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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5381538253835384

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 321
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
19
26.51-27.0
9%
28
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
13%
43
28.01-28.5
10%
32
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
66
Всього голосів : 321
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 19:26

jump,
1.Рыжий попутчик революции" потирает ручки - с каждый новым президентом ему всё больше халявы.
2. "Западные партнёры" тоже рады выведению АЭС с "опережением графика"
3. В перспективе, стране почти полностью состоящей из полей, - хватит и пары ветряков
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 19:29

  Zebra написав:
  Realist написав:НБУ залишився чи не єдиним відомством яке діє більше правильно та логічно, а не керуючись певними меркантильними інтересами конкретних осіб.
Посмотрим сколько в очередной раз нальют невозвратных рефинансов.
Будем считать, что почти $2 млрд слитых по курсу 25.хх и откупаемые по 27 - это сглаживание колебаний, а не спасение крупных капиталов.

Спасение крупных капиталов тоже полезно. Это лучше, чем спасать безнадежных бомжей.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 19:33

  mephala написав:
  jump написав:У січні-квітні 2020 року Україна імпортувала 169,17 тис. тонн картоплі на суму $32,83 млн.
ро це свідчать дані Державної митної служби України.
Експорт картоплі за чотири місяці 2020 року склав 374 тонн на суму $ 178 тис.
Основними країнами, з яких Україна імпортувала картоплю в січні 2020 року такі:
Білорусь - 95,23 тис. тонн на $18,48 млн (59,26%);
Росія - 33,89 тис. тонн на $6,57 млн (20,03%);
Нідерланди - 20,1 тис. тонн на $3,9 тис. (11,88%);
інші -20 тис. тонн на $3,87 тис. (11,8%).
https://glavcom.ua/economics/finances/v ... 78938.html
свою продали по 0,47 бакса (12 грн)
купили по 0,19 бакса (5 грн)
интересно наша картошка это был ЭКО продукт или схемы по НДС?

Блин, да что вам всем везде мерещатся схемы???
Какая может быть схема на 374 тоннах на всю страну?
Просто массовый психоз вокруг этих "схем".
Любой бизнес - это в той или иной мере "схемы".
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 19:36

  rasmus написав: Я вообще в цифры вникать не хочу.
Сам факт, что свою картошку вырастить не можем - позор!

Кому позор?
Выращивайте сами, если не хотите позориться.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 19:39

Голова Асоціації переробників фруктів та овочів: Поляки не замінять українських працівників

"Це все ілюзія ",- підкреслив польський працедавець.

Він повідомив, що його компанії зараз потрібні на роботу 30-40 працівників, але попри кризу, бажаючих працевлаштуватися серед поляків поки що не спостерігається.

На його думку, українці, які працюють в Польщі повинні заробляти мінімум 12-14 злотих (75-90 грн) на годину нетто.

"Але це залежить від сфери працевлаштування, оскільки, наприклад, на будівництві заробляють трохи більше. Досить часто українці намагаються працювати більше годин, щоб більше заробити",- повідомив він.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 19:45

  BIGor написав:
  juristkostya написав:
  rasmus написав:Сам факт, что свою картошку вырастить не можем - позор!
умные люди понимают, что на подсолнечнике и пшенице можно заработать столько, что хватит и на картошку, и на мотоцикл с коляской. А все остальные страдают, что приходится импортировать картоху.
Правильно, зачем производить автомобили, если можно вырастить пшеницу. Впринципе с такой философией и стремимся в сторону Кот-д'Ивуара. Вроде умные люди тут собрались, а никто не подумал, что пшеницей и кукурузой можно обеспечить нормальный уровень жизни только 5% украинцев. Что собственно и есть сейчас.

Еще один мечтатель о космических кораблях, самолетах и мерседесах, производимых в Украине.
Развивать нужно пищевую промышленность, некрупное оборудование для с/х (с джондирами мы всё равно не конкуренты, но нишу можно найти). Легкую промышленность и т.д. в таком духе. Шахты надо категорически закрывать, они наносят урон больше, чем коррупция.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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