Додано: Пон 11 тра, 2020 14:18

somilitark написав: Плюс эти ваши таси онлайн это ещё тот гемор,иметь кучу счетов,гривневый,валютные,платить за них,платить за переводы,а потом прийти в кассу и получить полт,валюты нету,приходите вчера. Плюс эти ваши таси онлайн это ещё тот гемор,иметь кучу счетов,гривневый,валютные,платить за них,платить за переводы,а потом прийти в кассу и получить полт,валюты нету,приходите вчера.

somilitark написав: И как сказал бы ДС,а что вы можете сказать о валюте,хотя бы какие курсы в вашей местности? Или вы на самоизоляции? Ничего сказать не можете? И как сказал бы ДС,а что вы можете сказать о валюте,хотя бы какие курсы в вашей местности? Или вы на самоизоляции? Ничего сказать не можете?

Для клиентов ТАСа обмен валюты в онлайне сложностей не представляет. И как комиссии обойти они тоже знают. При этом в главном офисе в Киеве для них могут найти валюту.На самоизоляции не пребываю, так как годами для этого не вышел и к коронавирусу отношусь скептически. В частности, подозреваю политику Трампа, который под прикрытием коронавируса, похоже, угрохал сферу услуг в США, которая давала в ВВП 70% (например, из 20,5 млн. безработных только на сферу туризма пришлось 8 млн.) и требует от национального бизнеса их возврата на зачищенное пространство из Китая.Насколько я понял из Ваших комментариев - мы проживаем в одном районе КиеваПоэтому курсы у нас примерно одинаковые. При этом мои ближайшие обменки, которыми я тоже не пренебрегаю, находятся около Колибриса. Однако сегодня для меня курсы неинтересны, тем более на Окружной, поскольку из-за выходного в понедельник буду их смотреть для принятия решения только в среду-четверг.