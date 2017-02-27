orest написав:

Ну що ж друзі, усе в тому житті має початок і все має кінець. Я почав читати цей форум в 2008 році, багато чого навчився, почерпнув, щось зберіг і примножив. Враховуючи те, що більшість моїх дописів мали безпосереднє відношення до теми, і в кожному я старався максимально аргументувати і пояснити свою думку і позицію, але практично жоден з дописів не має аргументованого і змістовного коментаря чи заперечення, з якого я б і сам міг почерпнути корисну інформацію, а є тільки звинувачення в заангажованості, прирахування до якихось таборів, сил і тд, перехід на особистості, образи, регулярні конфлікти я не бачу більше можливості і необхідності продовжувати писати.Письменників тут багато, всі розумні, досвідчені, знаючі. Всі пишуть короткі вичерпні і доречні виключно по темі пости. У всіх, крім мене, прогнози в яблучко завжди і дають їх багато хто і регулярно. Тому, дасте собі раду і не будете відволікатися на читання моєї писанини, що зробить форум ще більш ефективним, інформативним і корисним.Прошу вибачення у всіх, кого образив, кого відволік від правильних вчинків, кому порадив щось погане.Величезне спасибі всім, хто щодня чи регулярно дає корисну і оперативну інформацію, власне бачення профільної ситуації і можливих варіантів розвитку подій.Усім міцного здоров"я, успіху у справах, прибутків, людяності, виваженості і хорошого настрою.