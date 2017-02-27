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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5380538153825383

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 321
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
19
26.51-27.0
9%
28
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
13%
43
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
66
Всього голосів : 321
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 16:58

  Shaman написав:
Вы передергиваете;)

речь идет не о машинах, а о картошке. разумней нам выращивать пшеницу, а беларусам - картошку - а потом торговать - суммарный эффект будет намного выше.
а машины конечно лучше делать - а только кто будет? здесь народ предпочитает валютой торговать а не собирать машины, или тем более чертить - с этим вообще проблема(((
наша задача сейчас искать свою нишу в международном разделении труда, и затягивать сюда инвесторов - а для этого нужна слабая валюта страны, а тут половина форума за то, что грн должна быть крепкой - противоречие, не находите?;)

для цього тре верховенстово права та захист прав власника/інвестора, стабільний курс, відпоідної кваліфікації робоча сила, інфраструктура та ринок збуту.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 17:07

  BIGor написав:Ну начинается, сперва добейся!. https://lurkmore.to/%D0%A1%D0%BF%D0%B5% ... 1%81%D1%8F


не, вы можете и каким-то другим способом показать, что ваше мнение авторитетно...
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 17:09

  juristkostya написав:
  BIGor написав:Ну начинается, сперва добейся!. https://lurkmore.to/%D0%A1%D0%BF%D0%B5% ... 1%81%D1%8F


не, вы можете и каким-то другим способом показать, что ваше мнение авторитетно...

Я никому тут ничего не обязан, читайте медленно шевеля губами:
  BIGor написав:Я вважаю правильно виготовляти все, що можливо в нашому кліматі. І яблука, і картоплю.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 17:10

  flyman написав:для цього тре верховенстово права та захист прав власника/інвестора,
на рівні бізнесу до 2 000 000 грн - він не цікавий нікому в тому числі і правоохоронцям з рейдерами ,а тому в 99,99% випадків не потребує захисту на рівні судів....
  flyman написав: стабільний курс,
стабільний курс вже пятий рік
  flyman написав: відпоідної кваліфікації робоча сила,
кваліфікація працівника-це на 99% проблема самого працівника
  flyman написав: інфраструктура та ринок збуту.
наш сьогоднішній ринок збуту більший-ніж ми в стані його наповнити своєю працею
,аргументом цього є перевищення імпорту над експортом.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 17:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну що ж друзі, усе в тому житті має початок і все має кінець. Я почав читати цей форум в 2008 році, багато чого навчився, почерпнув, щось зберіг і примножив. Враховуючи те, що більшість моїх дописів мали безпосереднє відношення до теми, і в кожному я старався максимально аргументувати і пояснити свою думку і позицію, але практично жоден з дописів не має аргументованого і змістовного коментаря чи заперечення, з якого я б і сам міг почерпнути корисну інформацію, а є тільки звинувачення в заангажованості, прирахування до якихось таборів, сил і тд, перехід на особистості, образи, регулярні конфлікти я не бачу більше можливості і необхідності продовжувати писати.
Письменників тут багато, всі розумні, досвідчені, знаючі. Всі пишуть короткі вичерпні і доречні виключно по темі пости. У всіх, крім мене, прогнози в яблучко завжди і дають їх багато хто і регулярно. Тому, дасте собі раду і не будете відволікатися на читання моєї писанини, що зробить форум ще більш ефективним, інформативним і корисним.
Прошу вибачення у всіх, кого образив, кого відволік від правильних вчинків, кому порадив щось погане.
Величезне спасибі всім, хто щодня чи регулярно дає корисну і оперативну інформацію, власне бачення профільної ситуації і можливих варіантів розвитку подій.
Усім міцного здоров"я, успіху у справах, прибутків, людяності, виваженості і хорошого настрою.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 18:12

  orest написав:Ну що ж друзі, усе в тому житті має початок і все має кінець. Я почав читати цей форум в 2008 році, багато чого навчився, почерпнув, щось зберіг і примножив. Враховуючи те, що більшість моїх дописів мали безпосереднє відношення до теми, і в кожному я старався максимально аргументувати і пояснити свою думку і позицію, але практично жоден з дописів не має аргументованого і змістовного коментаря чи заперечення, з якого я б і сам міг почерпнути корисну інформацію, а є тільки звинувачення в заангажованості, прирахування до якихось таборів, сил і тд, перехід на особистості, образи, регулярні конфлікти я не бачу більше можливості і необхідності продовжувати писати.
Письменників тут багато, всі розумні, досвідчені, знаючі. Всі пишуть короткі вичерпні і доречні виключно по темі пости. У всіх, крім мене, прогнози в яблучко завжди і дають їх багато хто і регулярно. Тому, дасте собі раду і не будете відволікатися на читання моєї писанини, що зробить форум ще більш ефективним, інформативним і корисним.
Прошу вибачення у всіх, кого образив, кого відволік від правильних вчинків, кому порадив щось погане.
Величезне спасибі всім, хто щодня чи регулярно дає корисну і оперативну інформацію, власне бачення профільної ситуації і можливих варіантів розвитку подій.
Усім міцного здоров"я, успіху у справах, прибутків, людяності, виваженості і хорошого настрою.

Я редко читаю форум, но твои посты лично мне нравятся,
я могу соглашаться или нет с твоими мыслями, но для меня важно знать, что думают люди о тех проблемах, что здесь обсуждаются.
Продолжай писать и не обращай внимания на убогих.
EvgCapp
 
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