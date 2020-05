Додано: Пон 11 тра, 2020 16:58

Shaman написав:

Вы передергиваете;)



речь идет не о машинах, а о картошке. разумней нам выращивать пшеницу, а беларусам - картошку - а потом торговать - суммарный эффект будет намного выше.

а машины конечно лучше делать - а только кто будет? здесь народ предпочитает валютой торговать а не собирать машины, или тем более чертить - с этим вообще проблема(((

наша задача сейчас искать свою нишу в международном разделении труда, и затягивать сюда инвесторов - а для этого нужна слабая валюта страны, а тут половина форума за то, что грн должна быть крепкой - противоречие, не находите?;)

для цього тре верховенстово права та захист прав власника/інвестора, стабільний курс, відпоідної кваліфікації робоча сила, інфраструктура та ринок збуту. для цього тре верховенстово права та захист прав власника/інвестора, стабільний курс, відпоідної кваліфікації робоча сила, інфраструктура та ринок збуту.

