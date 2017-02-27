budivelnik написав:1 Можна в Африці пасти оленей А в Тундрі вирощувати банани... і жалітись що живете погано ,бо хтось не випускає машини. 2 Можна продавати картоплю і купувати чіпси ,а можна продавати чіпси і купувати картоплю Як вважаєте - що правильніше і прибутковіше?
прибыльней продавать и картофель, и чипсы
Найкраще це а - для себе зробити все самим б - зробити більше ніж сам споживаєш і залишки продавати... Але чомусь світ пішов шляхом розподілу... Тому Хоча чукчі банани їдять - вони воліють їх не вирощувати ,а обмінювати на оленятину...
а - делать все самостоятельно - потеря в эффективности, поэтому мир и пошел в разделение. Лет 30 назад большинство картофель выращивали сами, а теперь покупаем на рынке;) Как раз карантин сейчас показал слабые стороны мирового разделения))) посему в критичных областях надо быть самодостаточным, а так использовать каждому свои эффективности наша страна, к сожалению, ряд критичных областей не имеет от слова совсем(((
Shaman написав:наша задача сейчас искать свою нишу в международном разделении труда, и затягивать сюда инвесторов - а для этого нужна слабая валюта страны, а тут половина форума за то, что грн должна быть крепкой - противоречие, не находите?;)
пока что наша ниша отправлять заробитчан на сезонную и грязную работу в Европу
лихо Вы редактируете свои ответы я не поспеваю отвечать
да есть такой момент в развитии страны - есть возможность уехать в страны, где уровень оплаты труда намного выше. имеем, что имеем. но не надо этому придавать такой негативный оттенок, как у Вас. это всяко лучше, когда и работы нет, и уехать некуда...
многие едут, как те же ИТшники - т.е. на высокооплачиваемыэ работу. плюс заробитчане стимулируют такую вещь, как поднятие уровня оплаты труда в стране - я наблюдаю это явления, не знаю, как Вы. и вообще человек с желанием заработать и здесь сможет найти уровень оплаты ненамного ниже польского
Shaman написав:есть общий принцип - слабая валюта стимулирует экспорт и внутреннее производство, сильная валюта стимулирует импорт.
если вы ничего не производите (или то что вы производите дорого и низкого качества) это стимулирует импорт.
мы производим на самом деле немало (просто как раз в этих отраслях большая конкуренция) - не надо душить, что есть. а чего нет, того нет - надо развивать.
не путайте запретительные меры, как у наших северных соседей, с экономическими, когда тебе, чтобы продать, надо снижать затраты и повышать качество. украинская курятина - пример, в Европе уже не знают, как отгородиться;)
Shaman написав:не путайте запретительные меры, как у наших северных соседей, с экономическими, когда тебе, чтобы продать, надо снижать затраты и повышать качество.
затраты здесь и так низкие, для качества нужны технологии, инвестиции а иногда другой подход к ведению бизнеса. Продавать может любой дурак, а продавать дорого это целая наука. У нас предпочитают решить всё одним махом - слабой гривной, без разницы что народ беднеет зато экспортёрам хорошо. Я за сильную гривну.
Shaman написав:да есть такой момент в развитии страны - есть возможность уехать в страны, где уровень оплаты труда намного выше. имеем, что имеем. но не надо этому придавать такой негативный оттенок, как у Вас. это всяко лучше, когда и работы нет, и уехать некуда..
да почему негативный, зачем изобретать велосипед? может нам стимулировать рождаемость и прочую индустрию связанную с детством, начиная от детсада... рождаемость в Европе падает, потенциально спрос на эмигрантов будет. Канада и Австралия тоже малозаселены.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 11 тра, 2020 15:37, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:не путайте запретительные меры, как у наших северных соседей, с экономическими, когда тебе, чтобы продать, надо снижать затраты и повышать качество.
затраты здесь и так низкие, для качества нужны технологии, инвестиции а иногда другой подход к ведению бизнеса. Продавать может любой дурак, а продавать дорого это целая наука. У нас предпочитают решить всё одним махом - слабой гривной, без разницы что народ беднеет зато экспортёрам хорошо. Я за сильную гривну.
никто не спорит - нужны и технологии, и инвестиции, и культура производства. но слабая гривна - это практически обязательное условие, без него никак
в бедной стране народ не будет жить богато, нужна богатая страна с большим объемом производства товаров и услуг. вот тогда и поговорим о сильной валюте, а сейчас неактуально
juristkostya"[quote="4947375:juristkostya написав:ну а теперь цитату, где я утверждал, что то или иное жильё "самое ликвидное". Жду.
P.S. кстати, вы предлагаете сопоставить два абсолютно разных варианта по совокупности потребительских качеств. Снова убеждаюсь, что вы не владеете рынком.
Так Вы , оказывается , топите за "нелеквид" ? А как ,тогда , интерпретировать вышеозвученное Вами же : " кратко: на каждый вложенный доллар гостинка примерно вдвое выгоднее "традиционной" советской однушки. " ? Пы.Сы. Властелин Рынка , "совокупность потребительских качеств" расшифруйте , если не затруднит ![/quote] много текста. Или вы даёте цитату, где я писал, что тот или иной вариант является самым ликвидным. Или вы балабол. Доступно?[/quote] Юрист-альтруист , ультиматумы Ваши мне до одного места - "по существу заданных вопросов" у Вас ни одной цифры в доказательство , только витиеватые формулировки "ниочём" с идиотскими выводами . Кто из нас балабол - решат те , кому эта тема близка , или интересна . За сим разрешите откланяться ![/quote] Якщо цікава моя точка зору, то я ще жодного разу не читав, щоб цей юрист костя написав щось, що відповідає дійсності... Балаболить на масу тем про які десь почув, працюючи на газовій заправці! Не звертайте уваги! Юрист у якого основний дохід від здачі своєї якоїсь однушки це багато про що говорить!
Shaman написав:не путайте запретительные меры, как у наших северных соседей, с экономическими, когда тебе, чтобы продать, надо снижать затраты и повышать качество.
затраты здесь и так низкие, для качества нужны технологии, инвестиции а иногда другой подход к ведению бизнеса. Продавать может любой дурак, а продавать дорого это целая наука. У нас предпочитают решить всё одним махом - слабой гривной, без разницы что народ беднеет зато экспортёрам хорошо. Я за сильную гривну.
никто не спорит - нужны и технологии, и инвестиции, и культура производства. но слабая гривна - это практически обязательное условие, без него никак
в бедной стране народ не будет жить богато, нужна богатая страна с большим объемом производства товаров и услуг. вот тогда и поговорим о сильной валюте, а сейчас неактуально
Почему мы не производим? 1. зарегулированное и сложное налоговое законодательство 2. низкий внутренний спрос 3. коррупция, правовой нигилизм, монополии, высокие риски. 36 млн населения это огромная армия потребителей! мне кажется здесь решение, а не в слабой валюте в угоду экспортёрам курятины, орехов и мёда.
somilitark написав:Плюс эти ваши таси онлайн это ещё тот гемор,иметь кучу счетов,гривневый,валютные,платить за них,платить за переводы,а потом прийти в кассу и получить полт,валюты нету,приходите вчера.
Вы просто не в теме Никаких комиссий, все бесплатно. Валюту заказал за 2-3 дня - все в наличии. Единственное неудобство - выстоять очередь по одному при карантине. Но сейчас же май, солнышко, птички поют, можно немного и постоять, подышать свежим воздухом.