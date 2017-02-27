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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 тра, 2020 19:36
rasmus написав:
Я вообще в цифры вникать не хочу.
Сам факт, что свою картошку вырастить не можем - позор!
Кому позор?
Выращивайте сами, если не хотите позориться.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 19:39
Голова Асоціації переробників фруктів та овочів: Поляки не замінять українських працівників
"Це все ілюзія ",- підкреслив польський працедавець.
Він повідомив, що його компанії зараз потрібні на роботу 30-40 працівників, але попри кризу, бажаючих працевлаштуватися серед поляків поки що не спостерігається.
На його думку, українці, які працюють в Польщі повинні заробляти мінімум 12-14 злотих (75-90 грн) на годину нетто.
"Але це залежить від сфери працевлаштування, оскільки, наприклад, на будівництві заробляють трохи більше. Досить часто українці намагаються працювати більше годин, щоб більше заробити",- повідомив він.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 19:45
BIGor написав: juristkostya написав: rasmus написав:
Сам факт, что свою картошку вырастить не можем - позор!
умные люди понимают, что на подсолнечнике и пшенице можно заработать столько, что хватит и на картошку, и на мотоцикл с коляской. А все остальные страдают, что приходится импортировать картоху.
Правильно, зачем производить автомобили, если можно вырастить пшеницу. Впринципе с такой философией и стремимся в сторону Кот-д'Ивуара. Вроде умные люди тут собрались, а никто не подумал, что пшеницей и кукурузой можно обеспечить нормальный уровень жизни только 5% украинцев. Что собственно и есть сейчас.
Еще один мечтатель о космических кораблях, самолетах и мерседесах, производимых в Украине.
Развивать нужно пищевую промышленность, некрупное оборудование для с/х (с джондирами мы всё равно не конкуренты, но нишу можно найти). Легкую промышленность и т.д. в таком духе. Шахты надо категорически закрывать, они наносят урон больше, чем коррупция.
Плюс экспорт рабочей силы. На этом в свое время выехала Турция.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 20:06
Биды на миняйле приподнялись на пятачок.Не очень то пересични несут зеленые бумажки в обменки.Чтобы работать в две стороны нужен принос однако
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
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Додано: Пон 11 тра, 2020 20:10
orest написав:
Ну що ж друзі, усе в тому житті має початок і все має кінець. Я почав читати цей форум в 2008 році, багато чого навчився, почерпнув, щось зберіг і примножив. Враховуючи те, що більшість моїх дописів мали безпосереднє відношення до теми, і в кожному я старався максимально аргументувати і пояснити свою думку і позицію, але практично жоден з дописів не має аргументованого і змістовного коментаря чи заперечення, з якого я б і сам міг почерпнути корисну інформацію, а є тільки звинувачення в заангажованості, прирахування до якихось таборів, сил і тд, перехід на особистості, образи, регулярні конфлікти я не бачу більше можливості і необхідності продовжувати писати.
Письменників тут багато, всі розумні, досвідчені, знаючі. Всі пишуть короткі вичерпні і доречні виключно по темі пости. У всіх, крім мене, прогнози в яблучко завжди і дають їх багато хто і регулярно. Тому, дасте собі раду і не будете відволікатися на читання моєї писанини, що зробить форум ще більш ефективним, інформативним і корисним.
Прошу вибачення у всіх, кого образив, кого відволік від правильних вчинків, кому порадив щось погане.
Величезне спасибі всім, хто щодня чи регулярно дає корисну і оперативну інформацію, власне бачення профільної ситуації і можливих варіантів розвитку подій.
Усім міцного здоров"я, успіху у справах, прибутків, людяності, виваженості і хорошого настрою.
Добрый Вечер .
Всем ЗДОРОВЬЯ.
Уважаемый ОРЕСТ .
Вы настолько все воспринимаете близко к сердцу!
Ну нельзя так все воспринимать !
Вы же понимаете , что не все могут понять прочитанное .
Каждый воспринимает только то, что нравится ему,независимо от того , что написанно.
Им нужна фраза именно с которой несогласен лично оппонент.
Не огорчайте меня и других , кто вас с удовольствием читает.
Вот Вы думаете , что слишком много вам плохого пишут .....
Вы посмотрите на благодарности !
Согласитесь , что не у всех столько есть , как у Вас ,плюсов!
НЕ ПСИХУЙТЕ !
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Додано: Пон 11 тра, 2020 20:28
somilitark написав: Искатель написав: somilitark написав:
Плюс эти ваши таси онлайн это ещё тот гемор,иметь кучу счетов,гривневый,валютные,платить за них,платить за переводы,а потом прийти в кассу и получить полт,валюты нету,приходите вчера.
Вы просто не в теме
Никаких комиссий, все бесплатно. Валюту заказал за 2-3 дня - все в наличии. Единственное неудобство - выстоять очередь по одному при карантине. Но сейчас же май, солнышко, птички поют, можно немного и постоять, подышать свежим воздухом.
Тасик на Академе в последнее время постоянно пустой,раньше было хоть евро завались,сейчас как правило никакой валюты нету(фубли же не считаем как валюту),не знаю как они отдают "заказанную валюту",но с улицы почти не продают,уже даже заходить справшивать не хочется,хотя как правило ставят самые вкусные курсы на продажу.С таким подходом можно и 20 ставить,результат будет один и тот же.
По прошедшим осадкам,кроме столицы особо нигде не лило,читал что например в Чернигове полная опа,в Житомире,вода по замерам поднялась всего навсего на 3-4 см,хотя она ниже нормы на метры.
Так что ничего хорошего,граммульку стало легче,причём только на западе и средней полосе,на юге полный тунец(((
Заказанную валюту нормально отдают, если ж "с улицы" прийти без предзаказа - да, могут и сотку не найти.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 20:35
orest
Мне жаль, что Вы приняли такое решение.
Уговаривать не буду, но предложу самому себе ответить на один вопрос: от многих ли людей, чье мнение для Вас действительно ценно, Вы получили "звинувачення в заангажованості, прирахування до якихось таборів, сил і тд, перехід на особистості, образи"?
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Додано: Пон 11 тра, 2020 20:47
Будем грузить апельсины с картохой ...
Программа кредитования Украины принятая на заседании кредитного комитета МВФ не предусматривает прямого выделения средств украинской стороне. Речь идет о зачете платежей предусмотренных предыдущими программами кредитования с продлением срока их погашения. Фактически - это лонгирование кредита. Собственно решение МВФ направлено на уменьшение риска дефолта по внешним обязательствам при сохранении ставок кредитных платежей. Никакого реального перемещения денежных средств при этом не происходит. Кроме членов комитета на заседании присутствовали члены Комитета по национальной безопасности и делам правительства сената США , Рональд Джонсон и Кристофер Мерфи.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 20:58
jump написав:В. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець назвала причиною кризової ситуації суттєве падіння споживання електроенергії, яке було обумовлено теплою зимою та карантинними заходами через пандемію коронавірусу.Також, за її словами, кризу спричинила низка додаткових чинників.
"Перший – це адміністративне втручання в ринок електричної енергії через зміни до законодавства, рішення Кабінету Міністрів і регулятора. Вони призвели до штучного зниження ціни на електроенергію", - зазначила Буславець.
Другий чинник – це відкриття імпорту електроенергії з Білорусі та Росії за двосторонніми договорами у вересні 2019 року. Це призвело до того, що українська вугільна промисловість втратила ринок збуту своєї продукції.
"Нам це коштувало незатребуваних 1,5 млн тонн вітчизняного вугілля, нам це коштувало 5 млрд гривень, які були направлені на в нашу економіку і не нашим енергогенеруючим компаніям, а нашим сусідам", – підкреслила в.о. міністра.
Вона відзначила, що через ці причини накопичились значні борги перед енергетичними підприємствами.
"Зараз уряд і Мінекоенерго вживають термінові заходи для того, щоб стабілізувати ситуацію, забезпечити нормальне функціонування енергетичної системи, а також збалансувати ринок, врахувавши інтереси як споживачів, так і виробників електроенергії", - резюмувала Буславець. Рекордно низькі показники: українські АЕС скоротили виробіток енергії
Потужність генерації атомних електростанцій станом на 10 травня впала до 7,41 тис МВт, що становить 53% від загальної встановленої потужності АЕС.
"В останні п’ять років це найнижча потужність АЕС у кожну другу неділю травня на максимумі електроспоживання", - пише видання.
Падіння потужностей АЕС відбувається на фоні загального падіння електроспоживання в Україні через скорочення виробництва та пандемію COVID-19.
Станом на понеділок 11 травня 2020 року потужність генерацій АЕС становить 7,25 тис МВТ
РЛА міг би закупити обладнання для майнінгу та врятувати шахти, та ТЕС.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Пон 11 тра, 2020 21:10
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влядли моё мнение для кого то ценно, но орест скрытно пропагандирует меж. национальную рознь. токо не знаю зачем...
а шо делать?
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