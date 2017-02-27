Yuri_61 написав:люто меня модеруют. Это не при ДС. Разрешалось в выходные трохи поофтопить на близкие темы. тогда по теме ветки: имхо, курс па 26.хх жду в 2020г. НО не знаю, когда пик выплат (по ОВДП, МВФу и т.д.) по дням (неделям) месяцам.
Кто - нить график такой имеет? Будут ли в 2020 году так же, как в 2019 году покупать гривневые ОВДП? Есть ли график? Вышлите плиз!!!! сам сижу на заборе (будет ли засуха, а значит экпорта зерновых не будет), много неизвестных в этой формуле курса
І не вас одного! Тут є невеличка каста ізбранних, які вирішили, що вони можуть замінити тих дійсно гуру, які писали на цьому форумі, і саме через отих супер бізнесменів з 500 людей найманого персоналу, і покинули цей форум! Ці залишились і диктують модераторам кого випускати, а кого залишати і що кому можна тут говорити! Таким чином коментар про доставку їжі в карантин перетворюється в злісний флуд, а коментар з нравоучєнієм про те як неправильно писати про доставку їжі є недоторканим! У ДС тут хоч якісь норми підходу до таких писак були і він їм вказував, що це не по темі і не їх справа, а зараз вольніца!
Qwerty написав:...У ДС тут хоч якісь норми підходу до таких писак були і він їм вказував, що це не по темі і не їх справа, а зараз вольніца!
единого подхода для модерации не придумаешь. человеческий фактор. например, я бы модерировал все сообщения, которые делаются через неделю-две после оригинального поста. чтобы люди не приходили и, с многозначительным видом всезнающего гуру, не комментировали постфактум чьи-то мысли "в контексте".
BIGor написав:Правильно, зачем производить автомобили, если можно вырастить пшеницу.
1 Можна в Африці пасти оленей А в Тундрі вирощувати банани... і жалітись що живете погано ,бо хтось не випускає машини. 2 Можна продавати картоплю і купувати чіпси ,а можна продавати чіпси і купувати картоплю Як вважаєте - що правильніше і прибутковіше?
Shaman написав:наша задача сейчас искать свою нишу в международном разделении труда, и затягивать сюда инвесторов - а для этого нужна слабая валюта страны, а тут половина форума за то, что грн должна быть крепкой - противоречие, не находите?;)
гривна и так недооценена, куда уже слабее. своя ниша звучит красиво но у всех ли она есть? какая ниша у Новой Зеландии?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 11 тра, 2020 14:49, всього редагувалось 1 раз.
BIGor написав:Правильно, зачем производить автомобили, если можно вырастить пшеницу.
1 Можна в Африці пасти оленей А в Тундрі вирощувати банани... і жалітись що живете погано ,бо хтось не випускає машини. 2 Можна продавати картоплю і купувати чіпси ,а можна продавати чіпси і купувати картоплю Як вважаєте - що правильніше і прибутковіше?
Shaman написав:наша задача сейчас искать свою нишу в международном разделении труда, и затягивать сюда инвесторов - а для этого нужна слабая валюта страны, а тут половина форума за то, что грн должна быть крепкой - противоречие, не находите?;)
гривна и так недооценена, куда уже слабее. своя ниша звучит красиво но у всех ли она есть? какая ниша у Новой Зеландии?
споры о том, гривна недооценена или переоценена - они беспредметны. Нет такого формализованного индикатора или формулы, есть субъективные оценки. есть общий принцип - слабая валюта стимулирует экспорт и внутреннее производство, сильная валюта стимулирует импорт. Для развития экономики страны нужен экспорт. Как-то так
у Новой Зеландии? Киви, туризм, хороший климат)))
а у Украины? пока еще образование - ИТков у нас норм, и развивается сектор нормально. как не смешно - с/х и металлургия. только в с/х надо развивать пищевое направление и переработку, в металлургии - использовать природные запасы руды, хотя она проигрывает австралийской и российской. для всего этого нужны немалые инвестиции, которые можно получить только извне, и конкуренция. А для этого нужно ... - и дальше по перечню в машиностроении - пока еще дышат заводы - как-то привлекать инвесторов, которые а) могут обеспечить инвестиции б) организовать сбыт
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 11 тра, 2020 15:02, всього редагувалось 1 раз.
BIGor написав:Правильно, зачем производить автомобили, если можно вырастить пшеницу.
1 Можна в Африці пасти оленей А в Тундрі вирощувати банани... і жалітись що живете погано ,бо хтось не випускає машини. 2 Можна продавати картоплю і купувати чіпси ,а можна продавати чіпси і купувати картоплю Як вважаєте - що правильніше і прибутковіше?
прибыльней продавать и картофель, и чипсы
Найкраще це а - для себе зробити все самим б - зробити більше ніж сам споживаєш і залишки продавати... Але чомусь світ пішов шляхом розподілу... Тому Хоча чукчі банани їдять - вони воліють їх не вирощувати ,а обмінювати на оленятину...
чик написав:ДС на вас нет, с его контрольным вопросом - по валюте есть, что сказать? есть ветка по недвиге, политике, вирусу и т.д. нет, надо всё это упорно сюда тулить...
Та да... Тулять всі, а карають окремих колег-форумчан! Хоча, якщо всіх підряд, то залишаться одиничні коментарі та й з тих толку як з козла молока! Долар близько 27 який вже день підряд! Карантин потроху знімають... Стабільність! Дощі пройшли, але це більше сомілітарик в курсі!