки вещь,без потерей времени и денег.
И как сказал бы ДС,а что вы можете сказать о валюте,хотя бы какие курсы в вашей местности? Или вы на самоизоляции? Ничего сказать не можете?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 13:01
Shaman написав: qay написав: Shaman написав:
или тем более чертить - с этим вообще проблема(((
Чертить многие бы хотели, и с удовольствием, полно грамотных молодых ребят, которые до сих пор выбирают машиностроение. Вот только платить им хотят меньше, чем торгашам, которым не то что ВУЗ, школу можно не оканчивать. Вот такая х.ня.
у меня другая инфо - в харьковском политехе конкурса нет, там недобор. зп дают, по крайне мере начинающие экономисты идут на такую зп. на рынке заработаешь столько же поначалу, но работа на рынке тоже не сахар - и без перспектив.
те, кто могут потенциально работать конструкторами, сейчас идут в ИТ, после того же политеха - вот там зп пока выше среднего,
а второй момент, а что чертить - то, что мы делаем устарело морально не знаю насколько лет, нового - у нас нет соответствующих производств.
есть вакансии конструкторов, но толковая молодежь хочет зп как в ИТ
Тут полностью с Вами согласен.
Слышал в ВУЗе неплохом, но попроще чем один из лучших ВУЗов Украины Харьковском политехе, а именно в Запорожской политехнике также недобор на машиностроительные специальности, но все же кто-то еще выбирает.
Без сомнения, работа конструктором, в отличие от западных стран, абсолютно не престижна, плюс наша школа машиностроения дейсвительно устарела.
То, что хотят зп как в айти, правильно делают
Всем добра
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