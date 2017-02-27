Додано: Пон 11 тра, 2020 19:26

jump,

1.Рыжий попутчик революции" потирает ручки - с каждый новым президентом ему всё больше халявы.

2. "Западные партнёры" тоже рады выведению АЭС с "опережением графика"

3. В перспективе, стране почти полностью состоящей из полей, - хватит и пары ветряков

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин