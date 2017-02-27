речь идет не о машинах, а о картошке. разумней нам выращивать пшеницу, а беларусам - картошку - а потом торговать - суммарный эффект будет намного выше. а машины конечно лучше делать - а только кто будет? здесь народ предпочитает валютой торговать а не собирать машины, или тем более чертить - с этим вообще проблема((( наша задача сейчас искать свою нишу в международном разделении труда, и затягивать сюда инвесторов - а для этого нужна слабая валюта страны, а тут половина форума за то, что грн должна быть крепкой - противоречие, не находите?;)
для цього тре верховенстово права та захист прав власника/інвестора, стабільний курс, відпоідної кваліфікації робоча сила, інфраструктура та ринок збуту.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Ну що ж друзі, усе в тому житті має початок і все має кінець. Я почав читати цей форум в 2008 році, багато чого навчився, почерпнув, щось зберіг і примножив. Враховуючи те, що більшість моїх дописів мали безпосереднє відношення до теми, і в кожному я старався максимально аргументувати і пояснити свою думку і позицію, але практично жоден з дописів не має аргументованого і змістовного коментаря чи заперечення, з якого я б і сам міг почерпнути корисну інформацію, а є тільки звинувачення в заангажованості, прирахування до якихось таборів, сил і тд, перехід на особистості, образи, регулярні конфлікти я не бачу більше можливості і необхідності продовжувати писати. Письменників тут багато, всі розумні, досвідчені, знаючі. Всі пишуть короткі вичерпні і доречні виключно по темі пости. У всіх, крім мене, прогнози в яблучко завжди і дають їх багато хто і регулярно. Тому, дасте собі раду і не будете відволікатися на читання моєї писанини, що зробить форум ще більш ефективним, інформативним і корисним. Прошу вибачення у всіх, кого образив, кого відволік від правильних вчинків, кому порадив щось погане. Величезне спасибі всім, хто щодня чи регулярно дає корисну і оперативну інформацію, власне бачення профільної ситуації і можливих варіантів розвитку подій. Усім міцного здоров"я, успіху у справах, прибутків, людяності, виваженості і хорошого настрою.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:Ну що ж друзі, усе в тому житті має початок і все має кінець. Я почав читати цей форум в 2008 році, багато чого навчився, почерпнув, щось зберіг і примножив. Враховуючи те, що більшість моїх дописів мали безпосереднє відношення до теми, і в кожному я старався максимально аргументувати і пояснити свою думку і позицію, але практично жоден з дописів не має аргументованого і змістовного коментаря чи заперечення, з якого я б і сам міг почерпнути корисну інформацію, а є тільки звинувачення в заангажованості, прирахування до якихось таборів, сил і тд, перехід на особистості, образи, регулярні конфлікти я не бачу більше можливості і необхідності продовжувати писати. Письменників тут багато, всі розумні, досвідчені, знаючі. Всі пишуть короткі вичерпні і доречні виключно по темі пости. У всіх, крім мене, прогнози в яблучко завжди і дають їх багато хто і регулярно. Тому, дасте собі раду і не будете відволікатися на читання моєї писанини, що зробить форум ще більш ефективним, інформативним і корисним. Прошу вибачення у всіх, кого образив, кого відволік від правильних вчинків, кому порадив щось погане. Величезне спасибі всім, хто щодня чи регулярно дає корисну і оперативну інформацію, власне бачення профільної ситуації і можливих варіантів розвитку подій. Усім міцного здоров"я, успіху у справах, прибутків, людяності, виваженості і хорошого настрою.
Я редко читаю форум, но твои посты лично мне нравятся, я могу соглашаться или нет с твоими мыслями, но для меня важно знать, что думают люди о тех проблемах, что здесь обсуждаются. Продолжай писать и не обращай внимания на убогих.
orest написав:Прошу вибачення у всіх, кого образив, кого відволік від правильних вчинків, кому порадив щось погане.
На моей памяти вы уже третий раз громко уходите. Если вы мужик,то надо один раз сделать и на этом закончить бесполезный "бабский базар",а зачем этот ваш "разговор в пользу бедных?"(кто не понял,так это сладкие слова перед выборами дабы понравится избирателям,но которые никто не собирается выполнять,яркий пример это сериал слуга народа).
Так зачем это всё? Что бы вас долго и нудно уговаривали "не оставляй нас мессия",и что же мы будем без тебя делать царь батюшка,кто будет теперь нести нам благую мудрую весть,в царстве тёмном и беспробудном?
Что бы 100 человек слёзно умоляло: прости идиотов,мы все готовы упасть в ноги и целовать твои золотые кнопкающие руки,только останься,да мудрейший из всех мудрецов и экономистов от бога???
Ушёл значит ушёл,зачем только потом тихонько появляться как ни в чём не бывало и точно так же со временем "громко уходить?"
Не хватает самооценки и мирового признания?
По курсу,потихоньку снимают ограничения,импорт будет поднимать голову,скоро и линию разграничения откроют,потянутся "граждане Украины"(форумчанин Комп это первый подметил) за нашими пенсиями,за 2 месяца накапала хорошая сумма,которая будет тут же переведена или в валюту,на худой конец в фубли,но это тоже давление на гривну. Делайте выводы,моё мнение,что сейчас дно из дна!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
В. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець назвала причиною кризової ситуації суттєве падіння споживання електроенергії, яке було обумовлено теплою зимою та карантинними заходами через пандемію коронавірусу.
Також, за її словами, кризу спричинила низка додаткових чинників. "Перший – це адміністративне втручання в ринок електричної енергії через зміни до законодавства, рішення Кабінету Міністрів і регулятора. Вони призвели до штучного зниження ціни на електроенергію", - зазначила Буславець.
Другий чинник – це відкриття імпорту електроенергії з Білорусі та Росії за двосторонніми договорами у вересні 2019 року. Це призвело до того, що українська вугільна промисловість втратила ринок збуту своєї продукції.
"Нам це коштувало незатребуваних 1,5 млн тонн вітчизняного вугілля, нам це коштувало 5 млрд гривень, які були направлені на в нашу економіку і не нашим енергогенеруючим компаніям, а нашим сусідам", – підкреслила в.о. міністра.
Вона відзначила, що через ці причини накопичились значні борги перед енергетичними підприємствами.
"Зараз уряд і Мінекоенерго вживають термінові заходи для того, щоб стабілізувати ситуацію, забезпечити нормальне функціонування енергетичної системи, а також збалансувати ринок, врахувавши інтереси як споживачів, так і виробників електроенергії", - резюмувала Буславець.
Рекордно низькі показники: українські АЕС скоротили виробіток енергії Потужність генерації атомних електростанцій станом на 10 травня впала до 7,41 тис МВт, що становить 53% від загальної встановленої потужності АЕС.
"В останні п’ять років це найнижча потужність АЕС у кожну другу неділю травня на максимумі електроспоживання", - пише видання.
Падіння потужностей АЕС відбувається на фоні загального падіння електроспоживання в Україні через скорочення виробництва та пандемію COVID-19.
Станом на понеділок 11 травня 2020 року потужність генерацій АЕС становить 7,25 тис МВТ