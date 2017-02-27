Додано: Пон 11 тра, 2020 21:58

flyman написав: Qwerty"[quote="4945397:proftpd66 написав: Василь із Рівного все одно відкриє під 2% депозит в гривні Василь із Рівного все одно відкриє під 2% депозит в гривні Вони в мене відкриті ще в 2016-му або тижневі, або 10-и денні, або ощадні, тобто забрати можу в любий момент. Покищо забирати не бачу сенсу. За 4-и роки курс беззбитковості з врахуванням капіталізації самі порахуєте ? Вони в мене відкриті ще в 2016-му або тижневі, або 10-и денні, або ощадні, тобто забрати можу в любий момент. Покищо забирати не бачу сенсу. За 4-и роки курс беззбитковості з врахуванням капіталізації самі порахуєте ?

А навіщо було відкривати якісь депозити бізнесмену з 300 метровим офісом?! В мене й офіса такого немає і депозитів теж! Бізнесмен, який заробляє гроші 10 денними депозитами це якийсь позор![/quote]Чим погано, колись в банку Форум такі були, кожні 10 днів % а, хоч, можеш забрати тіло депозита теж. І ліквідність активу, і стабільний кешфлоу. Але там значно більше, чим 2% було річних. Зараз за 2% ти більше на дорогу потратиш і часу. При обмеженні 200грн на банку.[/quote]Для простого пересічного можливо і не погано, я не знаю їх розкладів; для бізнесмена з 300 квадратних метрів офісом я думаю, що можна знайти грошам краще місце... Тим більше, що зазвичай бізнесмени самі залучають кредитні кошти для поповнення оборотних, а тут кудись здавати на 10 днів... У мене і думки ніколи не було таке зробити! Хоча, Василь такий бізнесмен як я космонавт!