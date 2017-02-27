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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5377537853795380

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 321
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
19
26.51-27.0
9%
28
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
13%
43
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
66
Всього голосів : 321
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 14:35

  Yuri_61 написав:люто меня модеруют. Это не при ДС. Разрешалось в выходные трохи поофтопить на близкие темы.
тогда по теме ветки:
имхо, курс па 26.хх жду в 2020г. НО не знаю, когда пик выплат (по ОВДП, МВФу и т.д.) по дням (неделям) месяцам.

Кто - нить график такой имеет?
Будут ли в 2020 году так же, как в 2019 году покупать гривневые ОВДП? Есть ли график?
Вышлите плиз!!!!
сам сижу на заборе (будет ли засуха, а значит экпорта зерновых не будет),
много неизвестных в этой формуле курса

І не вас одного! Тут є невеличка каста ізбранних, які вирішили, що вони можуть замінити тих дійсно гуру, які писали на цьому форумі, і саме через отих супер бізнесменів з 500 людей найманого персоналу, і покинули цей форум! Ці залишились і диктують модераторам кого випускати, а кого залишати і що кому можна тут говорити! Таким чином коментар про доставку їжі в карантин перетворюється в злісний флуд, а коментар з нравоучєнієм про те як неправильно писати про доставку їжі є недоторканим! У ДС тут хоч якісь норми підходу до таких писак були і він їм вказував, що це не по темі і не їх справа, а зараз вольніца!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 14:41

  prodigy написав:Елена8

детка, это форум...каждый вправе высказываться...через 2-3 месяца проверим-кто был прав

п.с. каждый решает для себя сам-сохранять ему личный карантин или нет

Ну своє право я не можу реалізувати! Я його повинен погоджувати зі всякими орестами і шаманами! На рахунок карантину... Він показав яке ми суспільство! Тут цивілізацією і не пахне!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 14:41

  Qwerty написав:...У ДС тут хоч якісь норми підходу до таких писак були і він їм вказував, що це не по темі і не їх справа, а зараз вольніца!

единого подхода для модерации не придумаешь. человеческий фактор.
например, я бы модерировал все сообщения, которые делаются через неделю-две после оригинального поста.
чтобы люди не приходили и, с многозначительным видом всезнающего гуру, не комментировали постфактум чьи-то мысли "в контексте".
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 14:46

  BIGor написав:Правильно, зачем производить автомобили, если можно вырастить пшеницу.
1 Можна в Африці пасти оленей
А в Тундрі вирощувати банани... і жалітись що живете погано ,бо хтось не випускає машини.
2 Можна продавати картоплю і купувати чіпси ,а можна продавати чіпси і купувати картоплю
Як вважаєте - що правильніше і прибутковіше?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 14:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:наша задача сейчас искать свою нишу в международном разделении труда, и затягивать сюда инвесторов - а для этого нужна слабая валюта страны, а тут половина форума за то, что грн должна быть крепкой - противоречие, не находите?;)
гривна и так недооценена, куда уже слабее. своя ниша звучит красиво но у всех ли она есть? какая ниша у Новой Зеландии?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 11 тра, 2020 14:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 14:48

  budivelnik написав:
  BIGor написав:Правильно, зачем производить автомобили, если можно вырастить пшеницу.
1 Можна в Африці пасти оленей
А в Тундрі вирощувати банани... і жалітись що живете погано ,бо хтось не випускає машини.
2 Можна продавати картоплю і купувати чіпси ,а можна продавати чіпси і купувати картоплю
Як вважаєте - що правильніше і прибутковіше?


прибыльней продавать и картофель, и чипсы :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 14:54

  vitaliian написав:
  Shaman написав:наша задача сейчас искать свою нишу в международном разделении труда, и затягивать сюда инвесторов - а для этого нужна слабая валюта страны, а тут половина форума за то, что грн должна быть крепкой - противоречие, не находите?;)
гривна и так недооценена, куда уже слабее. своя ниша звучит красиво но у всех ли она есть? какая ниша у Новой Зеландии?


споры о том, гривна недооценена или переоценена - они беспредметны. Нет такого формализованного индикатора или формулы, есть субъективные оценки.
есть общий принцип - слабая валюта стимулирует экспорт и внутреннее производство, сильная валюта стимулирует импорт.
Для развития экономики страны нужен экспорт. Как-то так

у Новой Зеландии? Киви, туризм, хороший климат)))

а у Украины? пока еще образование - ИТков у нас норм, и развивается сектор нормально.
как не смешно - с/х и металлургия.
только в с/х надо развивать пищевое направление и переработку,
в металлургии - использовать природные запасы руды, хотя она проигрывает австралийской и российской.
для всего этого нужны немалые инвестиции, которые можно получить только извне, и конкуренция. А для этого нужно ... - и дальше по перечню
в машиностроении - пока еще дышат заводы - как-то привлекать инвесторов, которые а) могут обеспечить инвестиции б) организовать сбыт
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 11 тра, 2020 15:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 14:55

  Shaman написав:
  budivelnik написав:
  BIGor написав:Правильно, зачем производить автомобили, если можно вырастить пшеницу.
1 Можна в Африці пасти оленей
А в Тундрі вирощувати банани... і жалітись що живете погано ,бо хтось не випускає машини.
2 Можна продавати картоплю і купувати чіпси ,а можна продавати чіпси і купувати картоплю
Як вважаєте - що правильніше і прибутковіше?
прибыльней продавать и картофель, и чипсы :mrgreen:
Найкраще це
а - для себе зробити все самим
б - зробити більше ніж сам споживаєш і залишки продавати...
Але чомусь світ пішов шляхом розподілу...
Тому
Хоча чукчі банани їдять - вони воліють їх не вирощувати ,а обмінювати на оленятину...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 15:00

  чик написав:ДС на вас нет, с его контрольным вопросом - по валюте есть, что сказать?
есть ветка по недвиге, политике, вирусу и т.д. нет, надо всё это упорно сюда тулить...

Та да... Тулять всі, а карають окремих колег-форумчан! Хоча, якщо всіх підряд, то залишаться одиничні коментарі та й з тих толку як з козла молока! Долар близько 27 який вже день підряд! Карантин потроху знімають... Стабільність! Дощі пройшли, але це більше сомілітарик в курсі!
Qwerty
 
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