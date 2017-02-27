Додано: Пон 11 тра, 2020 12:56

qay написав: Shaman написав: или тем более чертить - с этим вообще проблема((( или тем более чертить - с этим вообще проблема(((



Чертить многие бы хотели, и с удовольствием, полно грамотных молодых ребят, которые до сих пор выбирают машиностроение. Вот только платить им хотят меньше, чем торгашам, которым не то что ВУЗ, школу можно не оканчивать. Вот такая х.ня. Чертить многие бы хотели, и с удовольствием, полно грамотных молодых ребят, которые до сих пор выбирают машиностроение. Вот только платить им хотят меньше, чем торгашам, которым не то что ВУЗ, школу можно не оканчивать. Вот такая х.ня.

у меня другая инфо - в харьковском политехе конкурса нет, там недобор. зп дают, по крайне мере начинающие экономисты идут на такую зп. на рынке заработаешь столько же поначалу, но работа на рынке тоже не сахар - и без перспектив.те, кто могут потенциально работать конструкторами, сейчас идут в ИТ, после того же политеха - вот там зп пока выше среднего,а второй момент, а что чертить - то, что мы делаем устарело морально не знаю насколько лет, нового - у нас нет соответствующих производств.есть вакансии конструкторов, но толковая молодежь хочет зп как в ИТ