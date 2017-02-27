Додано: Пон 11 тра, 2020 16:01

Shaman написав: vitaliian написав: Shaman написав: не путайте запретительные меры, как у наших северных соседей, с экономическими, когда тебе, чтобы продать, надо снижать затраты и повышать качество. не путайте запретительные меры, как у наших северных соседей, с экономическими, когда тебе, чтобы продать, надо снижать затраты и повышать качество. затраты здесь и так низкие, для качества нужны технологии, инвестиции а иногда другой подход к ведению бизнеса. Продавать может любой дурак, а продавать дорого это целая наука. У нас предпочитают решить всё одним махом - слабой гривной, без разницы что народ беднеет зато экспортёрам хорошо. Я за сильную гривну. затраты здесь и так низкие, для качества нужны технологии, инвестиции а иногда другой подход к ведению бизнеса. Продавать может любой дурак, а продавать дорого это целая наука. У нас предпочитают решить всё одним махом - слабой гривной, без разницы что народ беднеет зато экспортёрам хорошо. Я за сильную гривну.



никто не спорит - нужны и технологии, и инвестиции, и культура производства. но слабая гривна - это практически обязательное условие, без него никак



в бедной стране народ не будет жить богато, нужна богатая страна с большим объемом производства товаров и услуг.

вот тогда и поговорим о сильной валюте, а сейчас неактуально никто не спорит - нужны и технологии, и инвестиции, и культура производства. но слабая гривна - это практически обязательное условие, без него никакв бедной стране народ не будет жить богато, нужна богатая страна с большим объемом производства товаров и услуг.вот тогда и поговорим о сильной валюте, а сейчас неактуально

"слабая гривна - это практически обязательное условие" - однозначно, если производство не планируется быть заточенным только под внутреннее потребление / товары с неэластичным спросомУже рассказывал, что знакомые хотели построить небольшой весьма инновационный заводик в Украине в дополнение к заводам в ЕС и у соседей - большая часть продукции на экспорт. Была бы иностранная инвестиция + рабочие места. Но в прошлом году курс ушёл с 28,5 на 24 (потом и ниже), так что заводик теперь планируется в ПольшеВедь цена строительства увеличилась на 15% в валюте, по земле тут тоже вопросов ой-ой-ой...... Ну и "команда у руля" очень проФФФесиональная