Додано: Пон 11 тра, 2020 14:54

vitaliian написав: Shaman написав: наша задача сейчас искать свою нишу в международном разделении труда, и затягивать сюда инвесторов - а для этого нужна слабая валюта страны, а тут половина форума за то, что грн должна быть крепкой - противоречие, не находите?;) наша задача сейчас искать свою нишу в международном разделении труда, и затягивать сюда инвесторов - а для этого нужна слабая валюта страны, а тут половина форума за то, что грн должна быть крепкой - противоречие, не находите?;) гривна и так недооценена, куда уже слабее. своя ниша звучит красиво но у всех ли она есть? какая ниша у Новой Зеландии? гривна и так недооценена, куда уже слабее. своя ниша звучит красиво но у всех ли она есть? какая ниша у Новой Зеландии?

споры о том, гривна недооценена или переоценена - они беспредметны. Нет такого формализованного индикатора или формулы, есть субъективные оценки.есть общий принцип - слабая валюта стимулирует экспорт и внутреннее производство, сильная валюта стимулирует импорт.Для развития экономики страны нужен экспорт. Как-то таку Новой Зеландии? Киви, туризм, хороший климат)))а у Украины? пока еще образование - ИТков у нас норм, и развивается сектор нормально.как не смешно - с/х и металлургия.только в с/х надо развивать пищевое направление и переработку,в металлургии - использовать природные запасы руды, хотя она проигрывает австралийской и российской.для всего этого нужны немалые инвестиции, которые можно получить только извне, и конкуренция. А для этого нужно ... - и дальше по перечнюв машиностроении - пока еще дышат заводы - как-то привлекать инвесторов, которые а) могут обеспечить инвестиции б) организовать сбыт