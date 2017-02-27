vitaliian написав: затраты здесь и так низкие, для качества нужны технологии, инвестиции а иногда другой подход к ведению бизнеса. Продавать может любой дурак, а продавать дорого это целая наука. У нас предпочитают решить всё одним махом - слабой гривной, без разницы что народ беднеет зато экспортёрам хорошо. Я за сильную гривну.
никто не спорит - нужны и технологии, и инвестиции, и культура производства. но слабая гривна - это практически обязательное условие, без него никак
в бедной стране народ не будет жить богато, нужна богатая страна с большим объемом производства товаров и услуг. вот тогда и поговорим о сильной валюте, а сейчас неактуально
Почему мы не производим? 1. зарегулированное и сложное налоговое законодательство 2. низкий внутренний спрос 3. коррупция, правовой нигилизм, монополии, высокие риски. 36 млн населения это огромная армия потребителей! мне кажется здесь решение, а не в слабой валюте в угоду экспортёрам курятины, орехов и мёда.
книга стоит на полке, ждет своей очереди))) причин много, почему не живем хорошо - решений простых нет. повышение внутреннего спроса - это красиво звучит - но слишком расплывчато. будут у населения и бизнеса деньги - будет повышенный спрос - снова уйдем в теорию)))
jump написав:В. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець назвала причиною кризової ситуації суттєве падіння споживання електроенергії, яке було обумовлено теплою зимою та карантинними заходами через пандемію коронавірусу.
Також, за її словами, кризу спричинила низка додаткових чинників. "Перший – це адміністративне втручання в ринок електричної енергії через зміни до законодавства, рішення Кабінету Міністрів і регулятора. Вони призвели до штучного зниження ціни на електроенергію", - зазначила Буславець.
Другий чинник – це відкриття імпорту електроенергії з Білорусі та Росії за двосторонніми договорами у вересні 2019 року. Це призвело до того, що українська вугільна промисловість втратила ринок збуту своєї продукції.
"Нам це коштувало незатребуваних 1,5 млн тонн вітчизняного вугілля, нам це коштувало 5 млрд гривень, які були направлені на в нашу економіку і не нашим енергогенеруючим компаніям, а нашим сусідам", – підкреслила в.о. міністра.
Вона відзначила, що через ці причини накопичились значні борги перед енергетичними підприємствами.
"Зараз уряд і Мінекоенерго вживають термінові заходи для того, щоб стабілізувати ситуацію, забезпечити нормальне функціонування енергетичної системи, а також збалансувати ринок, врахувавши інтереси як споживачів, так і виробників електроенергії", - резюмувала Буславець.
Рекордно низькі показники: українські АЕС скоротили виробіток енергії Потужність генерації атомних електростанцій станом на 10 травня впала до 7,41 тис МВт, що становить 53% від загальної встановленої потужності АЕС.
"В останні п’ять років це найнижча потужність АЕС у кожну другу неділю травня на максимумі електроспоживання", - пише видання.
Падіння потужностей АЕС відбувається на фоні загального падіння електроспоживання в Україні через скорочення виробництва та пандемію COVID-19.
Станом на понеділок 11 травня 2020 року потужність генерацій АЕС становить 7,25 тис МВТ
а кто пишет-то??? сегодня накатал целую статью на эту тему viewtopic.php?p=4960952#p4960952 - у меня совсем другие причинно-следственные связи получились вкратце, одна из основных причин проблем в энергетике сегодня - резкий рост зеленой генерации. Но это произошло не за один день, и не за один месяц. Договора заключались намного раньше. А тут вдруг - оказались не готовы - тут и технологический баланс другой, - и ГарПок свой излишек э/энергии из-за роста продавал по 10 коп на рынке в течение пары месяцев - в Порядке так написано было - там даже никто не закладывал такого, что будет излишек - а теперь вдруг долги образовались
по атомщикам - снижение выработки весной было всегда - май.20 - 7,4 - 8 ГВт - май.19 - 8.7 ГВт - май.18 - 7.7 ГВт ну нельзя технологически все от атомщиков брать, надо чтобы кто-то суточные колебания компенсировал - в нашем случае тепловики
а импорт э/энергии - очень похоже на жалобы ДТЭК, похоже эти уши торчат)))
Qwerty"[quote="4945397:proftpd66 написав:Василь із Рівного все одно відкриє під 2% депозит в гривні
Вони в мене відкриті ще в 2016-му або тижневі, або 10-и денні, або ощадні, тобто забрати можу в любий момент. Покищо забирати не бачу сенсу. За 4-и роки курс беззбитковості з врахуванням капіталізації самі порахуєте ?
А навіщо було відкривати якісь депозити бізнесмену з 300 метровим офісом?! В мене й офіса такого немає і депозитів теж! Бізнесмен, який заробляє гроші 10 денними депозитами це якийсь позор![/quote] Чим погано, колись в банку Форум такі були, кожні 10 днів % а, хоч, можеш забрати тіло депозита теж. І ліквідність активу, і стабільний кешфлоу. Але там значно більше, чим 2% було річних. Зараз за 2% ти більше на дорогу потратиш і часу. При обмеженні 200грн на банку.[/quote] Для простого пересічного можливо і не погано, я не знаю їх розкладів; для бізнесмена з 300 квадратних метрів офісом я думаю, що можна знайти грошам краще місце... Тим більше, що зазвичай бізнесмени самі залучають кредитні кошти для поповнення оборотних, а тут кудись здавати на 10 днів... У мене і думки ніколи не було таке зробити! Хоча, Василь такий бізнесмен як я космонавт!