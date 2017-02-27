BIGor написав:Правильно, зачем производить автомобили, если можно вырастить пшеницу.
1 Можна в Африці пасти оленей А в Тундрі вирощувати банани... і жалітись що живете погано ,бо хтось не випускає машини. 2 Можна продавати картоплю і купувати чіпси ,а можна продавати чіпси і купувати картоплю Як вважаєте - що правильніше і прибутковіше?
Я вважаю правильно виготовляти все, що можливо в нашому кліматі. І яблука, і картоплю. Голандці чогось не цураються вирощування картоплі. А в нас - пшоно і соняшник прибутковіше - давайте закриємо тоді молочні ферми і сирні заводи (так воно і сталося). А там далі перейдемо назад в бронзовий вік, будемо збирати лісові ягоди, бо так вигідніше.
BIGor написав:Правильно, зачем производить автомобили, если можно вырастить пшеницу.
1 Можна в Африці пасти оленей А в Тундрі вирощувати банани... і жалітись що живете погано ,бо хтось не випускає машини. 2 Можна продавати картоплю і купувати чіпси ,а можна продавати чіпси і купувати картоплю Як вважаєте - що правильніше і прибутковіше?
Я вважаю правильно виготовляти все, що можливо в нашому кліматі. І яблука, і картоплю. Голандці чогось не цураються вирощування картоплі. А в нас - пшоно і соняшник прибутковіше - давайте закриємо тоді молочні ферми і сирні заводи (так воно і сталося). А там далі перейдемо назад в бронзовий вік, будемо збирати лісові ягоди, бо так вигідніше.
и ориентироваться прежде всего на внутреннее потребление, народу много чего нужно и новое жильё и стройматериалы, и огурцы с картошкой. Нужно стимулировать внутренний спрос, ни девальвация ни экспорт наши проблемы не лечит...
Друже Qwerty, не витрачайте сили та нерви на тих, хто того не вартий. Якщо Ваша ласка, прокоментуйте краще ситуацію на полях: чи врятувало хоч трохи те, що пройшли дощі практично по всій Україні (де краще, де гірше), як змінилися перспективи на врожай? Ще дуже цікавить, чи отримали реально хоч який зиск аграрії від здешевівшого пального? Чи вже роботи були проведені раніше. Цікавить у розрізі: чи вдасться зменшити собівартість продукції? Ваші дописи про сільське господарство дуже цікаві. Наперед вдячний.
BIGor написав:Правильно, зачем производить автомобили, если можно вырастить пшеницу.
1 Можна в Африці пасти оленей А в Тундрі вирощувати банани... і жалітись що живете погано ,бо хтось не випускає машини. 2 Можна продавати картоплю і купувати чіпси ,а можна продавати чіпси і купувати картоплю Як вважаєте - що правильніше і прибутковіше?
Ну это пример пальцем в небо, как раз для развития автомобильного рынка все возможности есть, и научный и технический потенциал. Тут вопрос в политической исключительно плоскости, много воруют и непрозрачно регуллируют. По сельхозке соглашусь, овощи слишком рисковый и трудоёмкий продукт, проще техникой и механизаторами масличные и зерновые выращивать. Да и климат всё жарче, корнеплоды не всегда успевают вырасти им влаги поболее нужно, чем зерновым. Вот и забили на картофель и т.п. А частные хозяйства на севере всё больше только для себя выращивают, при таких позорных закупочных ценах у населения.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Пон 11 тра, 2020 16:02, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:не путайте запретительные меры, как у наших северных соседей, с экономическими, когда тебе, чтобы продать, надо снижать затраты и повышать качество.
затраты здесь и так низкие, для качества нужны технологии, инвестиции а иногда другой подход к ведению бизнеса. Продавать может любой дурак, а продавать дорого это целая наука. У нас предпочитают решить всё одним махом - слабой гривной, без разницы что народ беднеет зато экспортёрам хорошо. Я за сильную гривну.
никто не спорит - нужны и технологии, и инвестиции, и культура производства. но слабая гривна - это практически обязательное условие, без него никак
в бедной стране народ не будет жить богато, нужна богатая страна с большим объемом производства товаров и услуг. вот тогда и поговорим о сильной валюте, а сейчас неактуально
"слабая гривна - это практически обязательное условие" - однозначно, если производство не планируется быть заточенным только под внутреннее потребление / товары с неэластичным спросом Уже рассказывал, что знакомые хотели построить небольшой весьма инновационный заводик в Украине в дополнение к заводам в ЕС и у соседей - большая часть продукции на экспорт. Была бы иностранная инвестиция + рабочие места. Но в прошлом году курс ушёл с 28,5 на 24 (потом и ниже), так что заводик теперь планируется в Польше Ведь цена строительства увеличилась на 15% в валюте, по земле тут тоже вопросов ой-ой-ой...... Ну и "команда у руля" очень проФФФесиональная
BIGor написав:Я вважаю правильно виготовляти все, що можливо в нашому кліматі. І яблука, і картоплю.
собственно, если вы уверены, что это выгодно - выращивайте. Покажите этим всем Кернелам/Нибулонам, что они не понимают в сельхозбизнесе.
Найгірше те Що якраз ті хто найменш ефективно працюють - вважають що мають право вчити інших як працювати... Капіталізм має певні правила Правило перше - треба працювати там де найбільший прибуток Правило друге - чим сильніше потрібен товар-тим більший прибуток на ньому можна отримати Правило третє - спочатку заробляють в найефективніших галузях і тільки після того ,як галузі заповнюються виробниками і їх прибутковість падає - переорієнтовуються на інші.
somilitark написав:Плюс эти ваши таси онлайн это ещё тот гемор,иметь кучу счетов,гривневый,валютные,платить за них,платить за переводы,а потом прийти в кассу и получить полт,валюты нету,приходите вчера.
Вы просто не в теме Никаких комиссий, все бесплатно. Валюту заказал за 2-3 дня - все в наличии. Единственное неудобство - выстоять очередь по одному при карантине. Но сейчас же май, солнышко, птички поют, можно немного и постоять, подышать свежим воздухом.
Тасик на Академе в последнее время постоянно пустой,раньше было хоть евро завались,сейчас как правило никакой валюты нету(фубли же не считаем как валюту),не знаю как они отдают "заказанную валюту",но с улицы почти не продают,уже даже заходить справшивать не хочется,хотя как правило ставят самые вкусные курсы на продажу.С таким подходом можно и 20 ставить,результат будет один и тот же.
По прошедшим осадкам,кроме столицы особо нигде не лило,читал что например в Чернигове полная опа,в Житомире,вода по замерам поднялась всего навсего на 3-4 см,хотя она ниже нормы на метры. Так что ничего хорошего,граммульку стало легче,причём только на западе и средней полосе,на юге полный тунец(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Давайте по порядку 1 Критикувати може кожен , при умові.....що він пропонує реальну альтернативу 2 Той хто добився чогось кращого в галузі яку він критикує - може як альтернативу-показувати свої результати 3 Той хто добився видатних досягнень в своїй галузі - може критикувати інші галузі...
Але критикувати заради критики...особливо коли двірник критикує міністра... а бомж критикує - олігарха... Якось смішно і просто створює сміттярку з інформаційного джерела.