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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 тра, 2020 12:18
juristkostya написав: rasmus написав:
Сам факт, что свою картошку вырастить не можем - позор!
умные люди понимают, что на подсолнечнике и пшенице можно заработать столько, что хватит и на картошку, и на мотоцикл с коляской. А все остальные страдают, что приходится импортировать картоху.
Правильно, зачем производить автомобили, если можно вырастить пшеницу. Впринципе с такой философией и стремимся в сторону Кот-д'Ивуара. Вроде умные люди тут собрались, а никто не подумал, что пшеницей и кукурузой можно обеспечить нормальный уровень жизни только 5% украинцев. Что собственно и есть сейчас.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 12:30
BIGor написав: juristkostya написав: rasmus написав:
Сам факт, что свою картошку вырастить не можем - позор!
умные люди понимают, что на подсолнечнике и пшенице можно заработать столько, что хватит и на картошку, и на мотоцикл с коляской. А все остальные страдают, что приходится импортировать картоху.
Правильно, зачем производить автомобили, если можно вырастить пшеницу. Впринципе с такой философией и стремимся в сторону Кот-д'Ивуара. Вроде умные люди тут собрались, а никто не подумал, что пшеницей и кукурузой можно обеспечить нормальный уровень жизни только 5% украинцев. Что собственно и есть сейчас.
Вы передергиваете;)
речь идет не о машинах, а о картошке. разумней нам выращивать пшеницу, а беларусам - картошку - а потом торговать - суммарный эффект будет намного выше.
а машины конечно лучше делать - а только кто будет? здесь народ предпочитает валютой торговать а не собирать машины, или тем более чертить - с этим вообще проблема(((
наша задача сейчас искать свою нишу в международном разделении труда, и затягивать сюда инвесторов - а для этого нужна слабая валюта страны, а тут половина форума за то, что грн должна быть крепкой - противоречие, не находите?;)
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Додано: Пон 11 тра, 2020 12:48
Shaman написав:
или тем более чертить - с этим вообще проблема(((
Чертить многие бы хотели, и с удовольствием, полно грамотных молодых ребят, которые до сих пор выбирают машиностроение. Вот только платить им хотят меньше, чем торгашам, которым не то что ВУЗ, школу можно не оканчивать. Вот такая х.ня.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 12:56
qay написав: Shaman написав:
или тем более чертить - с этим вообще проблема(((
Чертить многие бы хотели, и с удовольствием, полно грамотных молодых ребят, которые до сих пор выбирают машиностроение. Вот только платить им хотят меньше, чем торгашам, которым не то что ВУЗ, школу можно не оканчивать. Вот такая х.ня.
у меня другая инфо - в харьковском политехе конкурса нет, там недобор. зп дают, по крайне мере начинающие экономисты идут на такую зп. на рынке заработаешь столько же поначалу, но работа на рынке тоже не сахар - и без перспектив.
те, кто могут потенциально работать конструкторами, сейчас идут в ИТ, после того же политеха - вот там зп пока выше среднего,
а второй момент, а что чертить - то, что мы делаем устарело морально не знаю насколько лет, нового - у нас нет соответствующих производств.
есть вакансии конструкторов, но толковая молодежь хочет зп как в ИТ
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Додано: Пон 11 тра, 2020 12:58
Igneus написав: somilitark написав:
По теме,вчера катался на окружной столицы,обменки светили 26.90(95) на 27.05(10),количество заявок на миняйле имеет значительный перекос в сторону куплю,вот и котировки потихоньку поднимаются.
Странно,обычно в эту пору года обычно доминируют продажи.
Ваши котировки немного шокировали,всё таки отрываемся от межбанка на добрые 30 копеек по продаже,обычно ныряли под МБ на 20 копеек,а тут высоко стоим,далеко глядим(с).
Зачем только на обменки ориентироваться?
Таскомбанк в онлайн выставил на все выходные 26,95, а в пятницу и 26,92 было.
Я просто обозначил котировки,обычно на окружной душат низким приёмом,а тут у людей подгорает,вот и выставили можно сказать дикий приём.
Плюс эти ваши таси онлайн это ещё тот гемор,иметь кучу счетов,гривневый,валютные,платить за них,платить за переводы,а потом прийти в кассу и получить полт,валюты нету,приходите вчера.
А так отлистал купончики,купил и взял в руки вещь,без потерей времени и денег.
И как сказал бы ДС,а что вы можете сказать о валюте,хотя бы какие курсы в вашей местности? Или вы на самоизоляции? Ничего сказать не можете?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 13:01
Shaman написав: qay написав: Shaman написав:
или тем более чертить - с этим вообще проблема(((
Чертить многие бы хотели, и с удовольствием, полно грамотных молодых ребят, которые до сих пор выбирают машиностроение. Вот только платить им хотят меньше, чем торгашам, которым не то что ВУЗ, школу можно не оканчивать. Вот такая х.ня.
у меня другая инфо - в харьковском политехе конкурса нет, там недобор. зп дают, по крайне мере начинающие экономисты идут на такую зп. на рынке заработаешь столько же поначалу, но работа на рынке тоже не сахар - и без перспектив.
те, кто могут потенциально работать конструкторами, сейчас идут в ИТ, после того же политеха - вот там зп пока выше среднего,
а второй момент, а что чертить - то, что мы делаем устарело морально не знаю насколько лет, нового - у нас нет соответствующих производств.
есть вакансии конструкторов, но толковая молодежь хочет зп как в ИТ
Тут полностью с Вами согласен.
Слышал в ВУЗе неплохом, но попроще чем один из лучших ВУЗов Украины Харьковском политехе, а именно в Запорожской политехнике также недобор на машиностроительные специальности, но все же кто-то еще выбирает.
Без сомнения, работа конструктором, в отличие от западных стран, абсолютно не престижна, плюс наша школа машиностроения дейсвительно устарела.
То, что хотят зп как в айти, правильно делают
Всем добра
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Додано: Пон 11 тра, 2020 13:40
Shaman написав:
здесь народ предпочитает валютой торговать а не собирать машины, или тем более чертить - с этим вообще проблема(((
Если бы только тут....
Это уже глобально в умах.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 14:15
BIGor написав: juristkostya написав: rasmus написав:
Сам факт, что свою картошку вырастить не можем - позор!
умные люди понимают, что на подсолнечнике и пшенице можно заработать столько, что хватит и на картошку, и на мотоцикл с коляской. А все остальные страдают, что приходится импортировать картоху.
Правильно, зачем производить автомобили, если можно вырастить пшеницу. Впринципе с такой философией и стремимся в сторону Кот-д'Ивуара. Вроде умные люди тут собрались, а никто не подумал, что пшеницей и кукурузой можно обеспечить нормальный уровень жизни только 5% украинцев. Что собственно и есть сейчас.
сколько автомобилей с гектара чернозёма мы можем собирать?
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Додано: Пон 11 тра, 2020 14:18
somilitark написав:
Плюс эти ваши таси онлайн это ещё тот гемор,иметь кучу счетов,гривневый,валютные,платить за них,платить за переводы,а потом прийти в кассу и получить полт,валюты нету,приходите вчера.
Для клиентов ТАСа обмен валюты в онлайне сложностей не представляет. И как комиссии обойти они тоже знают. При этом в главном офисе в Киеве для них могут найти валюту.
somilitark написав:
И как сказал бы ДС,а что вы можете сказать о валюте,хотя бы какие курсы в вашей местности? Или вы на самоизоляции? Ничего сказать не можете?
На самоизоляции не пребываю, так как годами для этого не вышел и к коронавирусу отношусь скептически. В частности, подозреваю политику Трампа, который под прикрытием коронавируса, похоже, угрохал сферу услуг в США, которая давала в ВВП 70% (например, из 20,5 млн. безработных только на сферу туризма пришлось 8 млн.) и требует от национального бизнеса их возврата на зачищенное пространство из Китая.
Насколько я понял из Ваших комментариев - мы проживаем в одном районе Киева
Поэтому курсы у нас примерно одинаковые. При этом мои ближайшие обменки, которыми я тоже не пренебрегаю, находятся около Колибриса. Однако сегодня для меня курсы неинтересны, тем более на Окружной, поскольку из-за выходного в понедельник буду их смотреть для принятия решения только в среду-четверг.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 14:26
orest написав: Qwerty написав: hxbbgaf написав:
У кого скуплять?! У селянина по 4 гектара паю і в розмірі на одну фізособу не більше 100 гектарів?! А навіщо селянину продавати комусь по бросовій ціні?! Та й не по бросовій! Ось провели соцопитування: так бажаючих продати свій пай серед селян лише 5%. Ви свою квартиру продали з відкриттям ринку нерухомості?! Нужним людЯм!
Оно-то так, но гетьманцов уже хочет увеличивать налог на землю в 8-25 раз. Так и до отрицательной аренды можно дойти. Все продумано!
Ну, якщо переводити розмову в русло, хто і що хоче, то ми далеко можемо зайти... Хотєть нє врєдно!
Добрий день, я встиг прочитати Ваші коменти до того, як їх витерли модератори. Я так зрозумів, що той мій допис про ризики доставки їжі Ви розцінили як наїзд і образу? Дивно, адже я старався писати максимально виважено і нейтрально. На всякий випадок, ще раз повторюю: я жодним чином не хотів Вас образити. І перепрошую, якщо раптом Ви там таки щось образливого знайшли. Коментувати все решта, написане Вами, змісту не бачу... Ви не унікальні в спробах саме так оцінити те що я пишу, маєте на це право, ще б трохи контраргументів, тільки не довигадувати і не перекручувати коментоване. Ну і на особистості переходити також якось не пасує.
Шановні модератори, велике прохання випустити пана Qwerty з "бані", якщо тільки він не понаписував ще чогось, вартого "арешту".
Всім гарних вихідних і міцного здоров"я[/quote]
Я так зрозумів, що вам їжа в рот не лізе, шоб не прочитати мені лекцію?! Ви мені хто?! Можете пригадати хоч один мій коментар за багато років на вашу адресу?! Так чого ви вирішили, що ви маєте право мені вказувати що і як мені писати?! Ще раз повторю як людина яка багато бачила в цьому житті і багато, що зробила, ваші багатотомні коментарі особисто мені ніяким чином не згодились!!! Писанина ні про що! І я дійсно заздрю наявності у вас стільки вільного часу! І дивна практика - по правилам сайту ні ви, ні я не можете трактувати модераторам, що і як їм робити, але у вашому випадку це трактують як допустиме, а у моєму це бан! Яка країна таке і відношення!
З того моменту як ДС нас покинув цей сайт перетворився на таку собі писанину деяких розумників, які про мєжду прочім відмічають, що в них працює 500 чоловік, до речі, я в жодному коментарі не зазначав скільки людей працює у мене, бо кому яка справа до цього!
Якщо вам неважко, то відчепіться від мене!!! Я не маю практику когось банити, а якщо мав би, то вас забанив би першим! Ще якісь не вияснені питання залишилися?!
І яке відношення ваш коментар має до теми форуму????!!!!
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