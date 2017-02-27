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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5379538053815382>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 321
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
19
26.51-27.0
9%
28
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
13%
43
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
66
Всього голосів : 321
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 15:08

  budivelnik написав:
  Shaman написав:
  budivelnik написав:1 Можна в Африці пасти оленей
А в Тундрі вирощувати банани... і жалітись що живете погано ,бо хтось не випускає машини.
2 Можна продавати картоплю і купувати чіпси ,а можна продавати чіпси і купувати картоплю
Як вважаєте - що правильніше і прибутковіше?
прибыльней продавать и картофель, и чипсы :mrgreen:
Найкраще це
а - для себе зробити все самим
б - зробити більше ніж сам споживаєш і залишки продавати...
Але чомусь світ пішов шляхом розподілу...
Тому
Хоча чукчі банани їдять - вони воліють їх не вирощувати ,а обмінювати на оленятину...


а - делать все самостоятельно - потеря в эффективности, поэтому мир и пошел в разделение. Лет 30 назад большинство картофель выращивали сами, а теперь покупаем на рынке;)
Как раз карантин сейчас показал слабые стороны мирового разделения)))
посему в критичных областях надо быть самодостаточным, а так использовать каждому свои эффективности
наша страна, к сожалению, ряд критичных областей не имеет от слова совсем(((
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 15:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:есть общий принцип - слабая валюта стимулирует экспорт и внутреннее производство, сильная валюта стимулирует импорт.

если вы ничего не производите (или то что вы производите дорого и низкого качества) это стимулирует импорт.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 15:17

  vitaliian написав:
  Shaman написав:наша задача сейчас искать свою нишу в международном разделении труда, и затягивать сюда инвесторов - а для этого нужна слабая валюта страны, а тут половина форума за то, что грн должна быть крепкой - противоречие, не находите?;)
пока что наша ниша отправлять заробитчан на сезонную и грязную работу в Европу


лихо Вы редактируете свои ответы :shock: я не поспеваю отвечать :D

да есть такой момент в развитии страны - есть возможность уехать в страны, где уровень оплаты труда намного выше. имеем, что имеем. но не надо этому придавать такой негативный оттенок, как у Вас. это всяко лучше, когда и работы нет, и уехать некуда...

многие едут, как те же ИТшники - т.е. на высокооплачиваемыэ работу. плюс заробитчане стимулируют такую вещь, как поднятие уровня оплаты труда в стране - я наблюдаю это явления, не знаю, как Вы.
и вообще человек с желанием заработать и здесь сможет найти уровень оплаты ненамного ниже польского :wink:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 15:22

  vitaliian написав:
  Shaman написав:есть общий принцип - слабая валюта стимулирует экспорт и внутреннее производство, сильная валюта стимулирует импорт.

если вы ничего не производите (или то что вы производите дорого и низкого качества) это стимулирует импорт.


мы производим на самом деле немало (просто как раз в этих отраслях большая конкуренция) - не надо душить, что есть. а чего нет, того нет - надо развивать.

не путайте запретительные меры, как у наших северных соседей, с экономическими, когда тебе, чтобы продать, надо снижать затраты и повышать качество.
украинская курятина - пример, в Европе уже не знают, как отгородиться;)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 15:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:не путайте запретительные меры, как у наших северных соседей, с экономическими, когда тебе, чтобы продать, надо снижать затраты и повышать качество.
затраты здесь и так низкие, для качества нужны технологии, инвестиции а иногда другой подход к ведению бизнеса. Продавать может любой дурак, а продавать дорого это целая наука. У нас предпочитают решить всё одним махом - слабой гривной, без разницы что народ беднеет зато экспортёрам хорошо. Я за сильную гривну.

  Shaman написав:да есть такой момент в развитии страны - есть возможность уехать в страны, где уровень оплаты труда намного выше. имеем, что имеем. но не надо этому придавать такой негативный оттенок, как у Вас. это всяко лучше, когда и работы нет, и уехать некуда..

да почему негативный, зачем изобретать велосипед? может нам стимулировать рождаемость и прочую индустрию связанную с детством, начиная от детсада... рождаемость в Европе падает, потенциально спрос на эмигрантов будет. Канада и Австралия тоже малозаселены.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 11 тра, 2020 15:37, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 15:35

  vitaliian написав:
  Shaman написав:не путайте запретительные меры, как у наших северных соседей, с экономическими, когда тебе, чтобы продать, надо снижать затраты и повышать качество.
затраты здесь и так низкие, для качества нужны технологии, инвестиции а иногда другой подход к ведению бизнеса. Продавать может любой дурак, а продавать дорого это целая наука. У нас предпочитают решить всё одним махом - слабой гривной, без разницы что народ беднеет зато экспортёрам хорошо. Я за сильную гривну.


никто не спорит - нужны и технологии, и инвестиции, и культура производства. но слабая гривна - это практически обязательное условие, без него никак

в бедной стране народ не будет жить богато, нужна богатая страна с большим объемом производства товаров и услуг.
вот тогда и поговорим о сильной валюте, а сейчас неактуально 8)
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 15:38

  volk-1970 написав:
  juristkostya"[quote="4947375:juristkostya написав:ну а теперь цитату, где я утверждал, что то или иное жильё "самое ликвидное".
Жду.

P.S. кстати, вы предлагаете сопоставить два абсолютно разных варианта по совокупности потребительских качеств. Снова убеждаюсь, что вы не владеете рынком.

Так Вы , оказывается , топите за "нелеквид" ? :lol: А как ,тогда , интерпретировать вышеозвученное Вами же : " кратко: на каждый вложенный доллар гостинка примерно вдвое выгоднее "традиционной" советской однушки. " ?
Пы.Сы. Властелин Рынка , "совокупность потребительских качеств" расшифруйте , если не затруднит ![/quote]
много текста. Или вы даёте цитату, где я писал, что тот или иной вариант является самым ликвидным. Или вы балабол.
Доступно?[/quote]
Юрист-альтруист , ультиматумы Ваши мне до одного места - "по существу заданных вопросов" у Вас ни одной цифры в доказательство , только витиеватые формулировки "ниочём" с идиотскими выводами . Кто из нас балабол - решат те , кому эта тема близка , или интересна . За сим разрешите откланяться ![/quote]
Якщо цікава моя точка зору, то я ще жодного разу не читав, щоб цей юрист костя написав щось, що відповідає дійсності... Балаболить на масу тем про які десь почув, працюючи на газовій заправці! Не звертайте уваги! Юрист у якого основний дохід від здачі своєї якоїсь однушки це багато про що говорить!
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 15:44

  Shaman написав:
  vitaliian написав:
  Shaman написав:не путайте запретительные меры, как у наших северных соседей, с экономическими, когда тебе, чтобы продать, надо снижать затраты и повышать качество.
затраты здесь и так низкие, для качества нужны технологии, инвестиции а иногда другой подход к ведению бизнеса. Продавать может любой дурак, а продавать дорого это целая наука. У нас предпочитают решить всё одним махом - слабой гривной, без разницы что народ беднеет зато экспортёрам хорошо. Я за сильную гривну.


никто не спорит - нужны и технологии, и инвестиции, и культура производства. но слабая гривна - это практически обязательное условие, без него никак

в бедной стране народ не будет жить богато, нужна богатая страна с большим объемом производства товаров и услуг.
вот тогда и поговорим о сильной валюте, а сейчас неактуально 8)

Почему мы не производим? 1. зарегулированное и сложное налоговое законодательство 2. низкий внутренний спрос 3. коррупция, правовой нигилизм, монополии, высокие риски. 36 млн населения это огромная армия потребителей! мне кажется здесь решение, а не в слабой валюте в угоду экспортёрам курятины, орехов и мёда.

на эту тему есть хорошая книга https://webveblen.files.wordpress.com/2 ... emoglu.pdf
если есть минутка полистайте)
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 11 тра, 2020 15:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 15:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:кратко: на каждый вложенный доллар гостинка примерно вдвое выгоднее "традиционной" советской однушки.
а гаражи в аренду ещё выгоднее, когда то выкладывал расчёты... и аудитория арендующая гараж более платежеспособная.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 15:48

  somilitark написав:Плюс эти ваши таси онлайн это ещё тот гемор,иметь кучу счетов,гривневый,валютные,платить за них,платить за переводы,а потом прийти в кассу и получить полт,валюты нету,приходите вчера.

Вы просто не в теме :) Никаких комиссий, все бесплатно. Валюту заказал за 2-3 дня - все в наличии. Единственное неудобство - выстоять очередь по одному при карантине. Но сейчас же май, солнышко, птички поют, можно немного и постоять, подышать свежим воздухом.
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