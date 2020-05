Додано: Пон 11 тра, 2020 13:40

Shaman написав: здесь народ предпочитает валютой торговать а не собирать машины, или тем более чертить - с этим вообще проблема((( здесь народ предпочитает валютой торговать а не собирать машины, или тем более чертить - с этим вообще проблема(((



Если бы только тут....

Это уже глобально в умах. Если бы только тут....Это уже глобально в умах.

"The quieter you become, the more you are able to hear"